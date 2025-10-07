Васил Терзиев: Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята!

Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост. Можех да оставя нещата да се случват, както са се случвали досега - най-лесно е “то така си беше“.
Избрах да не позволя хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега.
За това призова във "Фейсбук" кметът на София Васил Терзиев.
Не защото съм герой, а защото всеки от нас трябва да намери куража да каже „стига“.
Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедността, която те произвеждат. На всеки, който иска да бъде гражданин, а не поданик. На всеки, който не иска да го правят крепостен селянин в собствената му държава или емигрант по принуда.
Обнадежден съм, защото виждам как градът се събужда.
Виждам мобилизацията – в екипа, сред доброволците, сред гражданите, които чистят, помагат, споделят, настояват. Видях го по време на дирижираната от същите сценаристи “криза” с транспорта. Случва се и сега. Хората виждат, чуват и разбират какво се случва.
Най-голямата ми болка винаги е била, че някъде по пътя на системното мачкане на нашия народ забравихме какво означава да сме общество – да си помагаме, да работим заедно не само в криза, а всеки ден, за да не стигаме до криза. Последните дни ми дават надежда, че това чувство се връща. Че можем отново да станем силно и здраво общество. Да търсим не какво ни дели, а какво ни обединява – бъдещето на нас и на нашите деца. Видях квартали, в които хората сами организираха почистване, докато чакаме фирмите, които се опитват да изнудят и подчинят града. Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо.
Това е София, в която вярвам. София на събудените, на активните и можещите.
И нека кажа нещо важно: противникът не е толкова силен, колкото изглежда. Не е по-умен, по-силен или по-добър от нас. Той просто разчита на едно – да сме разединени, уплашени и обезверени. Да вярваме, че няма смисъл. Но когато ние се събудим, когато говорим и действаме заедно, той губи силата си мигновено. Те се хранят от една власт, която се ражда от нашето мълчание.
Днес имаме избор – да се откажем и да позволим на страха, апатията и безверието да ни смачкат отново, или да изберем да бъдем граждани,
които вярват, че промяната започва от нас самите. Няма значение дали сме леви или десни, богати или бедни, проевропейци или по-скептични – важно е, че всички искаме едно: да живеем в нормален, честен и свободен град. Сега е моментът. Не за да спасим нечия политическа кариера – аз имам какво да правя с живота си. А за да спасим вярата, че можем да градим общо бъдеще, че не сме сами, че можем да се изправим, без да чакаме спасител.
Всеки от нас може да бъде герой в тази ситуация, а не зрител. Изберете да бъдете такива. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат – общност, достойнство и вяра.
Една София. Един народ. Един избор – да не се предаваме.
Следвайте инструкциите: https://www.sofia.bg/en/w/6767229
1 Мералня
Коментиран от #33, #65
11:43 07.10.2025
2 Ганя Путинофила
11:43 07.10.2025
3 Даниел
Коментиран от #8
11:45 07.10.2025
4 Някой
11:46 07.10.2025
5 честен ционист
11:46 07.10.2025
6 Последния Софиянец
11:47 07.10.2025
7 червен кхмер
Коментиран от #13
11:47 07.10.2025
8 на НЕПОДХОДЯЩО МЯСТО
До коментар #3 от "Даниел":в НЕПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ-ИНСТАЛИРАН ОТ НЕПОДХОДЯЩИ ПЕРСОНИ
Коментиран от #47
11:48 07.10.2025
9 Гост
11:48 07.10.2025
10 Селяндур
Коментиран от #14, #16
11:48 07.10.2025
11 Драмбозов
11:48 07.10.2025
12 Трол
Коментиран от #23, #24
11:49 07.10.2025
13 хахаха
До коментар #7 от "червен кхмер":Да не би пловдивчани и варненци да са ви избирали кметовете:)
11:49 07.10.2025
14 Баш селянин
До коментар #10 от "Селяндур":Пак че имаш обноски да не си изхвърлиш тоалетната чиния в кофата.
11:50 07.10.2025
16 Селянин
До коментар #10 от "Селяндур":Другия път пробвай да го използваш за ремонта:)))
11:51 07.10.2025
17 бушприт
11:53 07.10.2025
21 Васи
12:00 07.10.2025
22 Хмм
Никой не може да се пребори с държавата, например Божков говореше че управлява държавата, докъде стигна, да бяга в Дубай и де се радва че се върнал в Родината, ами Гешев, сега Сарафов, същото беше и с пеевски и борисов, но "шарлатаните" решиха да ги изпират, е сега трябва да са доволни, какво протестират,вместо на островите май в затвора
12:05 07.10.2025
23 ТРОЛЕ
До коментар #12 от "Трол":ИСТИНСКИ МЪЖ КАТО УАИНО НА ДЪЖД
12:06 07.10.2025
24 Ами
До коментар #12 от "Трол":не е лъв, но е свестен, издържа на стачката, когато бяха безредиците със запалянковци и палене на коли, само той беше на място, никой друг, нито началникът на РПУ-то, нито главният секретар на МВР
12:08 07.10.2025
25 Велики мислители
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
12:09 07.10.2025
26 Какъв духовно
12:11 07.10.2025
27 Сталин
12:11 07.10.2025
28 Факт !
12:13 07.10.2025
30 Не ме интересува - Оставка
Коментиран от #34
12:14 07.10.2025
31 О да
12:14 07.10.2025
32 Възpожденец 🇧🇬
Hе бих искaл и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
HЕ нa диктaтypaтa!
12:14 07.10.2025
33 София няма кмет
До коментар #1 от "Мералня":както винаги и както всички кризи в София са направени от некомпетентни и неможещи хора пробутани от ПП. Терзиев не е направил обсолят но нищо за София а само проблеми и кризи. Скоро сигурно ще стане клиент на прокуратурата, защото дори и един проблем в София не е решил. Но е забъркал каши и кризи във всичко: транспортната система е в хаос, задръствания и некачествени ремонти, за които трябва да го разследват, Топлофицирането в София е в криза. София е най-мръсният град заради кризата с боклука. Няма места в детски градини защото ПП не са построили нови , а Терзиев не си е мръднал пръста да разреши кризата с детските градини и ясли. Огромни задръствания заради ПП и Терзиев защото нищо в инфраструктурата на София не са направили и не са предвижили напред.Този кмет е голям провал.
Коментиран от #46, #48, #50, #52, #54
12:17 07.10.2025
34 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #30 от "Не ме интересува - Оставка":Личи си, че са ти спрели кранчето да източваш парите на софиянци.
Довечера Шиши ще ти позволи да му оближеш опашчицата 🤣🤣🤣🤣
12:18 07.10.2025
35 Браво, кмете Терзиев!
12:20 07.10.2025
36 Браво, кмете Терзиев!
12:21 07.10.2025
37 Анализ
"Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята..."
Терзиев рамкира ситуацията не просто като логистичен или административен проблем, а като битка между старото и новото, между:
• Миналото – корупция, влияние, прякори, страх, мълчание
• Бъдещето – прозрачност, справедливост, активност, общност
Това е добре познат реторичен похват: превръщане на конкретен проблем в символ на системна борба. По този начин, боклукът не е просто мръсотия по улиците – а фронтова линия между “старите мутри” и “новите граждани”.
12:21 07.10.2025
38 Психолог
"Не защото съм герой..."
"Аз имам какво да правя с живота си..."
Терзиев много умело не поставя себе си в центъра, въпреки че очевидно текстът е политически манифест. Той избягва самохвалството и го заменя с призив към личната отговорност на всеки гражданин.
Коментиран от #49
12:22 07.10.2025
39 Терзиев е Герой!!
"Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо."
Тук има изграждане на положителен образ на гражданското общество, което се активизира в труден момент. Това също е стратегия: да покажеш, че промяната вече се случва – и да насърчиш хората да се включат, като не са “първи”.
12:22 07.10.2025
40 Кит
Забавно!
12:22 07.10.2025
41 Анализ
"Противникът не е толкова силен... просто разчита на нашето мълчание."
Важно е, че няма директно назовани имена или политически партии – така се избягва правна и политическа конфронтация, но посланието е ясно. Това е насочено към хората, които инстинктивно усещат за кого става въпрос, без да им се натрапва.
12:22 07.10.2025
42 Терзиев е обединител на София!
"Няма значение дали сме леви или десни..."
Това е опит да се надскочи политическото разделение и да се мобилизира широка подкрепа – стратегически важно, особено в момент на криза. Така той позиционира себе си като обединител, не просто като играч в политическа игра.
12:23 07.10.2025
43 Терзиев е борец срещу Мафията!
• Да преобърне негативна ситуация (криза с боклука) в символична победа на “новото време”
• Да обедини и активира гражданите
• Да даде морална легитимност на твърди управленски действия (вероятно срещу частни фирми или интереси)
• Да позиционира Терзиев като лидер на обществена промяна, не просто на администрацията
12:24 07.10.2025
45 Коста
12:26 07.10.2025
46 София има кмет Герой -Терзиев!!
До коментар #33 от "София няма кмет":Кметът Терзиев не е провал – провалена беше системата на шайката ГЕРБ, която той заварва.
Васил Терзиев зае поста в една от най-трудните ситуации в историята на София, след десетилетия на непрозрачното управление на руската учительница Йорданка Фандъкова, корупционни практики, непрекъснато пробутвани обществени поръчки и липса на реални инвестиции в устойчивото развитие на града.
12:28 07.10.2025
47 Кой даде парите на Терзиев
До коментар #8 от "на НЕПОДХОДЯЩО МЯСТО":Васил Терзиев - Оставка. По-некадърен и неспособен кмет София не в имала. Оставка.вън агентите на Държавна сигурност и техните наследници от политиката. Прокурорска проверка за Терзиев как е създал компанията си и как без да плаща данъци за години изкарвайки я губеща я продава за стотици милиони. Пълна данъчна измама и пране на пари. Разследване и оставка.
12:29 07.10.2025
48 Кметът Васил Терзиев е иноватор!
До коментар #33 от "София няма кмет":Васил Терзиев спешно овладя транспортната криза, създадена умишлено от частни оператори, свързани с предишния модел на управление.
Спря "автоматичните" обществени поръчки и започна преглед на договорите, които източваха бюджета на града.
Иницира дигитализация на общинските услуги – процес, блокиран от години поради зависимост от съмнителни фирми.
Наложи прозрачност в общината – публикуване на договори, отворени обществени обсъждания, реална комуникация с гражданите.
Коментиран от #59
12:30 07.10.2025
49 Кит
До коментар #38 от "Психолог":Иди и дръпни тази възхвална реч пред хората от Бояна, които вече втора година се въртят като пумпали по естакадата до резиденцията заради некадърността на ДСУшко да ремонтира една подронена опора на естакадата и после няма да имаш нужда от психолог, а от неврохирург!
12:30 07.10.2025
50 Мнение
До коментар #33 от "София няма кмет":Задръстванията в София не са от вчера. Те са резултат от десетилетия некомпетентно управление на ГЕРБ, без визия и липса на интегрирано планиране на трафика, а не на няколко месеца от управлението на Терзиев.
При Терзиев се въвеждат технологии за управление на трафика, които тепърва ще дават резултат.
Много от ремонтите, за които се говори, са договорени и започнати преди той да встъпи в длъжност.
За първи път се започва реален контрол върху изпълнението на обществените поръчки, вместо подписване на празни чекове към “наши” фирми.
12:31 07.10.2025
51 Георги
12:32 07.10.2025
52 Кризата с боклука е създадена умишлено
До коментар #33 от "София няма кмет":Кризата с боклука е създадена умишлено от ГЕРБ-ДПС Старо Начало!
Проблемите с боклука в София не са случайни, а резултат от саботаж от страна на частни фирми, които не искат да губят старите си привилегии.
Терзиев не замита проблема, а го назовава открито: “сблъсък между два свята” – на старото и новото.
Хората вече се мобилизират, общината организира нови обществени поръчки, включително за допълнителни машини и екипи, а договорите на саботиращите фирми може да бъдат прекратени.
