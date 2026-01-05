Новини
Главният архитект на София подаде оставка: "Вместо воля за реформа получих отказ от поемане на отговорност"

5 Януари, 2026 10:47

"Отказвам да легитимирам управление, при което постът на главния архитект е обезсмислен до гумен печат, а професионализмът – третиран като пречка", коментира в социалните мрежи арх. Панайотова

Главният архитект на София подаде оставка: "Вместо воля за реформа получих отказ от поемане на отговорност" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

Ето и какво публикува на страницата си във фейсбук арх. Панайотова по казуса с нейната оставка:

"Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София. Причините са ясни и ги заявявам открито:

- Липса на политическа подкрепа за визията и мисията, с които влязох в администрацията и беше споделена - тогава. Вместо воля за реформа получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност.

- Създадена и приета незаконосъобразна структура - категорична съм, че новата структура е незаконосъобразна, такава при която главният архитект обективно не може да изпълнява правомощията си по закон. Не приемам отговорността за политически решения и грешки да бъде прехвърляна върху експертна длъжност.

- Системно игнориране на експертните аргументи и липса на ясна, последователна и професионално обоснована визия за развитието на града, съобразена със ЗУТ, ЗУЗСО и нормативната рамка.

- Редуциране и обезсмисляне на ролята на главния архитект чрез управленски и структурни действия, които превръщат длъжността във формална, без реална възможност за упражняване на законово възложените правомощия и носене на отговорност. Отказвам да легитимирам управление, при което постът на главния архитект е обезсмислен до гумен печат, а професионализмът – третиран като пречка.

- Административен хаос и бягство от трудните решения в градоустройството и във всичко. Липса на смелост и твърдост да се отстояват правила, еднакво и за всички, дори и тези създадени от това управление. С оттеглянето си давам възможност за провеждане на нов конкурс и легитимно изпълнение на една ключова за града длъжност, с друг удобен главен архитект.

- Категорично отказвам да легитимирам институционален натиск и подмяна на професионализма с процедури, сигнали, обяснения, становища и всякакви опити за заглушаване на експертна позиция, професионализъм, правила и законност.

- Работих за кауза, не за лична изгода. За разлика от други в миналото, не желая София и софиянци да бъдат ощетявани с плащане на заплати, съдебни разходи и такси при дисциплинарни процедури, съдебни дела или споразумения с обезщетения. Парите на софиянци не са за раздаване. Не съм влязла в администрацията за пост или облагодетелстване.

Оставям това послание към кмета на Столична община и неговия екип - законът съществува, за да се гради по правила, а не да се прилага избирателно – когато и както е удобно.

Аз оставам вярна на принципите си и продължавам да работя за тях. Професионализмът не е пречка. Законът не е формалност. Отговорността може да се споделя, но не се прехвърля."


Оценка 4.5 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Никаква

    10 11 Отговор
    загуба не е без госпоДжата !

    Коментиран от #4

    10:49 05.01.2026

  • 2 Европейца

    17 7 Отговор
    Хахаха, Васко ДС-то, гигантския бизнесмен е в кафяво за поред път... нищо ново де, толкова е капаците на шайката измамници и притурката им от жълтите павета.... Неможачи и аматьори

    10:54 05.01.2026

  • 3 Пусна

    13 6 Отговор
    кокала накрая. Не й беше лесно да се раздели с него

    Коментиран от #18

    10:54 05.01.2026

  • 4 И без настоящия

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Никаква":

    кмет няма да загубим нищо...

    Коментиран от #21

    10:54 05.01.2026

  • 5 жалко за нея горката

    8 5 Отговор
    малка заплата и зла участ . дали ще намерят кадърна заместница . столицата е на самотек от 25 години . ни пътища, ни детски градини, ни паркинги . все война срещу въображаеми трошки , клошари, строители .

    10:55 05.01.2026

  • 6 Горд

    15 9 Отговор
    Новия кмет спря строителството,пребори трафика и изчисти София.Факт.

    Коментиран от #12

    10:55 05.01.2026

  • 7 Трол

    4 11 Отговор
    Тя е виновната за кризата с отпадъците.

