Новини
България »
Васил Терзиев: Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята!

Васил Терзиев: Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята!

7 Октомври, 2025 11:41 1 572 82

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • софия-
  • боклук

Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме, зове кметът на София

Васил Терзиев: Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост. Можех да оставя нещата да се случват, както са се случвали досега - най-лесно е “то така си беше“.

Избрах да не позволя хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега.

За това призова във "Фейсбук" кметът на София Васил Терзиев.

Не защото съм герой, а защото всеки от нас трябва да намери куража да каже „стига“.

Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедността, която те произвеждат. На всеки, който иска да бъде гражданин, а не поданик. На всеки, който не иска да го правят крепостен селянин в собствената му държава или емигрант по принуда.

Обнадежден съм, защото виждам как градът се събужда.

Виждам мобилизацията – в екипа, сред доброволците, сред гражданите, които чистят, помагат, споделят, настояват. Видях го по време на дирижираната от същите сценаристи “криза” с транспорта. Случва се и сега. Хората виждат, чуват и разбират какво се случва.

Най-голямата ми болка винаги е била, че някъде по пътя на системното мачкане на нашия народ забравихме какво означава да сме общество – да си помагаме, да работим заедно не само в криза, а всеки ден, за да не стигаме до криза. Последните дни ми дават надежда, че това чувство се връща. Че можем отново да станем силно и здраво общество. Да търсим не какво ни дели, а какво ни обединява – бъдещето на нас и на нашите деца. Видях квартали, в които хората сами организираха почистване, докато чакаме фирмите, които се опитват да изнудят и подчинят града. Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо.

Това е София, в която вярвам. София на събудените, на активните и можещите.

И нека кажа нещо важно: противникът не е толкова силен, колкото изглежда. Не е по-умен, по-силен или по-добър от нас. Той просто разчита на едно – да сме разединени, уплашени и обезверени. Да вярваме, че няма смисъл. Но когато ние се събудим, когато говорим и действаме заедно, той губи силата си мигновено. Те се хранят от една власт, която се ражда от нашето мълчание.

Днес имаме избор – да се откажем и да позволим на страха, апатията и безверието да ни смачкат отново, или да изберем да бъдем граждани,

които вярват, че промяната започва от нас самите. Няма значение дали сме леви или десни, богати или бедни, проевропейци или по-скептични – важно е, че всички искаме едно: да живеем в нормален, честен и свободен град. Сега е моментът. Не за да спасим нечия политическа кариера – аз имам какво да правя с живота си. А за да спасим вярата, че можем да градим общо бъдеще, че не сме сами, че можем да се изправим, без да чакаме спасител.

Всеки от нас може да бъде герой в тази ситуация, а не зрител. Изберете да бъдете такива. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат – общност, достойнство и вяра.

Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме.

Следвайте инструкциите: https://www.sofia.bg/en/w/6767229


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мералня

    11 47 Отговор
    Дръм и бръм. Боклука си стои и все повече става. Не ме интересуват вашите решения, избрани сте да ги решавате. Не да си правите експеримент с мен.

    Коментиран от #33, #65

    11:43 07.10.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    26 4 Отговор
    Боклуците генерират само боклуци!

    11:43 07.10.2025

  • 3 Даниел

    44 10 Отговор
    Прав е човека !

    Коментиран от #8

    11:45 07.10.2025

  • 4 Някой

    10 10 Отговор
    Да, дяволи и ангели се бият в кофата ми за боклук. Бошуват страшно, цял ден ги слушам как ритат вътре, бая работа вършат.

    11:46 07.10.2025

  • 5 честен ционист

    4 43 Отговор
    Васко ви води у Руccкий мир.

    11:46 07.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    36 4 Отговор
    Вълкът е наел роми с каруци да разхвърлят боклук в Люлин.

    11:47 07.10.2025

  • 7 червен кхмер

    36 3 Отговор
    Плевен и София са заложниците на хунтата ГРОБ.

    Коментиран от #13

    11:47 07.10.2025

  • 8 на НЕПОДХОДЯЩО МЯСТО

    4 17 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    в НЕПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ-ИНСТАЛИРАН ОТ НЕПОДХОДЯЩИ ПЕРСОНИ

    Коментиран от #47

    11:48 07.10.2025

  • 9 Гост

    10 7 Отговор
    Кмете, а бе защо никой не събира боклука извън кофата? Един празен кашон да има отвън, циг"анина няма да го вземе, даже няма и да го забележи. Защо така?