12:32 07.10.2025
53 Коста
Коментиран от #62, #69
12:33 07.10.2025
54 Альооо
До коментар #33 от "София няма кмет":Липсата на места е тежко наследство от предишни управления, които не инвестираха достатъчно в детски заведения.
При Терзиев започна приоритетна програма за строеж и разширяване на капацитета, включително партньорство с частния сектор и по-гъвкаво планиране.
Проблем, който се трупа 20 години, няма как да се реши за 10 месеца.
Коментиран от #64
12:33 07.10.2025
55 сива зона
12:34 07.10.2025
56 Браво, кмете Терзиев!
12:34 07.10.2025
57 Терзиев е борец срещу Мафията!
12:35 07.10.2025
58 Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!
Който твърди, че нищо не се прави, или не следи какво се случва, или умишлено лъже.
Коментиран от #72
12:36 07.10.2025
59 Кит
До коментар #48 от "Кметът Васил Терзиев е иноватор!":Прозрачност?
Уаууу - би ли ни осведомил за това колко струва близо едногодишното подпиране на естакадата към Бояна / вместо ремонта й/, щото нещо не успявам да установя каква е цената за услугата и кой прибира парите в джоба си!
Та?
Погледни през прозрачното перденце и ни кажи, ако обичаш!
Пак зад това перденце виж и колко струваше недъгавата реконструкция на Витошка и Патриарха! Обърни специално внимание на фамозните платформи за качване на тролейбусите. И така можеш да разбереш с колко сме се овътрили с тях, защото ако велоалеята бе изградена от другата страна на булеварда - нямаше да има нужда от платформите, щеше да се избегне колизията между пътници и велосипедисти, а и движението на колелата от другата страна щеше да е по-добре защитено от паркираните коли!
Накрая виж какво казва прозрачността и за това, че вече две години обектът е все така неузаконен.
Успех, умниче недопсихологичено и гледай да не препрозрачиш с тези занимания!
Коментиран от #74, #76, #78
12:38 07.10.2025
60 Местен
12:39 07.10.2025
61 Радул
Кризата с боклука? Създадена умишлено от същите фирми, които доскоро прибираха пари без контрол. Терзиев отказа да се подчинява и започна реални действия – нови договори, мобилизация на общината и доброволци, гражданска подкрепа.
Транспортният хаос? Терзиев наследи разбита система и сключени неизгодни договори. Вместо да мълчи, той ги разкри и започна промяна.
Детски градини? Недостигът не е от вчера. Но за разлика от другите, Терзиев поне не го замита под килима, а работи по конкретни решения.
Най-сетне има прозрачност. Договори се публикуват. Обществените поръчки се спират, когато не са изрядни. Лобистки интереси пищят, защото вече не си взимат „своето“.
Това, че някой най-сетне казва „не“ на задкулисието, не го прави провал. Прави го лидер.
Терзиев не е първият, който не се огъва пред мафията, която пали почистващите камиони на конкуренти!
Ако искаме София да се промени, нека спрем да разпространяваме лъжи и да храним страха.
Подкрепете промяната. Подкрепете усилието. Не се предавайте.
12:40 07.10.2025
62 Как се казваш
До коментар #53 от "Коста":Кат си по- умен пиши си името,та да го научим.Анонимен умен няма!
12:41 07.10.2025
63 Терзиев е борец срещу Мафията!
София се събужда въпреки саботажа на старото статукво ГЕРБ!!
Коментиран от #70
12:42 07.10.2025
64 Кит
До коментар #54 от "Альооо":Всъщност, Терзиев до този момент няма нито един стартиран собствен проект по увеличаването на местата в детските градини. Всички обекти дотук са наследени от Фанди.
Малък пример - новата детска градина в Коняжево бе получена през 2023 построена на 90% и цели две години този мързеливец не успя да я дострои.
Коментари?
