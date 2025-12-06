Новини
Арапя е под вода

6 Декември, 2025 11:40

  • наводнения-
  • арапя-
  • странджа

Има затворени пътища в района

Арапя е под вода - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Наводнения по Южното Черноморие заради интензивни валежи. В района на Странджа и село Изгрев са паднали 130 л. дъжд на квадратен метър.

Поражения има край Арапя. Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.

Временно затворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно. Наводнен е и пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.

Местните власти успокояват, че дъждът намалява, а реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

Дежурни екипи са на терен.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Там ли

    2 0 Отговор
    беше къщичката за птици.

    11:49 06.12.2025

  • 2 Май нещо

    3 1 Отговор
    Ау колко много вода 100 литра на квадратен метър, с толкова си поливам доматите лятото

    11:51 06.12.2025

  • 3 ИВАН

    3 0 Отговор
    Местните власти да не се успокояват, ами да вземат и да засадят повече гори, само това е решението.

    11:55 06.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    12:00 06.12.2025

  • 5 Ужас, ужас

    1 0 Отговор
    На най- светлия празник за околията, Арапя е под вода, мафията изсече Странджа и сега всеки лек дъжд предизвиква огромно наводнение. Мафията уби Странджа, а овцете за едно апартаментче в Карабаир продадоха историята, обичайте си, гората и земите си.

    12:05 06.12.2025

  • 6 И морето

    3 0 Отговор
    не може да трае повече мафията !

    12:10 06.12.2025

  • 7 Сила

    2 0 Отговор
    Не пренебрегвай и факта , че разни тарикати продължават да трупат каравани в коритото на реката и да си правят незаконни поселища там ....навеси , бани , кенефи , всякакви постройки и съоражения !!! Просто водата отнася всички незаконни обекти , от септември 2023 до сега би трябвало да им е станало ясно да не продължават тези тарикатски изпълнения !!!

    12:13 06.12.2025