    11:48 07.10.2025

  • 10 Селяндур

    9 7 Отговор
    Правя си ремонт в панелката и си хвърлям цимента в кофите за боклук.

    Коментиран от #14, #16

    11:48 07.10.2025

  • 11 Драмбозов

    9 18 Отговор
    Лекции всеки може да чете, реалността е съвсем друга.

    11:48 07.10.2025

  • 12 Трол

    19 8 Отговор
    Глутница хиени са нападнали София, но г-н Терзиев е истински лъв!

    Коментиран от #23, #24

    11:49 07.10.2025

  • 13 хахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "червен кхмер":

    Да не би пловдивчани и варненци да са ви избирали кметовете:)

    11:49 07.10.2025

  • 14 Баш селянин

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Селяндур":

    Пак че имаш обноски да не си изхвърлиш тоалетната чиния в кофата.

    11:50 07.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Селяндур":

    Другия път пробвай да го използваш за ремонта:)))

    11:51 07.10.2025

  • 17 бушприт

    9 4 Отговор
    Един избор – да не се предаваме!- зове кметът на София.

    11:53 07.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Васи

    4 8 Отговор
    Защо така ти продадоха този пост пдб +, защо не си гледаш успешния бизнес, ами се занимаваш със Сф

    12:00 07.10.2025

  • 22 Хмм

    4 9 Отговор
    Два свята - единият е излишен! (Христо Смирненски)
    Никой не може да се пребори с държавата, например Божков говореше че управлява държавата, докъде стигна, да бяга в Дубай и де се радва че се върнал в Родината, ами Гешев, сега Сарафов, същото беше и с пеевски и борисов, но "шарлатаните" решиха да ги изпират, е сега трябва да са доволни, какво протестират,вместо на островите май в затвора

    12:05 07.10.2025

  • 23 ТРОЛЕ

    4 11 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    ИСТИНСКИ МЪЖ КАТО УАИНО НА ДЪЖД

    12:06 07.10.2025

  • 24 Ами

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    не е лъв, но е свестен, издържа на стачката, когато бяха безредиците със запалянковци и палене на коли, само той беше на място, никой друг, нито началникът на РПУ-то, нито главният секретар на МВР

    12:08 07.10.2025

  • 25 Велики мислители

    7 1 Отговор
    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    12:09 07.10.2025

  • 26 Какъв духовно

    4 9 Отговор
    Възвисен кмет си имат софиянци...😀 Абе Васко, иде реч за боклук 😀

    12:11 07.10.2025

  • 27 Сталин

    4 4 Отговор
    Тоя е направо междузвездни войни

    12:11 07.10.2025

  • 28 Факт !

    7 0 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    12:13 07.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не ме интересува - Оставка

    4 12 Отговор
    Този Терзиев още ли е кмет? Аз си мислех че си е подал оставката. От нищо не разбира и само проблеми създава на софиянци. Корупцията е навсякъде. Ремонтите са ужасни и некачествени. София е по-мръсна отвсякога. Криза с боклука. Криза с парното. Криза с ремонтите. Криза със задръстването. Откакто тоя ДС наследник се появи София е по-зле от всякъде. Всякакви кризи и корупционни скандали и ужасни задръствания заради Терзиев. Нищо не е направил за София а само проблеми създава. Затова незабавна оставка и да се омита от общината.

    Коментиран от #34

    12:14 07.10.2025

  • 31 О да

    2 1 Отговор
    страшно изказване - ти да не си от третия свят?

    12:14 07.10.2025

  • 32 Възpожденец 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaл и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
    HЕ нa диктaтypaтa!

    12:14 07.10.2025

  • 33 София няма кмет

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мералня":

    както винаги и както всички кризи в София са направени от некомпетентни и неможещи хора пробутани от ПП. Терзиев не е направил обсолят но нищо за София а само проблеми и кризи. Скоро сигурно ще стане клиент на прокуратурата, защото дори и един проблем в София не е решил. Но е забъркал каши и кризи във всичко: транспортната система е в хаос, задръствания и некачествени ремонти, за които трябва да го разследват, Топлофицирането в София е в криза. София е най-мръсният град заради кризата с боклука. Няма места в детски градини защото ПП не са построили нови , а Терзиев не си е мръднал пръста да разреши кризата с детските градини и ясли. Огромни задръствания заради ПП и Терзиев защото нищо в инфраструктурата на София не са направили и не са предвижили напред.Този кмет е голям провал.

