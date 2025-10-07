Новини
Инж. Димитър Куманов: София е още по-зле от "Елените". Един куп от реките не са отразени в кадастъра като реки

7 Октомври, 2025 10:09 972 19

  • димитър куманов-
  • софия-
  • елените-
  • реки-
  • кадастър

"Де факто има река, де юре в една сериозна част от тази площ, която е наводнена, също има река, но има нещо много интересно - според кадастъра де юре има река, но тя достига до хотел. Под този имот реката е изчезнала, а след него реката продължава", коментира инж. Куманов наводнението в "Елените"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Де факто има река, де юре в една сериозна част от тази площ, която е наводнена, също има река, но има нещо много интересно - според кадастъра де юре има река, но тя достига до хотел. Под този имот реката е изчезнала, а след него реката продължава".

Това заяви пред БНР инж. Димитър Куманов от Сдружение "Балканка" в коментар за наводнението в "Елените" и причините, довели до трагедията.

"Река има, тя се образува от сливането на 2 реки над "Елените". Може би в някои периоди тя да пресъхва, но това си е официално река. В кадастъра си пише, че това са поземлени имоти, публична държавна собственост, с начин на трайно ползване - водно течение, река. Обаче под хотела тя е изчезнала. А по-надолу, където има река - официално по кадастъра, тя също е застроена с аквапаркове, тенис кортове, паркинги и т.н., което е забранено по Закона за водите", отбеляза той.

Доста хора са замесени в тази работа, смята Куманов, като на първо място постави директора на Агенцията по кадастър. По думите му имотът за строителство е одобрен през 2005 г., а през 2011 г. има заповед за изменение:

"В едно от тези двете неща реката вече е престанала да бъде река. Това е въпрос, който може да провери прокуратурата".

Изчезването на реката в кадастъра превръща реката/дерето в терен за строителство, категоричен бе Димитър Куманов в предаването "Преди всички". И добави:

"В цялата тази работа, че реката е изчезнала и е станала от поземлен имот за строителство най-малко е намесен и директорът на Басейнова дирекция по това време, когато се е случило, защото той установява границите на водите и водните обекти, публична държавна собственост, съвместно с техническите служби на общините и службите по геодезия, география и кадастър. Всички тези хорица са направили този поземлен имот - поземлен имот за строителство и са изтрили реката. Прокуратурата вече трябваше да ги е намерила".

По думите му във всички населени места реките са в урбанизирани територии, но са водно течение и строежът там е абсолютно забранен. Но това е и въпрос на здрав разум, смята той.

Според него екоминистърът вече е трябвало да сезира прокуратурата, защото той няма правомощия да проверява случващото се в кадастъра. Той може да провери единствено какво се е случило в Басейнова дирекция, обясни Куманов.

По думите му корекции на реки вътре в населени места има смисъл да се правят, за да може реката да не копае брегове и т.н. Според него това е допустимо и правилно, стига да е направено както трябва. Но:

"Това да го правиш извън населените места е голяма грешка, защото по този начин това, което ще направиш, е да докарваш водата по-бързо до населеното място".

София е още по-зле от това, което се вижда в "Елените", алармира Димитър Куманов и обясни:

"И в София един куп от реките не са отразени в кадастъра като реки. Това се прави нарочно, за да може и върху тях да се строи. Един куп софийски дерета вече са засипани някои със строителни отпадъци, с изкопи. Последно нашумя река Кална в "Горубляне". Деретата на София също са засипани на много места. /.../ Голяма част от зелените площи в града, които също задържат вода, също вече са застроени. Има мераци Южният парк да се застроява".

"Ако такъв дъжд се извали в София, мостът, който е на Перловската река при Военната академия ще бъде съборен и тя ще излезе от коритото си, защото това е най-тясното място в София", предупреди Куманов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    1 1 Отговор
    Айде да не са 400л - 350л за седмица непрекъснато ще свършат работата на ДНСК.

    10:12 07.10.2025

  • 2 Факт

    10 0 Отговор
    Има и блата, в които се строи. И цялата Витошка яка е чаир.

    10:13 07.10.2025

  • 3 Един

    7 3 Отговор
    Заради камарите от отпадъци около контейнерите,скоро ще плъзнат и зарази.

    10:14 07.10.2025

  • 4 Слава на Евроатлантическа България

    17 2 Отговор
    35 години либерална демокрация и най-накрая дойде време да берем плодовете

    10:17 07.10.2025

  • 5 Трол

    8 0 Отговор
    В закона трябва да се запише, че при необходимост хотелите могат да играят ролята на понори. Така реките могат да изчезват в тях и да се появяват след тях, без да е налице нарушение.

    10:18 07.10.2025

  • 6 така де

    4 14 Отговор
    Ти май не си виждал дъжд в СОФИЯ ами има и колите до вратите са във вода но моста си стои.Друг е въпроса акко намекваш че може някой да бутне язовирната стена на искъра.То и затова наблизо около язовира руснаците са накупили имоти ЗА ДА ДЪРЖАТ В ШАХ ПРАВИТЕЛСТВОТО рашките вън от БЪЛГАРИЯ тяхната корупция застрои и презастрои и елените и слънчака и свети влас

    Коментиран от #16

    10:22 07.10.2025

  • 7 тагаренко

    7 5 Отговор
    Важното е, че
    Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
    Парите на данъкоплатците не отиват напразно.

    10:23 07.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    5 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    10:27 07.10.2025

  • 10 !!!?

    5 0 Отговор
    Без коментар !!!?

    10:28 07.10.2025

  • 11 жтедр

    7 1 Отговор
    Вали дъжд, а лъжците с накупените мисирки, викат "потоп" е??? Такива лъжци и измамници. На дъжда викат потоп??? А на потопа какво ще му кажете??? Мислите си че като лъжете и ще се измъкнете??? Няма да се измъкнете. И трябва да внимавате какво лъжете и бръщолевите че Елените ще ви се сторят като детска игра. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени. Само на лъжци ще станете. Продължете още малко да лъжете и ще видите дъжд ли е или потоп. Потоп от лъжци и крадци е в София, но треперете, че няма да знаете нито деня нито часа.

    10:30 07.10.2025

  • 12 35 години ядене на банани , ей на

    6 4 Отговор
    нали има банани у магазина , що ревете пак?

    Коментиран от #13

    10:32 07.10.2025

  • 13 ти нали

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "35 години ядене на банани , ей на":

    имаш банан в хаспуха.шо фърдиш?

    Коментиран от #15

    10:35 07.10.2025

  • 14 МутраВласьо

    2 0 Отговор
    Еййй. аман от реки и дерета, начи...как ще я караме сега?Не моеш едно хотелче вече да си построиш. да има къде да преспишспиш като намериш някоя убава мома, да я заведеш някъде...

    10:37 07.10.2025

  • 15 само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ти нали":

    искате ли за обяд да ви сеИЗДРИЩЯфостата?

    Коментиран от #17

    10:38 07.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 голям смях

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "само питам":

    иска, иска... ас знам че иска

    10:49 07.10.2025

  • 18 Да,да

    0 0 Отговор
    Така е! "Простите" шопи едно време по тези места са пасли говедата си и много добре са знаели, че и колиба не трябва да си правят там.

    11:09 07.10.2025

  • 19 Софййски

    0 0 Отговор
    А те искат паркинг върху перловската да строят

    11:09 07.10.2025

