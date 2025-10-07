Достъпът до „Арапя“ е блокиран след повече от 10 часа валежи

Повече от 10 часа непрестанен дъжд наложи превантивни мерки за сигурност в Царево и района. Минути след 7.00 часа достъпът до къмпинг „Арапя“ е блокиран.

През цялата нощ екипи на полиция, пожарна и формированията за аварийна безопасност дежурят в Царево. Наложи се да бъде премахнато паднало дърво на пътя Лозенец-Царево, което създаде известни затруднения за преминаването на автомобили.

Ситуацията по направлението Царево-Малко Търново остава критична. Пътят е непроходим от събота сутринта, след като мостът при село Изгрев пропадна вследствие на проливните дъждове. Движението по републикански път II-99 в този участък е преустановено до второ нареждане.

Властите продължават да следят обстановката с повишено внимание. Всички други мостови съоръжения в района, които бяха компрометирани от последните валежи, се наблюдават и при необходимост ще бъдат затваряни.

Отправен е призив към гражданите за бдителност, предпазливост и избягване на пътувания в рисковите зони. За в област Бургас е обявен код Червен - най-високата степен за опасни метеорологични явления.