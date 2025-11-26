Важните новини във ФАКТИ на 26.11.2025 г.

Напрежение пред парламента! Кой не скача, е дебел! Полетяха първите бомбички ВИДЕО + СНИМКИ

Напрежение пред парламента. Стотици протестиращи се събраха пред Народното събрание с викове "Оставка", за да изразят недоволството си от бюджета на страната за 2026 година. Всички изходи на сградата са блокирани.

Кирил Петков за Бюджет 2026: Властта краде "на тъмно" и не обича светлината

"Властта е свикнала да краде на тъмно, не обича светлината и прожекторите, защото схемите не могат да се случат, когато всички гледат".

Не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията, каза Ивайло Мирчев

Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той говори на протеста срещу бюджета, организиран от ПП "Продължаваме промяната", уточни БТА.

Васил Терзиев: Зеленият преход изисква да гледаме към това какъв свят оставяме след нас

"Политиката често мисли от мандат до мандат. Но зеленият преход изисква да гледаме много по-напред - към това какъв свят оставяме след нас". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на форума Green Cities Are Great.

Опашки за евро се извиха пред БНБ месец преди приемането на единната валута

Дълги опашки от граждани, желаещи да сменят своите левове в евро, се извиха от ранни зори пред сградата на Българската народна банка (БНБ) в София днес. Въпреки студеното време, десетки хора чакат реда си пред четирите работещи каси на централната банка, подтикнати от наближаващата дата за приемане на еврото – 1 януари 2026 година, предаде репортер на БГНЕС.

Явор Куюмджиев за „Лукойл": Не съм съгласен, че държавата не е добър стопанин

Държавата по принцип трябва да притежава стратегическите си активи и никога не е трябвало да ги продава. Това каза в предаването „Пресечна точка” по "Нова телевизия" енергийният експерт Явор Куюмджиев.

Съдът наложи домашен арест на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов

Софийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи домашен арест. Досега той беше задържан под стража. Според съда няма реални предпоставки, които да обуславят задържането му. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Георги Харизанов: Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори

Атаката е към бюджета. Досега не сме чули да има претенции за сваляне на правителството. Това, което се случи днес в НС беше настъпване на мотиката. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня” по БНТ.

Илияна Йотова: Подкрепям протеста в София срещу бюджета

Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази категорична подкрепа за протестиращите тази вечер в центъра на София.

Дияна Русинова: Назначаването на Бойко Рановски за председател на ДАБДП е абсолютна гавра

Назначаването на Бойко Рановски за председател на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата е абсолютна гавра.

Румен Христов: Следващата година ще е трудна! Имаме нужда от бюджет и от едно спокойно състояние на страната

Много е сложно да направиш бюджет в коалиция, каквато в момента управлява България. Истината е, че левите сили в тази коалиция тази година надделяха, надявам се догодина да не е така. Азбучна истина е, че при ниски данъци имаме по-голяма събираемост. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

На второ четене в комисия: Ръстът на вноските за пенсия остава

Два процентни пункта по-висока вноска за пенсия и увеличен максимален осигурителен доход - това приеха на второ четене депутатите от бюджетната комисия в проектобюджета на държавното обществено осигуряване, посочи БНР.

Ивайло Мирчев: Управляващите се самозабравиха, мутрите са начело на държавата

Не сме протестирали. Управляващите, очевидно уплашени от гнева на хората, предизвикан от техните действия, опитаха да направят нещо, които не се случвало никога в новата история на България – да бъде свикана комисия в почивката, на която да бъде приет бюджет. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на "Да,България" Ивайло Мирчев във връзка с разигралия се по-рано днес бурен скандал по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси към парламента, насрочено извънредно в 12:20 часа, на което да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това стана ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, уточни "Нова телевизия".

Приключи гражданският протест пред сградата на областната управа София срещу паркирането

Граждани протестираха пред сградата на областната управа в София на ул. „Алабин“ 22 с искане областният управител да върне за преразглеждане наредбата за разширяване и поскъпване на зоните за паркиране в столицата.

Правителството реши: Над 200 населени места в общо 140 общини ще имат високоскоростен интернет

Достъпът до интернет чрез фиксирани и мобилни наземни мрежи се определя като стратегическа дейност от значение за националната сигурност, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Повдигнаха обвинения на 17-годишен украинец за убийството в "Студентски град"

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем 17-годишен украински гражданин за умишлено убийство на младеж в "Студенстки град". Държавното обвинение постанови той да бъде задържан за срок до 48 часа.

Георг Георгиев: Сърбия не е съобщавала за арест на български шпиони

В Министерството на външните работи на България не са постъпвали официални сведения от сръбските власти относно „арест на български шпиони” и „разбита българска шпионска мрежа“ на територията на съседната страна. Това заяви министърът на външните Георг Георгиев по повод на твърденията на Александър Вулин, предаде репортер на БГНЕС.

Протести блокираха София

Протести блокираха София днес. Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа" в рамките на продължаващите демонстрации с искане за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители, съобщи Нова тв.

Ограничават достъпът до нотариални актове заради имотните измами

Като мярка срещу имотни измами от януари догодина се ограничава достъпът до нотариални актове. Това ще стане възможно след одобрените от кабинета промени в правилника по вписванията.

Румен Спецов смени ръководството на бензиностанциите „Лукойл“

Особеният търговски управител на „Лукойл“ Румен Спецов продължава с мащабните кадрови промени в структурата на петролната компания в България. След като пое контрола над рафинерията в Бургас, бившият директор на НАП предприе действия за смяна на ръководствата и на дъщерните търговски дружества.

Мирчев: Отпуските на всички полицаи са спрени и са привикани пред НС в 16 ч., МВР: Лъжа

Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата. Това написа малко след 14 часа във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.