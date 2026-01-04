Проф. Георги Касчиев: Хроника на една престъпна авантюра! 1-ви януари 2026 г. България внася 1050 МВт. ЧНГ, сънародници!

По време на годишния ремонт на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй през 2025 г. по график трябва да се подменят 4-те предпазни мембранни устройства (т.н. rupture disks), които предпазват сепаратор-пароподгревателя (СПП) на паротурбинната установка при превишаване на налягането. След проведен търг, през есента на 2024 г. е подписан договор за доставката им от традиционния руски доставчик. Нужно е одобрение (дерогация) от Министерски съвет, но министрите на енергетиката Вл. Малинов и Ж. Станков забавят приемането на съответното решение. То идва след цели 7 (седем) месеца ?!? през май 2025 г. През това време се провеждат разговори с „Атоменергоремонт“, която да изработи „алтернативни“ мембранни устройства. Както е известно тази компания се свързва с известен енергиен „консултант“. При получаване на дерогацията се оказва, че цената на доставката от Русия вече е по-висока.

Това разкри във "Фейсбук" проф. Георги Касчиев.

Това дава повод на шефовете на АЕЦ да вземат решение за изработване и внедряване на алтернативните предпазни устройства. Така де, защо правилната фирма да не вземе някой милион. Пък и да се утвърди като производител на оборудване за АЕЦ. Без съмнение решението е съгласувано с ръководствата на БЕХ и МЕ

Някои пояснения. Съгласно нормативните изисквания и добрата практика такова решение обаче не може да се вземе еднолично от оператора, а само след съгласуване с проектанта и производителя на турбината. Няма информация това да е направено. Оказва се, че „правилната“ компания не разполага с материала, от който са изработени оригиналните устройства. Поради това се избира метал, който според някои специалисти има малко общи качества с оригиналния. „Новаторите“ също не разполагат с точна информация за технологията на производство на мембраните и те се правят по неодобрена от никого (побългарена) технология.

Производителят няма възможност да тества алтернативните устройства при работни параметри в СПП. Поради това няма никакви доказателства, че побългарените устройства ще изпълнят предпазните си функции, което не смущава никого. Формално техническото решение за внедряването им е подписано на 8-ми декември 2025 г., много след монтажа им. Има информация, че алтернативните мембранни устройства са излезли по-скъпи от оригиналните.

След приключване на ремонта 6-ти блок е включен в енергийната система на 1 декември следобяд. На 4 декември около обяд вече работи на мощност близо 1000 МВт и през следващите дни остава на това ниво. След около 10-на дни последствията от авантюрата вече се проявяват - една от монтираните мембрани се „скъсва“ и от нея започва силен теч на пара. Вероятно това е станало на 11-ти декември следобяд, когато мощността на блока пада с около 15 МВт поради намаления поток на пара към цилиндри ниско налягане на турбината. Няма съобщение какво е станало въпреки видимия отдалеч стълб пара над турбинна зала и обажданията на разтревожени граждани. Блокът продължава да работи на това ниво и чак на 14 декември е решено да се спре за ремонт. Намаляването на мощността му започва през нощта на 15 декември. Съгласно наличната информация по време на ремонта са били подменени и 4-те предпазни устройства.

На 16 декември около обяд блокът е включен към ЕЕС и през следващите 60 часа мощността му се повишава много бавно.

На 19 декември през нощта вече работи на мощност близо 1000 МВт когато отново е установен пропуск от една от мембраните.

На следващия ден са установени пропуски от още две, което налага спиране на блока. На 21 декември започва намаляване на мощността, към 9 часа блокът е спрян и в течение на около 75 часа се извършва ремонт на ремонта на ремонта. Няма информация дали не са направени промени в конструкцията на предпазните устройства. На 24 декември около 11 часа започва пускане на блока и през нощта на 26 декември мощността достига около 805 МВт. През следващите дни и досега остава на същото ниво. Няма обяснение кой и защо е взел това решение и докога реакторът ще работи така. Вероятното обяснение е опасения да не се стигне отново до разкъсване на мембраните при по-висока мощност.

Този случай потвърди тенденцията ръководствата на АЕЦ, БЕХ и МЕ да прикриват, или просто да мълчат за грешките и провалите и да дават обяснения само ако са притиснати до стената. Открои се и една неприятна истина – в държавата няма институция, която да отговаря за контрола на съдове под налягане (навремето това беше Държавен Технически Надзор). Практически няма и вътрешноведомствен контрол за спазване на тези изисквания. След провалите резервни мембранни устройства са изпратени в две научни организации където щели да се подложат на анализи и проверки. Няма информация кои са те, имат ли експертиза в тази област, какви анализи ще правят. Отделен е въпросът каква стойност ще имат техните заключения и препоръки.

Последици от авантюрата с побългарените предпазни устройства

Реализирани са два допълнителни термични цикъла на понижаване на мощността от близка до номиналната до почти нула и обратно повишаване.

