Новини
България »
Река Ропотамо вдигна опасно нивото си

Река Ропотамо вдигна опасно нивото си

6 Декември, 2025 15:50 1 241 9

  • река ропотамо-
  • валежи

В района има обилни валежи

Река Ропотамо вдигна опасно нивото си - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево след обилните валежи. Реката е силно пълноводна, а устоите на моста са подложени на сериозно натоварване, съобщава БНТ.

Екипи на Община Приморско, полицията и пожарната следят ситуацията на място. Към момента няма непосредствена опасност за хората и имотите.

Всички институции са в пълна готовност при нужда да бъде извършена евакуация или оказана помощ на всеки жител в нужда.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 значи

    1 0 Отговор
    Ще се завъдят подводни лилии (нали са закотвени за тинята).

    16:02 06.12.2025

  • 2 Опа, опа, и що така ве

    6 1 Отговор
    Миме?

    Ропотамо е разливна река, (коя река не разливна) но Ропотамо е силно разливна и не се разлива за първи път?
    Това мисля че Общинските Власти би трябвало да го знаят много добре!

    Не може всеки Дъжд да е бедствие, нещо има грешка в Планирането и Градоустройството?
    Кат че ли са паднали от Луната ве, моля , моля Ропотамо се разлива, алоуу...?

    16:08 06.12.2025

  • 3 Там вис държи С лодки по Ропотамо. Да

    0 1 Отговор
    поливат зърното. То сега има вода. А в Бургас са на печени попчета и биричка. И не им дреме по бургаски.

    16:10 06.12.2025

  • 4 бойко българоубиец

    3 1 Отговор
    ми нормално.. нали изсякох гората там и я изнесох у туркия хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    16:32 06.12.2025

  • 5 Ропотамо

    1 0 Отговор
    Не е опасно, там си има естестен отток. Най много някоя лодка и някоя незаконна барака да отнесе

    16:36 06.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Когато Ропотамо беше само консерва

    0 0 Отговор
    Когато Ропотамо беше само консерва за такива разливи никога не чувахме. Най-много някой мост да се окаже другаде.

    17:08 06.12.2025

  • 9 гробар1418

    1 0 Отговор
    Xиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
    хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
    хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
    хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
    хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yмрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.

    17:10 06.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове