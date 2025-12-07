Новини
Затворени пътища и 12 евакуирани семейства при наводненията в Бургаско

Не се очакват нови дъждове

Затворени пътища и 12 евакуирани семейства при наводненията в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дъждът беше интензивен, водосборните басейни над селата бяха големи и това доведе до невъзможност коритата на реките да съберат количеството затова и водата излезе и заля дворове и земеделски площи. Ако дъждът беше по интензивен и продължителен, можеше да има жертви. Това каза пред бТВ Тодор Стоянов към областната дирекция по Пожарна безопасност.

Той съобщи, че към днешна дата реките са в коритатата си. Не се очакват нови дъждове, няма безопасност за населението. Стоянов и обобщи обстановката от вчера:

"На шести декември на територията на област Бургас валяха проливни дъждове, на места количеството дъжд беше 130 литра на кв м. Най засегнати бяха къмпинг Арапя и село Лозенец към община Царево, село Ново Паничарево към община Приморско, село Извор, община Бургас.

В къмпинг Арапя и в село Лозенец две дерета излязоха от коритата си, като в Арапя бяха заляти каравани и бунгала. В село Лозенец бе залят хотелски комплекс. Днес ще се отводняват приземните етажи, съобщи Стоянов.

За кратко бе затворен главния път между Царево и Варвара. В района на бившия завод беше също наводнено.

В село Ново Паничарево язовирът преля през преливника, съответно река Ропотамо излезе от коритото си и наводни дворове. В селото бяха евакуирани около 12 семейства, заради опасност от заливане на домовете.


Бургас / България
  • 1 Аз само да попитам....

    12 2 Отговор
    И сега директна финансова помощ от Брюксел за пострадалите ще има ли или пак ми е политически некоректен въпроса според евро-атлантическите стандарти ?

    08:25 07.12.2025

  • 4 Мурка

    6 0 Отговор
    НЕ СЕ ОЧАКВАТ НОВИ ДЪЖДОВЕ НЯМА БЕЗОПАСТНОСТ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО------АЛОООООУ

    08:37 07.12.2025

  • 6 оня с коня

    2 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    08:51 07.12.2025

  • 7 Сивата котка

    2 1 Отговор
    Проклятието на "Игри"-те...

    08:55 07.12.2025

  • 8 Мда

    7 1 Отговор
    В цяла Странджа гората се сече, няма какво да я задържа водата и тръгва надолу, но е мафията я сече без да се интересува от последствията и няма кой да контрлира

    09:03 07.12.2025

  • 9 гост

    5 0 Отговор
    Лятото горяхте в огнена стихия. Зимата ви влачи водна стихия. Продължавайте да мислите, че това са глупости и продължавайте да служите на сатанистите. Вие ги знаете кои са, или ги усещате интуитивно кой на кого служи. Толкова от мен. Ум царува, ум робува, ум патици пасе.

    09:16 07.12.2025

  • 10 ВАЛЯ ТИХО И НАПОИТЕЛНО.

    3 0 Отговор
    И сега вълни нищо не познавате. Водоемите са за развъдници напояване КОГА ВИДЯТ ЗОРА МЕНТИТЕ ГИ ПУСКАТ ИЛИ ТЕ СИ ПРИЛИВАТ. . ДЕМЕК БИЗНЕС ОТ ПРИРОДАТА. КОРИТАТА НА РЕКИТЕ НЕПОЧИСТЕНИ ЗАТЛАЧЕНИ. НЯМА КОНТРОЛ.

    09:21 07.12.2025

  • 11 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    НАВОДНЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СА КЪМ ПОЖАРНА СМЕШНИЦИ ПЕЗОЧАСНОСТ!?????
    ТИЯ ПОЛИТИЦИ В ПАРЛАМЕНТА И.ПРАВИТЕЛДТВА ЩО НАЛИВАТ МОЛИОННИ ДАВАТ НА КМЕТОВЕТЕ В МНОГОБРОЙНИТЕ ОБЩИНИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.ЩЕЛИ.ПАК ДА.ГИ ФИНАНСИРАТ ЗА КРАДЕНЕ И ЗАПЛАТИ ЗА ДРЕМЕНЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ХРАНТУТНИЦИ БЕЗПОЛЕЗНИ.

    09:36 07.12.2025