    Коментиран от #46, #48, #50, #52, #54

    12:17 07.10.2025

  • 34 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Не ме интересува - Оставка":

    Личи си, че са ти спрели кранчето да източваш парите на софиянци.
    Довечера Шиши ще ти позволи да му оближеш опашчицата 🤣🤣🤣🤣

    12:18 07.10.2025

  • 35 Браво, кмете Терзиев!

    11 4 Отговор
    Речта на Васил Терзиев е силно емоционална, мобилизираща и изградена като призив към общност и действие.

    12:20 07.10.2025

  • 36 Браво, кмете Терзиев!

    6 6 Отговор
    Речта на Васил Терзиев е силно емоционална, мобилизираща и изградена като призив към общност и действие.

    12:21 07.10.2025

  • 37 Анализ

    5 2 Отговор
    Ясен конфликт: "Два свята"
    "Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята..."
    Терзиев рамкира ситуацията не просто като логистичен или административен проблем, а като битка между старото и новото, между:
    • Миналото – корупция, влияние, прякори, страх, мълчание
    • Бъдещето – прозрачност, справедливост, активност, общност
    Това е добре познат реторичен похват: превръщане на конкретен проблем в символ на системна борба. По този начин, боклукът не е просто мръсотия по улиците – а фронтова линия между “старите мутри” и “новите граждани”.

    12:21 07.10.2025

  • 38 Психолог

    4 0 Отговор
    Личен, но не нарцистичен тон
    "Не защото съм герой..."
    "Аз имам какво да правя с живота си..."
    Терзиев много умело не поставя себе си в центъра, въпреки че очевидно текстът е политически манифест. Той избягва самохвалството и го заменя с призив към личната отговорност на всеки гражданин.

    Коментиран от #49

    12:22 07.10.2025

  • 39 Терзиев е Герой!!

    6 2 Отговор
    Силно включване на общността
    "Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо."
    Тук има изграждане на положителен образ на гражданското общество, което се активизира в труден момент. Това също е стратегия: да покажеш, че промяната вече се случва – и да насърчиш хората да се включат, като не са “първи”.

    12:22 07.10.2025

  • 40 Кит

    4 6 Отговор
    Светът на ДС се сблъсква със света на друг клон на ДС.
    Забавно!

    12:22 07.10.2025

  • 41 Анализ

    3 1 Отговор
    Противникът – обезличен, но разпознаваем
    "Противникът не е толкова силен... просто разчита на нашето мълчание."
    Важно е, че няма директно назовани имена или политически партии – така се избягва правна и политическа конфронтация, но посланието е ясно. Това е насочено към хората, които инстинктивно усещат за кого става въпрос, без да им се натрапва.

    12:22 07.10.2025

  • 42 Терзиев е обединител на София!

    7 2 Отговор
    Политическо, но не партийно
    "Няма значение дали сме леви или десни..."
    Това е опит да се надскочи политическото разделение и да се мобилизира широка подкрепа – стратегически важно, особено в момент на криза. Така той позиционира себе си като обединител, не просто като играч в политическа игра.

    12:23 07.10.2025

  • 43 Терзиев е борец срещу Мафията!

    8 2 Отговор
    Това е силен и добре изграден политически манифест, който цели:
    • Да преобърне негативна ситуация (криза с боклука) в символична победа на “новото време”
    • Да обедини и активира гражданите
    • Да даде морална легитимност на твърди управленски действия (вероятно срещу частни фирми или интереси)
    • Да позиционира Терзиев като лидер на обществена промяна, не просто на администрацията

    12:24 07.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Коста

    2 6 Отговор
    Всеки софиянец трябва да изяжда боклука, който е направил. Друг изход няма! Няма се огъвате ей!

    12:26 07.10.2025

  • 46 София има кмет Герой -Терзиев!!

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "София няма кмет":

    Кметът Терзиев не е провал – провалена беше системата на шайката ГЕРБ, която той заварва.
    Васил Терзиев зае поста в една от най-трудните ситуации в историята на София, след десетилетия на непрозрачното управление на руската учительница Йорданка Фандъкова, корупционни практики, непрекъснато пробутвани обществени поръчки и липса на реални инвестиции в устойчивото развитие на града.

