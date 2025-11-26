Новини
Ограничават достъпът до нотариални актове заради имотните измами

Ограничават достъпът до нотариални актове заради имотните измами

Това ще стане възможно след одобрените от кабинета промени в правилника по вписванията

Като мярка срещу имотни измами от януари догодина се ограничава достъпът до нотариални актове. Това ще стане възможно след одобрените от кабинета промени в правилника по вписванията.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни:

"Ограничаваме възможността за напълно безконтролен достъп до изключително чувствителна информация, каквато са нотариалните актове, защото важната информация от тях я имате вече в свободната справка. Там няма ограничения, но в нотариалния акт има данни за банковата ви сметка, има собственоръчно изписано вашето име, подпис и прочие, много друга чувствителна информация. На това нещо слагаме край, считано от 15 януари."


  • 1 Гошо Лошев

    5 1 Отговор
    "Големият" юрист Гошо от Раднево.За такива недоразумения като него, народът е казал: Кога стана калайджия, кога му почерня.адникът....

    16:27 26.11.2025

  • 2 За сведение

    6 0 Отговор
    В агенцията по вписванията,има услуга --плащаш шест лева за две години и имаш право да получиш SMS-и,ако някой по твоето или на твои близки ЕГН правят сделки с недвижими имоти.

    Коментиран от #9

    16:29 26.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор
    За да не им показват кирливите ризи
    как ВЛАСТИТУТКИ "купуват" имоти за жълти стотинки‼️

    16:29 26.11.2025

  • 4 Тервел

    4 0 Отговор
    За кандидатстване за зелена и сина зона защо искат снимка на нотариалния акт?

    Коментиран от #11

    16:33 26.11.2025

  • 5 Буха ха

    2 0 Отговор
    Ограничават достъпА не досъпЪТ, мисирчице сладичка с тъмни очила и малко мозъче

    16:35 26.11.2025

  • 6 Гошо

    1 0 Отговор
    Скотове балкански , и невръстните ви деца вече за имоти говорят
    В кратуните ви само имоти

    16:36 26.11.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Значи досега, даже и сега всеки може да прави каквото си иска с имота ти, да си направи фалшив нотариален акт и фалшиво пълномощно , с което да поиска данъчна оценка. Продават ти имота от твое име и после иди доказвай, че друг го е продал! Кой друг? Е ати държавата!

    16:39 26.11.2025

  • 8 Шиши

    2 0 Отговор
    Това министърче не е компетентен. Партиен човек, няма правна мисъл.

    16:41 26.11.2025

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тервел":

    В Бургас не искат. Но да, копия на нотариални актове искат за било и за небило. Например за откриване на партида за ток или за вода. Даже и за промяна на името на собственика на партидата - била е на баща ми, сега е на мен. Не трябва ли само да се показват? Служител на дружеството има достъп до ключова информация и ако е недобросъвестен, може да даде копие на някой измамник!

    16:50 26.11.2025

  • 12 това няма нищо общо с правото

    0 0 Отговор
    оше едно безумие на прости, много прости хора във фронтовата кочина. Чакайте и други ограничения. Тука е така.

    17:02 26.11.2025

