Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево след обилните валежи. Реката е силно пълноводна, а устоите на моста са подложени на сериозно натоварване, съобщава БНТ.

Екипи на Община Приморско, полицията и пожарната следят ситуацията на място. Към момента няма непосредствена опасност за хората и имотите.

Всички институции са в пълна готовност при нужда да бъде извършена евакуация или оказана помощ на всеки жител в нужда.