    12:28 07.10.2025

  • 47 Кой даде парите на Терзиев

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "на НЕПОДХОДЯЩО МЯСТО":

    Васил Терзиев - Оставка. По-некадърен и неспособен кмет София не в имала. Оставка.вън агентите на Държавна сигурност и техните наследници от политиката. Прокурорска проверка за Терзиев как е създал компанията си и как без да плаща данъци за години изкарвайки я губеща я продава за стотици милиони. Пълна данъчна измама и пране на пари. Разследване и оставка.

    12:29 07.10.2025

  • 48 Кметът Васил Терзиев е иноватор!

    6 4 Отговор

    До коментар #33 от "София няма кмет":

    Васил Терзиев спешно овладя транспортната криза, създадена умишлено от частни оператори, свързани с предишния модел на управление.
    Спря "автоматичните" обществени поръчки и започна преглед на договорите, които източваха бюджета на града.
    Иницира дигитализация на общинските услуги – процес, блокиран от години поради зависимост от съмнителни фирми.
    Наложи прозрачност в общината – публикуване на договори, отворени обществени обсъждания, реална комуникация с гражданите.

    Коментиран от #59

    12:30 07.10.2025

  • 49 Кит

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Психолог":

    Иди и дръпни тази възхвална реч пред хората от Бояна, които вече втора година се въртят като пумпали по естакадата до резиденцията заради некадърността на ДСУшко да ремонтира една подронена опора на естакадата и после няма да имаш нужда от психолог, а от неврохирург!

    12:30 07.10.2025

  • 50 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "София няма кмет":

    Задръстванията в София не са от вчера. Те са резултат от десетилетия некомпетентно управление на ГЕРБ, без визия и липса на интегрирано планиране на трафика, а не на няколко месеца от управлението на Терзиев.
    При Терзиев се въвеждат технологии за управление на трафика, които тепърва ще дават резултат.
    Много от ремонтите, за които се говори, са договорени и започнати преди той да встъпи в длъжност.
    За първи път се започва реален контрол върху изпълнението на обществените поръчки, вместо подписване на празни чекове към “наши” фирми.

    12:31 07.10.2025

  • 51 Георги

    2 3 Отговор
    ДСил има едни 5,000,000лв да избива. Не може току така някой да му взема далаверата.

    12:32 07.10.2025

  • 52 Кризата с боклука е създадена умишлено

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "София няма кмет":

    Кризата с боклука е създадена умишлено от ГЕРБ-ДПС Старо Начало!
    Проблемите с боклука в София не са случайни, а резултат от саботаж от страна на частни фирми, които не искат да губят старите си привилегии.
    Терзиев не замита проблема, а го назовава открито: “сблъсък между два свята” – на старото и новото.
    Хората вече се мобилизират, общината организира нови обществени поръчки, включително за допълнителни машини и екипи, а договорите на саботиращите фирми може да бъдат прекратени.

    12:32 07.10.2025

  • 53 Коста

    1 7 Отговор
    Ся, човек, виж! Аз съм по-умен от теб нищо, че не съм кмет. Когато говориш и вземаш решения, за обществото, трябва да се мисли. Трябва винаги да имаш поне план Б! Боклука по улиците ли ще стои? Ако ще стои, отивай и ти при него!

    Коментиран от #62, #69

    12:33 07.10.2025

  • 54 Альооо

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "София няма кмет":

    Липсата на места е тежко наследство от предишни управления, които не инвестираха достатъчно в детски заведения.
    При Терзиев започна приоритетна програма за строеж и разширяване на капацитета, включително партньорство с частния сектор и по-гъвкаво планиране.
    Проблем, който се трупа 20 години, няма как да се реши за 10 месеца.

    Коментиран от #64

    12:33 07.10.2025

  • 55 сива зона

    1 4 Отговор
    Абе кмете , как ще направиш София с главно Д , като е потънала в отпадъци ?

    12:34 07.10.2025

  • 56 Браво, кмете Терзиев!

    7 2 Отговор
    Терзиев не покрива далаверите, както правеха предишните некадърници и неможачи от ГЕРБ!

    12:34 07.10.2025

  • 57 Терзиев е борец срещу Мафията!

    7 2 Отговор
    Когато един кмет като Терзиев спира кражбите, блокира схеми, налага прозрачност и отказва да е “послушен” – естествено е старото статукво да го атакува с всичка сила. Това не е критика – това е доказателство, че върви в правилната посока.