12:42 07.10.2025
65 Псевдодемократите наследници на ДС
До коментар #1 от "Мералня":Сблъсъкът на двата свята е между: синовете и внуците на Държавна сигурност и мракобесната народна власт на комунизма и свободните демократични хора. От една страна имаме опит на ДС и КГБ агентите и техните наследници създали и окупирали ПП, Да България, Възраждане, Президенството и пр., да се върнат на власт чрез преврат, хаос, анархия и репресии както през 9 Септември 1944 г и от 2020 г до 2025 г и от друга страна имаме демократичната общност на свободни хора. Предна стран имаме псевдодемократи, лъжци и измамници от друга истински такива. Но както е казано По плодовете ще ги познаете. ППДБ вън от Парламента, вън от властта, вън от София.
12:42 07.10.2025
66 Без име
Коментиран от #73
12:42 07.10.2025
67 !!!?
Коментиран от #71
12:43 07.10.2025
68 Стига бе
12:43 07.10.2025
69 Радул
До коментар #53 от "Коста":“По-умен си от кмета?” Не личи.
Ако беше, щеше да знаеш, че София не е квартален форум, а сложен град с над 1.2 милиона души. Управлението ѝ не става с мъдри приказки от кръчмата и „план Б“, написан на салфетка.
Да, боклук има. Но не защото кметът няма план, а защото някои фирми умишлено саботират града, след като им спряха безконтролното източване на общинския бюджет. Това не е случайност, а битка между старото и новото.
“Да имал план Б”… Ами има! Общината вече работи с кризисен щаб, привлича нови изпълнители, доброволци, техника, мобилизира ресурси. План Б не е магическа пръчка – той изисква сила, координация и обществена воля.
Лесно е да седиш отстрани, да ръсиш "мъдрост" и да се правиш на “по-умен от кмета”. По-трудното е да не слугуваш на мафията, да не се продаваш, и да имаш смелостта да изправиш гръб пред статуквото. Терзиев го прави.
А ако не ти харесва, че някой чисти мръсотията на онези, които си мълчал докато крадяха, тогава да – отиди при боклука. Не защото си за там, а защото може би там ще видиш по-добре откъде идва проблемът.
Коментиран от #80
12:44 07.10.2025
70 🤣🤣🤣
До коментар #63 от "Терзиев е борец срещу Мафията!":🤣🤣🤣
Значи се бори срещу ППДБ и Румен Радев и Копринков
12:46 07.10.2025
71 Точно така!!
До коментар #67 от "!!!?":Точно така! България не се задъхва от липса на Реформи, а от натрупан Боклук по върховете на Властта – с прякори, пачки, охрана и схеми.
Боко, Кеша, Келеша... Таки, Ами...– същите, които 20 години само изнасяха, замазваха и лапаха.
Докато те си "строяха магистралите" с милиарди без контрол, в градовете се трупаха дупки, корупция и отчаяние.
А сега, когато някой най-накрая отказа да им целува пръстена, те пищят, саботират и нарочно трупат боклук, за да кажат: „Вижте колко е зле без нас!“
Само че хората вече не са слепи. Виждаме добре кой мачка, кой краде и кой чисти след тях. И няма да върнем на терена онези "дерибеи", които мислят, че държавата им е бащиния.
12:46 07.10.2025
72 Кит
До коментар #58 от "Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!":Защо наричаш един практически доказан мързеливец и некадърник "герой"?
12:48 07.10.2025
73 И аз заставам в подкрепа на Терзиев!
До коментар #66 от "Без име":Заставам твърдо зад кмета Васил Терзиев.
Защото за първи път от години виждам кмет, който:
Не мълчи пред мафията
Не подписва празни чекове за “нашите хора”
Не се крие зад оправдания
Има куража да изкара на светло схемите, които ни крадоха десетилетия
Да, в момента е трудно. Но не защото няма план, а защото някой саботира промяната, като спира да чисти, да вози, да работи. И то нарочно. Защото повече не може да лапа безнаказано.
Подкрепям Терзиев, защото не искам градът ми да бъде заложник на стари мутренски интереси.
София има нужда от сила, от воля и от граждани, които не се огъват.
Аз няма да се огъна.
