Ограничават достъпът до нотариални актове заради имотните измами

Като мярка срещу имотни измами от януари догодина се ограничава достъпът до нотариални актове. Това ще стане възможно след одобрените от кабинета промени в правилника по вписванията.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни:

"Ограничаваме възможността за напълно безконтролен достъп до изключително чувствителна информация, каквато са нотариалните актове, защото важната информация от тях я имате вече в свободната справка. Там няма ограничения, но в нотариалния акт има данни за банковата ви сметка, има собственоръчно изписано вашето име, подпис и прочие, много друга чувствителна информация. На това нещо слагаме край, считано от 15 януари."