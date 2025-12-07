Затворени пътища и 12 евакуирани семейства при наводненията в Бургаско

Дъждът беше интензивен, водосборните басейни над селата бяха големи и това доведе до невъзможност коритата на реките да съберат количеството затова и водата излезе и заля дворове и земеделски площи. Ако дъждът беше по интензивен и продължителен, можеше да има жертви. Това каза пред бТВ Тодор Стоянов към областната дирекция по Пожарна безопасност.

Той съобщи, че към днешна дата реките са в коритатата си. Не се очакват нови дъждове, няма безопасност за населението. Стоянов и обобщи обстановката от вчера:

"На шести декември на територията на област Бургас валяха проливни дъждове, на места количеството дъжд беше 130 литра на кв м. Най засегнати бяха къмпинг Арапя и село Лозенец към община Царево, село Ново Паничарево към община Приморско, село Извор, община Бургас.

В къмпинг Арапя и в село Лозенец две дерета излязоха от коритата си, като в Арапя бяха заляти каравани и бунгала. В село Лозенец бе залят хотелски комплекс. Днес ще се отводняват приземните етажи, съобщи Стоянов.

За кратко бе затворен главния път между Царево и Варвара. В района на бившия завод беше също наводнено.

В село Ново Паничарево язовирът преля през преливника, съответно река Ропотамо излезе от коритото си и наводни дворове. В селото бяха евакуирани около 12 семейства, заради опасност от заливане на домовете.