Коментиран от #75
12:48 07.10.2025
74 Герб и Дпс са обвързани с мафията
До коментар #59 от "Кит":Прозрачността те дразни? Свиквай.
Терзиев не е виновен за естакадата, "платформите" и безумните ремонти – той ги НАСЛЕДИ от същите, които 15 години "усвояваха" милиони без отчет - ГЕРБ и некомпетентната Йорданка Фандъкова!
Сега всичко излиза наяве – и това ви плаши.
За пръв път в София крадците от ГЕРБ не управляват!
Коментиран от #79
12:54 07.10.2025
76 Капитан
До коментар #59 от "Кит":За първи път вместо да замитат следите, започнаха да се вадят на показ стари, скъпи, зле направени ремонти, поръчки с неизвестен изпълнител и "кухи" договори. Неудобно е, нали?
Естакадата към Бояна?
Подпира се, защото години наред не е поддържана, а ремонтът не може да започне без проект, одобрен по реда на строителството и безопасността. И да, цената ще стане публична, защото за разлика от преди – сега има отчетност. А кой прибира парите? Не както беше при Бойко, Фандъкова и “пейките за по 10 000 лв.” – всичко минава през публичен регистър.
"Недъгавата" реконструкция на Витошка и Патриарха?
Страхотно – значи осъзнаваш, че проектът е грешен още от създаването си.
Само че не е на Терзиев. Той го наследи – заедно с грешното позициониране на велоалеята, скъпите платформи, лошата синхронизация и безумното изпълнение.
Ако не беше той, проектът щеше да мине без грам обществена дискусия или критика. Вместо това, сега има независими одити и обществени обсъждания как да се коригират щетите.
12:56 07.10.2025
77 БЪЛГАРИН
Коментиран от #81
12:57 07.10.2025
78 ГЕРБ са крадци!!
До коментар #59 от "Кит":Толкова си свикнал задкулисието да управлява София, че прозрачността те дразни.
А дали си питал същите въпроси, когато:
• Се "усвояваха" милиони за "ремонт на ремонта"
• Магистрала се разпадаше година след откриването ѝ
• Паркът "Западен" беше бетониран под предлог за "облагородяване"
• Пейките струваха колкото злато.
Терзиев не е виновен, че ти е трудно да различиш саботаж от стратегия, или наследена мизерия от нов опит за ред.
Когато критикуваш по инерция, с неточни факти и злобен тон, приличаш на човек, който не иска по-добър град – а просто се дразни, че любимите му дерибеи вече не са на хранилката.
И не се притеснявай за "препрозрачването" – по-добре прозрачно управление, отколкото тъмно минало и глухо мълчание
Коментиран от #82
12:58 07.10.2025
79 Кит
До коментар #74 от "Герб и Дпс са обвързани с мафията":Фанди е монтирала платформите?
Забавна халюцинация, психо😂
12:59 07.10.2025
80 Шмулю
До коментар #69 от "Радул":Красно село се зарина с боклук. Червената Василка и пепедебейската кметица не правят абсолютно нищо. Ела и виж. Не лъжете, ставате смешни. Василка ще спести пари за един месец и ще ги открадне.
13:00 07.10.2025
81 Терзиев е Герой!!
До коментар #77 от "БЪЛГАРИН":Когато кмет като Васил Терзиев взема смели решения — спира корупцията, разрушава старите схеми и налага истинска прозрачност, той естествено среща яростната съпротива на статуквото.
Това, което мнозина наричат „критика“, всъщност е ясен знак, че промяната е в ход и че се върви в правилната посока.
Истинската смелост е да стоиш зад принципите си, въпреки атаките, и да не допускаш старите модели да се върнат.
Подкрепяме онези, които се борят за по-добро бъдеще като смелия кмет на София Васил Терзиев!
13:00 07.10.2025
82 Кит
До коментар #78 от "ГЕРБ са крадци!!":Попитах те съвършено конкретни неща, свързани с дейността на некадърника Терзиев.
Ти не си казал дума по тях, а развяваш лозунги.
Типично поведение на недолекуван психопат....
13:01 07.10.2025