Кметът на Царево: Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа

Към днешния ден всички сме на терен - ръководството на общината, ресорните институции. Имаме локални наводнения в село Лозенец и къмпинг "Нестинарка". Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа. Към момента реките и деретата поемат притока на водата. През последните три дни отпушихме всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври. Няма евакуирани, няма жертви, няма пострадали. В момента дъждът започва да спира и ще наблюдаваме какво се случва в рамките на деня.

Това заяви пред Novini.bg кметът на Царево Марин Киров, който коментира актуалната ситуация в общината.

"От началото на мандата ми и река Черна, и всички други притоци и дерета в общинските институции са почиствани повече от два пъти. Общината е почиствала и държавните територии. Този път стихията поставя едни други въпроси. Наблюдаваме, че заливането идва от извън организирани територии, от сухи дерета, от реки, които нямат извор. Поискали сме съдействие от МОСВ да се създаде комисия, която да установи причините за наводненията. Не се получава само с почиствания. Трябва да се направят бетонни корита на реката. Трябва да се вземат адекватни мерки от държавата и общината. Трябва да се удълбочат коритата на реките и деретата. Трябва сериозна намеса на държавата", категоричен бе Киров.