    12:35 07.10.2025

  • 58 Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!

    5 2 Отговор
    Васил Терзиев се бори не просто с проблеми, а със система, която ги произвежда. И не го прави сам – заедно с будни граждани, доброволци и хора, които не искат да живеят в лъжа, мизерия и корупция.
    Който твърди, че нищо не се прави, или не следи какво се случва, или умишлено лъже.

    Коментиран от #72

    12:36 07.10.2025

  • 59 Кит

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Кметът Васил Терзиев е иноватор!":

    Прозрачност?
    Уаууу - би ли ни осведомил за това колко струва близо едногодишното подпиране на естакадата към Бояна / вместо ремонта й/, щото нещо не успявам да установя каква е цената за услугата и кой прибира парите в джоба си!
    Та?
    Погледни през прозрачното перденце и ни кажи, ако обичаш!
    Пак зад това перденце виж и колко струваше недъгавата реконструкция на Витошка и Патриарха! Обърни специално внимание на фамозните платформи за качване на тролейбусите. И така можеш да разбереш с колко сме се овътрили с тях, защото ако велоалеята бе изградена от другата страна на булеварда - нямаше да има нужда от платформите, щеше да се избегне колизията между пътници и велосипедисти, а и движението на колелата от другата страна щеше да е по-добре защитено от паркираните коли!
    Накрая виж какво казва прозрачността и за това, че вече две години обектът е все така неузаконен.
    Успех, умниче недопсихологичено и гледай да не препрозрачиш с тези занимания!

    Коментиран от #74, #76, #78

    12:38 07.10.2025

  • 60 Местен

    5 1 Отговор
    Софиянци да покажат, че няма да дават рекет на мутрите и да се стегнат докато дойде новата фирма.

    12:39 07.10.2025

  • 61 Радул

    5 2 Отговор
    Задръстванията, проблемите с боклука, липсата на детски градини и разбитите улици не се появиха вчера. Това са резултати от 15+ години некадърно и корумпирано управление на ГЕРБ!!

    Кризата с боклука? Създадена умишлено от същите фирми, които доскоро прибираха пари без контрол. Терзиев отказа да се подчинява и започна реални действия – нови договори, мобилизация на общината и доброволци, гражданска подкрепа.

    Транспортният хаос? Терзиев наследи разбита система и сключени неизгодни договори. Вместо да мълчи, той ги разкри и започна промяна.

    Детски градини? Недостигът не е от вчера. Но за разлика от другите, Терзиев поне не го замита под килима, а работи по конкретни решения.

    Най-сетне има прозрачност. Договори се публикуват. Обществените поръчки се спират, когато не са изрядни. Лобистки интереси пищят, защото вече не си взимат „своето“.

    Това, че някой най-сетне казва „не“ на задкулисието, не го прави провал. Прави го лидер.
    Терзиев не е първият, който не се огъва пред мафията, която пали почистващите камиони на конкуренти!
    Ако искаме София да се промени, нека спрем да разпространяваме лъжи и да храним страха.
    Подкрепете промяната. Подкрепете усилието. Не се предавайте.

    12:40 07.10.2025

  • 62 Как се казваш

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Коста":

    Кат си по- умен пиши си името,та да го научим.Анонимен умен няма!

    12:41 07.10.2025

  • 63 Терзиев е борец срещу Мафията!

    5 2 Отговор
    София не е в криза заради Терзиев!!
    София се събужда въпреки саботажа на старото статукво ГЕРБ!!

    Коментиран от #70

    12:42 07.10.2025

  • 64 Кит

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Альооо":

    Всъщност, Терзиев до този момент няма нито един стартиран собствен проект по увеличаването на местата в детските градини. Всички обекти дотук са наследени от Фанди.
    Малък пример - новата детска градина в Коняжево бе получена през 2023 построена на 90% и цели две години този мързеливец не успя да я дострои.
    Коментари?

    12:42 07.10.2025

  • 65 Псевдодемократите наследници на ДС

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мералня":

    Сблъсъкът на двата свята е между: синовете и внуците на Държавна сигурност и мракобесната народна власт на комунизма и свободните демократични хора. От една страна имаме опит на ДС и КГБ агентите и техните наследници създали и окупирали ПП, Да България, Възраждане, Президенството и пр., да се върнат на власт чрез преврат, хаос, анархия и репресии както през 9 Септември 1944 г и от 2020 г до 2025 г и от друга страна имаме демократичната общност на свободни хора. Предна стран имаме псевдодемократи, лъжци и измамници от друга истински такива. Но както е казано По плодовете ще ги познаете. ППДБ вън от Парламента, вън от властта, вън от София.

