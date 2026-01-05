Главният архитект на София подаде оставка: "Вместо воля за реформа получих отказ от поемане на отговорност"

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

Ето и какво публикува на страницата си във фейсбук арх. Панайотова по казуса с нейната оставка:

"Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София. Причините са ясни и ги заявявам открито:

- Липса на политическа подкрепа за визията и мисията, с които влязох в администрацията и беше споделена - тогава. Вместо воля за реформа получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност.

- Създадена и приета незаконосъобразна структура - категорична съм, че новата структура е незаконосъобразна, такава при която главният архитект обективно не може да изпълнява правомощията си по закон. Не приемам отговорността за политически решения и грешки да бъде прехвърляна върху експертна длъжност.

- Системно игнориране на експертните аргументи и липса на ясна, последователна и професионално обоснована визия за развитието на града, съобразена със ЗУТ, ЗУЗСО и нормативната рамка.

- Редуциране и обезсмисляне на ролята на главния архитект чрез управленски и структурни действия, които превръщат длъжността във формална, без реална възможност за упражняване на законово възложените правомощия и носене на отговорност. Отказвам да легитимирам управление, при което постът на главния архитект е обезсмислен до гумен печат, а професионализмът – третиран като пречка.

- Административен хаос и бягство от трудните решения в градоустройството и във всичко. Липса на смелост и твърдост да се отстояват правила, еднакво и за всички, дори и тези създадени от това управление. С оттеглянето си давам възможност за провеждане на нов конкурс и легитимно изпълнение на една ключова за града длъжност, с друг удобен главен архитект.

- Категорично отказвам да легитимирам институционален натиск и подмяна на професионализма с процедури, сигнали, обяснения, становища и всякакви опити за заглушаване на експертна позиция, професионализъм, правила и законност.

- Работих за кауза, не за лична изгода. За разлика от други в миналото, не желая София и софиянци да бъдат ощетявани с плащане на заплати, съдебни разходи и такси при дисциплинарни процедури, съдебни дела или споразумения с обезщетения. Парите на софиянци не са за раздаване. Не съм влязла в администрацията за пост или облагодетелстване.

Оставям това послание към кмета на Столична община и неговия екип - законът съществува, за да се гради по правила, а не да се прилага избирателно – когато и както е удобно.

Аз оставам вярна на принципите си и продължавам да работя за тях. Професионализмът не е пречка. Законът не е формалност. Отговорността може да се споделя, но не се прехвърля."