- Последици за горивото: Температурата в центъра на керамичните горивни таблетки от близо 2000 град. С при пълна мощност спада до около 290 град. С с последващо повишаване. В таблетките и в обвивките на топлоотделящите елементи възникват нови дефекти, а съществуващите се разрастват. С течение на времето може да се стигне до излаз на радиоактивни газове и лесноподвижни радиоактивни елементи в топлоносителя.

- Последици за дебелостенните компоненти: Понижаването на температурите на горната част на корпуса на реактора, на горещите тръбопроводи и на парогенераторите с над 30 градуса и последващото повишаване води до възникване на нови дефекти на метала и до разрастване на вече съществуващите, както и до „умора“ на метала. Освен това през 2025 г. 6-ти блок изпита и два големи термични цикъла със спиране на реактора от високо ниво на мощност до нула с разхлаждане под 100 град. С и последващо загряване до номинални параметри и вдигане на мощността. Единият от тях беше за провеждане на извънреден тест и ремонт на топлообменните тръбички на 3-ти парогенератор, проблем, който некомпетентното ръководство на АЕЦ не е в състояние да реши от няколко години. През предишните години също имаше по два големи цикъла. Броят на всички видове термични цикли е лимитиран и това е изрично указано в паспорта на реакторната установка. Казано по-разбираемо, допълнителните термични цикъла през 2025 и предишните две години са „изяли“ част от живота на основното оборудване и остатъчния му ресурс ще свърши преди 2051 г., особено ако авантюрите продължат.

- Допълнителните термични цикли са оказали неблагоприятно въздействие и върху топлообменните тръбички в 3-ти парогенератор и дефектите в тях са се увеличили.

- Промените на мощността водят до преходни процеси в реактора и управлението му налага промени в концентрацията на разтворимия поглътител на неутрони, което става чрез водообмен на първи контур и води до генериране на допълнителни количества течни радиоактивни отпадъци.

- Финансови загуби. Само за декември 2025 г. тази авантюра е довела до нереализирани приходи (загуби) от порядъка на десетки милиони лв. При средна пазарна цена на електроенергията от 200 лв/МВтч, всеки ден през който реакторът е спрян води до загуби от близо 5 млн лв. При работа на мощност около 805 МВт, вместо около 1060 МВт, загубите са близо 1 млн лв на ден.

От 26 декември 2025 г. и досега АЕЦ Козлодуй генерира около 1855 МВт докато в края на декември 2021 и 2022 г. централата е генерирала над 2160 МВт. През октомври 2023 г. започват необоснованите смени на ръководствата на АЕЦ, БЕХ и МЕ с некомпетентни, но послушни хора. Поради некомпетентното управление през последните три години електропроизводството на АЕЦ намалява. Очакваната генерация за 2025 г. вероятно е под 15,4 ТВтч, по-малко с над 0,4 ТВтч от 2024 г. За сведение през периода 2020 - 2022 АЕЦ е произвеждала годишно 16,6 – 16,5 ТВтч. В същото време през последните три години присъщите разходи за производство на електроенергия силно нарастват. Това води до влошаване на технико-икономическите показатели, по-ниски приходи за централата, по-висока себестойност на електроенергията и по-ниски приходи в специализираните фондове, както и във фонд СЕС от който се компенсират гражданите.

Целият случай с т.н. алтернативни мембрани за мен е свидетелство за вопиюща техническа некомпетентност, арогантна самоувереноет и авантюризъм, проявени от ръководствата на АЕЦ, БЕХ и МЕ. В една нормална държава тези действия и резултатите от тях биха били обект на разследване от ДАНС и прокуратурата.

Трите най-големи телевизии и мисирковите медии останаха безразлични, както и основните политически сили. Нямаше никакви коментари и обяснения от министъра на енергетиката и неговите заместници. Доколкото успях да проследя тази авантюра бе остро критикувана от П. Карджилов (ТВ Евроком, Честно казано с Люба Кулезич, 18.12.2025) и в постове на Ил. Василев и народният представител Й. Тодоров.

Разбира се, има и противоположни мнения. Например г-н Иван Хиновски в интервю за в-к Телеграф от 18 декември 2025 г. казва: „В АЕЦ „Козлодуй“ работят действително високо компетентни кадри. Големият проблем са инсинуациите на бивши ръководства на АЕЦ-а, които използват всеки случай на спиране за ремонт да акцентират, че централата не се управлява добре. Твърденията са силно преувеличени, аз ги наричам инсинуации на хора, които от злоба атакуват атомната централа“. Инсинуации, това било! Не съм изненадам от тази позиция и знам причините за това, но няма да ги коментирам тук.

Между другото, на 1-ви януари 2026 г. вечерта при потребление в страната от около 5750 МВ, вносът от съседните страни е около 1050 МВ. Честита Нова Година драги сънародници!