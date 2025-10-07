Анастасия Стойчева пред ФАКТИ: Червен код по Черноморието - очакват се валежи над климатичните норми, земята е преситена

Циклон носи нови валежи у нас и минава през почти същата траектория, както и миналата седмица. Ще засегне много Източна България. Очакваме значителни количества дъжд – повече и по-продължителни от миналата седмица. На 7 октомври циклонът ще се изнесе към Черно море и сумарните количества валеж ще са над 100-150 литра на квадратен метър. След лятото на суша, България днес се изправя пред поредица от интензивни валежи и наводнения. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви червен код за опасно време в осем области на страната. За какво трябва да сме подготвени и колко сериозни са прогнозите… Пред ФАКТИ говори метеорологът гл. ас. д-р Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

– Г-жо Стойчева, доскоро в някои райони като Плевен и Ловеч имаше безводие. Сега изведнъж се борим с прекалено много вода. Какво ни очаква?

- Да, така е. Двата средиземноморски циклона, които се формираха в последните дни и носят валежи в страната, ще компенсират липсата на вода от лятото. Добре е, че лятото в нашата страна е сухо и това е нормално, но проблемът е, че зимата валежите от сняг не са много, а и пролетта беше по-суха. Сега дъждовете, макар и полезни, водят до наводнения, особено в районите, където инфраструктурата не е подготвена за това.

– Какви количества валежи очаквате в следващите дни?

- В Източна и особено в Североизточна България очакваме значителни количества дъжд – над 80 до 120 литра на квадратен метър. Затова НИМХ издаде червен код за тези райони. Валежите ще продължат около три денонощия – по-продължително от предишната обстановка, която трая около 48 часа.

– Колко от тази вода може да поеме земята?

- Почвата вече е мокра, има райони, където земята е преситена. Там, където няма инфраструктурни проблеми и има зелени площи, валежите ще се поемат от подложната повърхност. Но в силно застроените райони и при липса на отводняване има сериозен риск от наводнения.

– Над или под климатичните норми са тези валежи?

- Категорично над нормата. В Западна и Централна България има райони с валежи до 2 пъти над нормата. Като добавим валежите и от втория циклон, ще се натрупа до четири пъти повече валеж от обичайното за сезона. Това е сериозно предизвикателство за инфраструктурата и изисква много внимателно наблюдение.

– Къде важи червеният код и какво трябва да предприемат хората?

- Предупреждението е в сила за осем области: Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Силистра, Разград, Търговище и Ямбол. Червеният код означава повишено внимание и стриктно спазване на указанията на местните власти – да се избягват пътувания, ниски участъци в близост до реки и дерета.

– Кога обстановката ще започне да се успокоява?

- От четвъртък валежите в Южна България ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва. Температурите ще започнат да се повишават – минимални между 5 и 10 градуса, максимални до 18–20. В събота и неделя ще превали само на отделни места, но без опасност, тъй като валежите ще са предимно слаби. В началото на следващата седмица температурите ще останат до около 20 градуса.

– Какво е вашето основно предупреждение към хората?

- Да се подхожда отговорно – да се следят прогнозите, да не се подценяват сигналите и да се пази човешкият живот. Валежите са типични за сезона, хубаво е есента да вали, но при толкова мокра земя и лошо отводняване последствията могат да бъдат тежки.