Кметът на Царево: Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа

7 Октомври, 2025 14:05

  • марин киров-
  • наводнение-
  • царево

През последните три дни отпушихме всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври

Кметът на Царево: Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към днешния ден всички сме на терен - ръководството на общината, ресорните институции. Имаме локални наводнения в село Лозенец и къмпинг "Нестинарка". Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа. Към момента реките и деретата поемат притока на водата. През последните три дни отпушихме всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври. Няма евакуирани, няма жертви, няма пострадали. В момента дъждът започва да спира и ще наблюдаваме какво се случва в рамките на деня.

Това заяви пред Novini.bg кметът на Царево Марин Киров, който коментира актуалната ситуация в общината.

"От началото на мандата ми и река Черна, и всички други притоци и дерета в общинските институции са почиствани повече от два пъти. Общината е почиствала и държавните територии. Този път стихията поставя едни други въпроси. Наблюдаваме, че заливането идва от извън организирани територии, от сухи дерета, от реки, които нямат извор. Поискали сме съдействие от МОСВ да се създаде комисия, която да установи причините за наводненията. Не се получава само с почиствания. Трябва да се направят бетонни корита на реката. Трябва да се вземат адекватни мерки от държавата и общината. Трябва да се удълбочат коритата на реките и деретата. Трябва сериозна намеса на държавата", категоричен бе Киров.


  • 1 тъй ли

    12 1 Отговор
    Трябва сериозна намеса от държавата, да оправи това, което стана заради сериозната намеса на държавата.

    Коментиран от #12

    14:07 07.10.2025

  • 2 Мералня

    10 2 Отговор
    Викайте извънземните. Ама за един мандат и те ще се отарикатят.

    14:07 07.10.2025

  • 3 честен ционист

    12 0 Отговор
    Калинката кмет намеква, че водата на Плевен се изля в Царево.

    14:08 07.10.2025

  • 4 Яяяяяя

    12 1 Отговор
    То може и 5 пъти да е осчетоводено почистването на коритата на реките, но на практика да не знаят къде се намират тези реки

    14:09 07.10.2025

  • 5 Тоя стана и хидроинженер

    1 2 Отговор
    Некои кухи лейки трябва да се обковат в бетон

    14:17 07.10.2025

  • 6 от село

    6 1 Отговор
    И Господ няма да знае колко пари сте откраднали и ще крадете !!! Тези мостове три пъти ги строихте и на единият не видях никакво желязо в основите ,да не би да сте слагали царевичак !!!!!

    Коментиран от #13

    14:18 07.10.2025

  • 7 Някой

    3 1 Отговор
    Не се и съмнявам, че пътищата на Бойко Борисов са направени без канавки за отводняване.

    Ало кмете учудвам се, че не занете, че дерата по принцип са си сухи, деретата се наводняват само когато вали силен дъжд. Функцията им е когато вали силен дъжд водата да се оттича през деретата, за да не стават наводнения И когато кмете вие дадете строително разрешително да се застроят дерета и строителите ги застроят с хотели и жилищни сгради. Се получават такива бедствия като сегашното.

    Кой даде разрешение да се стро в дерета икоритата на реките? Кой???
    Прокуратурата какво чака, вече мина една седмица вече трябваше да има арестувани висши чиновници, кметове, архитекти ..., че дори и строители

    14:20 07.10.2025

  • 8 Водач

    2 0 Отговор
    Държавата трябва да се намеси, ама за да контролира всички институции да си вършат работата. Причината за наводненията са комплексни, първо горите не се чистят, (вижте колко дървета имаше натрупани в Свети Влас),всеки сече, а никой не следи къде се изхвърлят клоните, второ ,не почистени корита на реките и като дойде повече вода се получава бент от тази всичката маса и в един момент като се отприщи, няма спиране.

    14:22 07.10.2025

  • 9 Никой

    3 1 Отговор
    Затвор .

    14:22 07.10.2025

  • 10 Някой

    5 0 Отговор
    А бе кмете как ще удълбочиш устието на реката вливаща се в плажа??? Морето не допуска такова нещо, багера удълбочава плажа и веднага морето го запълва отново с пясък.

    14:24 07.10.2025

  • 11 Някой

    5 0 Отговор
    От намесата на такива кметове и от намесата на такава държава, и от гласовете на таквива избиратели я докарахме до тук.

    25 години гласувахте за БСП, ГЕРБ и ДПС, и празнувахте победите на вашите хора, сега ревете, ами ТОВА СТЕ ЗАСЛУЖИЛИ.

    14:29 07.10.2025

  • 12 Знаещ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли":

    И коя част на държавате ще оправи положението. Ами, тя държавате е дала разтешения за строителство. И съответно е прибрала пачките по чекмеджета и складове.

    14:30 07.10.2025

  • 13 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "от село":

    Ти направо им даде брилянтна идея с тоя царевичак ....сега ще започнат масово да ги слагат като имитация на арматура !!! Никога нямаше сами да се сетят , що им го сервира наготово това "Ноу Хау" ....?!?

    14:31 07.10.2025

  • 14 Хаджи Папурко

    2 0 Отговор
    Проблемът е ,че през Вашите мандати и не само застроихте реките и деретата.

    14:32 07.10.2025

  • 15 За съжаление

    1 0 Отговор
    водата при проливен дъжд от Странджа не се задържа от почвата и гората, а много бързо се излива към морето и селищата по пътя й се наводняват. Така е било винаги!

    Царево често пострадва, в ниското е на Папиите.
    Лозенец също е в ниското на връх Голеш.
    Атия също е застрашена.
    Варвара, Черниците, Ченгене скеле също.

    14:34 07.10.2025

