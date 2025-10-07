Кметът на Царево: Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа

Към днешния ден всички сме на терен - ръководството на общината, ресорните институции. Имаме локални наводнения в село Лозенец и къмпинг "Нестинарка". Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа. Към момента реките и деретата поемат притока на водата. През последните три дни отпушихме всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври. Няма евакуирани, няма жертви, няма пострадали. В момента дъждът започва да спира и ще наблюдаваме какво се случва в рамките на деня.
Това заяви пред Novini.bg кметът на Царево Марин Киров, който коментира актуалната ситуация в общината.
"От началото на мандата ми и река Черна, и всички други притоци и дерета в общинските институции са почиствани повече от два пъти. Общината е почиствала и държавните територии. Този път стихията поставя едни други въпроси. Наблюдаваме, че заливането идва от извън организирани територии, от сухи дерета, от реки, които нямат извор. Поискали сме съдействие от МОСВ да се създаде комисия, която да установи причините за наводненията. Не се получава само с почиствания. Трябва да се направят бетонни корита на реката. Трябва да се вземат адекватни мерки от държавата и общината. Трябва да се удълбочат коритата на реките и деретата. Трябва сериозна намеса на държавата", категоричен бе Киров.
1 тъй ли
Коментиран от #12
14:07 07.10.2025
2 Мералня
14:07 07.10.2025
3 честен ционист
14:08 07.10.2025
4 Яяяяяя
14:09 07.10.2025
5 Тоя стана и хидроинженер
14:17 07.10.2025
6 от село
Коментиран от #13
14:18 07.10.2025
7 Някой
Ало кмете учудвам се, че не занете, че дерата по принцип са си сухи, деретата се наводняват само когато вали силен дъжд. Функцията им е когато вали силен дъжд водата да се оттича през деретата, за да не стават наводнения И когато кмете вие дадете строително разрешително да се застроят дерета и строителите ги застроят с хотели и жилищни сгради. Се получават такива бедствия като сегашното.
Кой даде разрешение да се стро в дерета икоритата на реките? Кой???
Прокуратурата какво чака, вече мина една седмица вече трябваше да има арестувани висши чиновници, кметове, архитекти ..., че дори и строители
14:20 07.10.2025
8 Водач
14:22 07.10.2025
9 Никой
14:22 07.10.2025
10 Някой
14:24 07.10.2025
11 Някой
25 години гласувахте за БСП, ГЕРБ и ДПС, и празнувахте победите на вашите хора, сега ревете, ами ТОВА СТЕ ЗАСЛУЖИЛИ.
14:29 07.10.2025
12 Знаещ
До коментар #1 от "тъй ли":И коя част на държавате ще оправи положението. Ами, тя държавате е дала разтешения за строителство. И съответно е прибрала пачките по чекмеджета и складове.
14:30 07.10.2025
13 Сила
До коментар #6 от "от село":Ти направо им даде брилянтна идея с тоя царевичак ....сега ще започнат масово да ги слагат като имитация на арматура !!! Никога нямаше сами да се сетят , що им го сервира наготово това "Ноу Хау" ....?!?
14:31 07.10.2025
14 Хаджи Папурко
14:32 07.10.2025
15 За съжаление
Царево често пострадва, в ниското е на Папиите.
Лозенец също е в ниското на връх Голеш.
Атия също е застрашена.
Варвара, Черниците, Ченгене скеле също.
14:34 07.10.2025