Арапя е под вода

Наводнения по Южното Черноморие заради интензивни валежи. В района на Странджа и село Изгрев са паднали 130 л. дъжд на квадратен метър.

Поражения има край Арапя. Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.

Временно затворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно. Наводнен е и пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.

Местните власти успокояват, че дъждът намалява, а реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

Дежурни екипи са на терен.