Бедствието в Родопите: Махала от село Бук откъсната от света. Евакуация в село Сливарка заради свлачище

8 Януари, 2026 09:48

Днес в Крумовград е неучебен ден

Бедствието в Родопите: Махала от село Бук откъсната от света. Евакуация в село Сливарка заради свлачище - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Крумовград рано сутринта има гръмотевична буря, дъждът се усилва. Водата вече се е оттекла, посочи бТВ.

За днешния ден в най-критичните общини Крумовград и Кирково кодът е оранжев. От областната управа ни казаха, че ситуацията в Кирково е спокойна, а заради свлачище в село Сливарка са евакуирани хора с цел съображения за безопасност.

Най-кризисната точка от вчера бе квартал „Дружба“, където няма ток, а водата според местните стигаше до коленете. Към този момент продължава да няма ток. Към момента реката е в коритото си. В квартал "Дружба" ще минават хора, които да раздават храна на бедстващи.

Има сигнал за отнесен път в махала Лъжичник на село Бук около 500 м. Той е единственият път, който свързва селото с града. Вчера реката е излязла от коритото си. Лично кметът на селото се е обадил на всички 14-живущи в тази махала. Заредени са с хранителни продукти.

Вчера се активира и системата BG-Alert. Малко след 19:часа обявиха бедствено положение в части от община Крумовград. Днес в града е неучебен ден.


  • 1 То па. Ако не била водата

    1 0 Отговор
    Се едно ше е центъра на свето маалата🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:50 08.01.2026