    Коментиран от #16

    10:57 05.01.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    10 9 Отговор
    Не иска да е "гумен печат" а власт да управлява???
    На тази "фуста" , явно не са и разрешили да краде колкото си иска!!!
    Кмете !!!
    Дръж яко бръснача, че измамници дебнат от всякъде???
    Ти си избран да управляваш , а не да бъдеш управляван!

    Коментиран от #15

    10:58 05.01.2026

  • 9 пешо

    4 7 Отговор
    тая най накрая се махна

    Коментиран от #24

    11:02 05.01.2026

  • 10 Озадачен

    17 3 Отговор
    Какви реформи още бе, г-жа??? София беше толкова хубав град, а от 20 години го заривате с бетон и го обърнахте на гнусно гето. И очевидно нямате никакво намерение да спирате!!!

    11:03 05.01.2026

  • 11 Очевидец

    13 1 Отговор
    Някой да е проверил, какво прави бившия гл.арх. Диков сега ,след като беше на такава "мизерна заплата" толкова години....????????????????????

    11:03 05.01.2026

  • 12 123

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Горд":

    Отрочето на ДС спря всичко в София, даже и сметоизвозването:)
    П.П. Да ви че честита новата цена на водата:)

    11:05 05.01.2026

  • 13 Иван Грозни

    5 5 Отговор
    Мръсните похвати на боко.Хаос имало.Вечно не разбани и не оценени.

    Коментиран от #25

    11:12 05.01.2026

  • 14 Коста

    11 1 Отговор
    Терзиев както и Коцев във Варна са пълни некадърнуци с много говорене и дърдорене и крадене

    Коментиран от #19

    11:23 05.01.2026

  • 15 Коста

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оракула от Делфи":

    Кмета не краде казваш

    11:24 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    8 1 Отговор
    На Терзиев всички му пречат и всички са виновни.Когато целия свят ти е крив,причината не е в света.

    11:29 05.01.2026

  • 18 Чудесно ако и тя

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пусна":

    Не се запъне като Ст.к.
    Като магаре на лед
    Нека да се изяви където в частен бизнес да докаже капацитет ,живот и здраве да е.

    11:38 05.01.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    Коста, освен, че лъжеш, си и неграмотен! Сума ти правописни грешки.

    11:42 05.01.2026

  • 20 Гост

    2 2 Отговор
    Каква политическа подкрепа трябва на един архитект? Я обяснете...!!! Явно дамата не е вече от "наште", а?

    11:43 05.01.2026

  • 21 Става

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "И без настоящия":

    въпрос за настоящата другарка , а не за кмета !

    11:43 05.01.2026

  • 22 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    ...имена....имена...осветли ги...КОИ са...

    11:47 05.01.2026

  • 23 Жалко

    3 0 Отговор
    Е беше добре Терзиев да се разкара.

    11:49 05.01.2026

  • 24 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    Е какво ти е сторила жената?

    11:52 05.01.2026

  • 25 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Грозни":

    Еми прав е човека.Винаги след него настърва хаос.Нали видяхме шарлатаните.И сега отново искат да ни прецакат.Ненаяли се хрантутници.

    11:55 05.01.2026

  • 26 Хипотетично

    0 0 Отговор
    ✔️Парите на софиянци не са за раздаване.✔️
    С такова разбиране няма как да е на стола на главния архитект. През този пост преминават големите траншове комисионни за строителни разрешения при презастрояването на града и те се разпределят нагоре по властовата система от лоялни на кмета архитекти, а не от спечелили конкурс.

    11:55 05.01.2026

  • 27 Госпожо-о-о!

    0 0 Отговор
    Отлично решение от Ваша страна.И без това ще застроят всичко.Всяко свободно петънце.Така,че не си тровете нервите и живота с тях.Октопода е обхванал всички аспекти на живота.Трябва да си Дон Кихот да се бориш с вятърните мелници на Сервантес.Строителната мафия е свирепа и готова на всичко.

    12:02 05.01.2026

