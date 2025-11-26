Ограничават достъпът до нотариални актове заради имотните измами

Като мярка срещу имотни измами от януари догодина се ограничава достъпът до нотариални актове. Това ще стане възможно след одобрените от кабинета промени в правилника по вписванията.
Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни:
"Ограничаваме възможността за напълно безконтролен достъп до изключително чувствителна информация, каквато са нотариалните актове, защото важната информация от тях я имате вече в свободната справка. Там няма ограничения, но в нотариалния акт има данни за банковата ви сметка, има собственоръчно изписано вашето име, подпис и прочие, много друга чувствителна информация. На това нещо слагаме край, считано от 15 януари."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо Лошев
16:27 26.11.2025
2 За сведение
Коментиран от #9
16:29 26.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
как ВЛАСТИТУТКИ "купуват" имоти за жълти стотинки‼️
16:29 26.11.2025
4 Тервел
Коментиран от #11
16:33 26.11.2025
5 Буха ха
16:35 26.11.2025
6 Гошо
В кратуните ви само имоти
16:36 26.11.2025
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:39 26.11.2025
8 Шиши
16:41 26.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #4 от "Тервел":В Бургас не искат. Но да, копия на нотариални актове искат за било и за небило. Например за откриване на партида за ток или за вода. Даже и за промяна на името на собственика на партидата - била е на баща ми, сега е на мен. Не трябва ли само да се показват? Служител на дружеството има достъп до ключова информация и ако е недобросъвестен, може да даде копие на някой измамник!
16:50 26.11.2025
12 това няма нищо общо с правото
17:02 26.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.