    12:42 07.10.2025

  • 66 Без име

    6 1 Отговор
    Заставам твърдо зад кмета Терзиев!

    Коментиран от #73

    12:42 07.10.2025

  • 67 !!!?

    4 0 Отговор
    България се е задръстила с боклуци - Боко, Кеша, Келеша и останалите дерибей на терен...!!!?

    Коментиран от #71

    12:43 07.10.2025

  • 68 Стига бе

    2 2 Отговор
    Това е сблъска на м-у фирмите на сглобката, кой да принесе парите. Отнасят го софиянци. Тоя преди месец искаше фирмите мму да лапнат 1.2 млн за да сменят асфалта на Орион "аварийно" без търг, така от днес за утре. Обаче, фирмите на кмета на Люлин ревнаха, че и те искат дял, нищо, че се уж от една магия, пак се хапят и не стана далаверата. Сега горкия кмет на Люлин симулира ремонти на тротоари, като избора, най-здравите, без пропадания и...за да е максимална далаверата. Евро-атлантическата мафия е една.

    12:43 07.10.2025

  • 69 Радул

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Коста":

    “По-умен си от кмета?” Не личи.
    Ако беше, щеше да знаеш, че София не е квартален форум, а сложен град с над 1.2 милиона души. Управлението ѝ не става с мъдри приказки от кръчмата и „план Б“, написан на салфетка.

    Да, боклук има. Но не защото кметът няма план, а защото някои фирми умишлено саботират града, след като им спряха безконтролното източване на общинския бюджет. Това не е случайност, а битка между старото и новото.

    “Да имал план Б”… Ами има! Общината вече работи с кризисен щаб, привлича нови изпълнители, доброволци, техника, мобилизира ресурси. План Б не е магическа пръчка – той изисква сила, координация и обществена воля.

    Лесно е да седиш отстрани, да ръсиш "мъдрост" и да се правиш на “по-умен от кмета”. По-трудното е да не слугуваш на мафията, да не се продаваш, и да имаш смелостта да изправиш гръб пред статуквото. Терзиев го прави.

    А ако не ти харесва, че някой чисти мръсотията на онези, които си мълчал докато крадяха, тогава да – отиди при боклука. Не защото си за там, а защото може би там ще видиш по-добре откъде идва проблемът.

    Коментиран от #80

    12:44 07.10.2025

  • 70 🤣🤣🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Терзиев е борец срещу Мафията!":

    🤣🤣🤣
    Значи се бори срещу ППДБ и Румен Радев и Копринков

    12:46 07.10.2025

  • 71 Точно така!!

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "!!!?":

    Точно така! България не се задъхва от липса на Реформи, а от натрупан Боклук по върховете на Властта – с прякори, пачки, охрана и схеми.

    Боко, Кеша, Келеша... Таки, Ами...– същите, които 20 години само изнасяха, замазваха и лапаха.

    Докато те си "строяха магистралите" с милиарди без контрол, в градовете се трупаха дупки, корупция и отчаяние.

    А сега, когато някой най-накрая отказа да им целува пръстена, те пищят, саботират и нарочно трупат боклук, за да кажат: „Вижте колко е зле без нас!“

    Само че хората вече не са слепи. Виждаме добре кой мачка, кой краде и кой чисти след тях. И няма да върнем на терена онези "дерибеи", които мислят, че държавата им е бащиния.

    12:46 07.10.2025

  • 72 Кит

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!":

    Защо наричаш един практически доказан мързеливец и некадърник "герой"?

    12:48 07.10.2025

  • 73 И аз заставам в подкрепа на Терзиев!

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Без име":

    Заставам твърдо зад кмета Васил Терзиев.
    Защото за първи път от години виждам кмет, който:

    Не мълчи пред мафията

    Не подписва празни чекове за “нашите хора”

    Не се крие зад оправдания

    Има куража да изкара на светло схемите, които ни крадоха десетилетия

    Да, в момента е трудно. Но не защото няма план, а защото някой саботира промяната, като спира да чисти, да вози, да работи. И то нарочно. Защото повече не може да лапа безнаказано.

