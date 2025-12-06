Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево след обилните валежи. Реката е силно пълноводна, а устоите на моста са подложени на сериозно натоварване, съобщава БНТ.
Екипи на Община Приморско, полицията и пожарната следят ситуацията на място. Към момента няма непосредствена опасност за хората и имотите.
Всички институции са в пълна готовност при нужда да бъде извършена евакуация или оказана помощ на всеки жител в нужда.
1 значи
16:02 06.12.2025
2 Опа, опа, и що така ве
Ропотамо е разливна река, (коя река не разливна) но Ропотамо е силно разливна и не се разлива за първи път?
Това мисля че Общинските Власти би трябвало да го знаят много добре!
Не може всеки Дъжд да е бедствие, нещо има грешка в Планирането и Градоустройството?
Кат че ли са паднали от Луната ве, моля , моля Ропотамо се разлива, алоуу...?
16:08 06.12.2025
3 Там вис държи С лодки по Ропотамо. Да
16:10 06.12.2025
4 бойко българоубиец
16:32 06.12.2025
5 Ропотамо
16:36 06.12.2025
8 Когато Ропотамо беше само консерва
17:08 06.12.2025
9 гробар1418
17:10 06.12.2025