Достъпът до „Арапя“ е блокиран след повече от 10 часа валежи

Достъпът до „Арапя“ е блокиран след повече от 10 часа валежи

7 Октомври, 2025 08:36 934 4

  • валежи-
  • достъп-
  • арапя

През цялата нощ екипи на полиция, пожарна и формированията за аварийна безопасност дежурят в Царево

Достъпът до „Арапя“ е блокиран след повече от 10 часа валежи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 10 часа непрестанен дъжд наложи превантивни мерки за сигурност в Царево и района. Минути след 7.00 часа достъпът до къмпинг „Арапя“ е блокиран.

През цялата нощ екипи на полиция, пожарна и формированията за аварийна безопасност дежурят в Царево. Наложи се да бъде премахнато паднало дърво на пътя Лозенец-Царево, което създаде известни затруднения за преминаването на автомобили.

Ситуацията по направлението Царево-Малко Търново остава критична. Пътят е непроходим от събота сутринта, след като мостът при село Изгрев пропадна вследствие на проливните дъждове. Движението по републикански път II-99 в този участък е преустановено до второ нареждане.

Властите продължават да следят обстановката с повишено внимание. Всички други мостови съоръжения в района, които бяха компрометирани от последните валежи, се наблюдават и при необходимост ще бъдат затваряни.

Отправен е призив към гражданите за бдителност, предпазливост и избягване на пътувания в рисковите зони. За в област Бургас е обявен код Червен - най-високата степен за опасни метеорологични явления.


България
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Строителя

    3 0 Отговор
    Строя къщи и хотели които плуват при прииждане на водата. Моля само сериозни оферти в сериозни дирета. Котвите са на промоция в момента.

    08:44 07.10.2025

  • 2 Оня с рикията

    2 0 Отговор
    Как са цените на имотите там в момента? Дали не е време да си зема и аз апартамента?

    08:50 07.10.2025

  • 3 Факт

    1 0 Отговор
    Денков, Денков къде е доклада от проверката на мостовете на републиката? Какво е свършено. На кого от следващото правителство е предаден? Той какво е свършил. Време е някой да почне да носи отговорност!

    08:54 07.10.2025

  • 4 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Че се издавите бе,кюкуци демократични

    09:02 07.10.2025