    Подкрепям Терзиев, защото не искам градът ми да бъде заложник на стари мутренски интереси.
    София има нужда от сила, от воля и от граждани, които не се огъват.
    Аз няма да се огъна.

    Коментиран от #75

    12:48 07.10.2025

  • 74 Герб и Дпс са обвързани с мафията

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Кит":

    Прозрачността те дразни? Свиквай.
    Терзиев не е виновен за естакадата, "платформите" и безумните ремонти – той ги НАСЛЕДИ от същите, които 15 години "усвояваха" милиони без отчет - ГЕРБ и некомпетентната Йорданка Фандъкова!
    Сега всичко излиза наяве – и това ви плаши.
    За пръв път в София крадците от ГЕРБ не управляват!

    Коментиран от #79

    12:54 07.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Капитан

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Кит":

    За първи път вместо да замитат следите, започнаха да се вадят на показ стари, скъпи, зле направени ремонти, поръчки с неизвестен изпълнител и "кухи" договори. Неудобно е, нали?
    Естакадата към Бояна?
    Подпира се, защото години наред не е поддържана, а ремонтът не може да започне без проект, одобрен по реда на строителството и безопасността. И да, цената ще стане публична, защото за разлика от преди – сега има отчетност. А кой прибира парите? Не както беше при Бойко, Фандъкова и “пейките за по 10 000 лв.” – всичко минава през публичен регистър.
    "Недъгавата" реконструкция на Витошка и Патриарха?
    Страхотно – значи осъзнаваш, че проектът е грешен още от създаването си.
    Само че не е на Терзиев. Той го наследи – заедно с грешното позициониране на велоалеята, скъпите платформи, лошата синхронизация и безумното изпълнение.
    Ако не беше той, проектът щеше да мине без грам обществена дискусия или критика. Вместо това, сега има независими одити и обществени обсъждания как да се коригират щетите.

    12:56 07.10.2025

  • 77 БЪЛГАРИН

    1 1 Отговор
    Нещастно некадърно недоразумение.Софиянци избират да се махнеш завинаги.

    Коментиран от #81

    12:57 07.10.2025

  • 78 ГЕРБ са крадци!!

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Кит":

    Толкова си свикнал задкулисието да управлява София, че прозрачността те дразни.
    А дали си питал същите въпроси, когато:
    • Се "усвояваха" милиони за "ремонт на ремонта"
    • Магистрала се разпадаше година след откриването ѝ
    • Паркът "Западен" беше бетониран под предлог за "облагородяване"
    • Пейките струваха колкото злато.
    Терзиев не е виновен, че ти е трудно да различиш саботаж от стратегия, или наследена мизерия от нов опит за ред.
    Когато критикуваш по инерция, с неточни факти и злобен тон, приличаш на човек, който не иска по-добър град – а просто се дразни, че любимите му дерибеи вече не са на хранилката.
    И не се притеснявай за "препрозрачването" – по-добре прозрачно управление, отколкото тъмно минало и глухо мълчание

    Коментиран от #82

    12:58 07.10.2025

  • 79 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Герб и Дпс са обвързани с мафията":

    Фанди е монтирала платформите?
    Забавна халюцинация, психо😂

    12:59 07.10.2025

  • 80 Шмулю

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Радул":

    Красно село се зарина с боклук. Червената Василка и пепедебейската кметица не правят абсолютно нищо. Ела и виж. Не лъжете, ставате смешни. Василка ще спести пари за един месец и ще ги открадне.

    13:00 07.10.2025

  • 81 Терзиев е Герой!!

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "БЪЛГАРИН":

    Когато кмет като Васил Терзиев взема смели решения — спира корупцията, разрушава старите схеми и налага истинска прозрачност, той естествено среща яростната съпротива на статуквото.
    Това, което мнозина наричат „критика“, всъщност е ясен знак, че промяната е в ход и че се върви в правилната посока.
    Истинската смелост е да стоиш зад принципите си, въпреки атаките, и да не допускаш старите модели да се върнат.
    Подкрепяме онези, които се борят за по-добро бъдеще като смелия кмет на София Васил Терзиев!

    13:00 07.10.2025

  • 82 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "ГЕРБ са крадци!!":

    Попитах те съвършено конкретни неща, свързани с дейността на некадърника Терзиев.
    Ти не си казал дума по тях, а развяваш лозунги.
    Типично поведение на недолекуван психопат....

    13:01 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове