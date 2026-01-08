Новини
Безсънна нощ в Крумовградско

Безсънна нощ в Крумовградско

8 Януари, 2026 07:40, обновена 8 Януари, 2026 06:43 501 0

  • крумовград-
  • наводнение-
  • бедствие

Остава в сила частичното бедствено положение

Безсънна нощ в Крумовградско - 1
Снимка: Фейсбук, Димитринка Иванова
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Безсънна нощ в Крумовградско. Остава в сила частичното бедствено положение, обявено за 26 населени места заради проливните валежи.

За днес там е обявен червен код за валежи и е задействана системата BG-ALERT. Няма евакуирани и бедстващи хора.

Община Крумовград обяви неучебен ден за детските градини и училищата. Пороите нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в Крумовград и съседната община Кирково. Наводнени са пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети са земеделски земи.

Заради отнесен мост село Зиморница е откъснато от света. Не е ясно кога ще се отводнят помпените станции. Без вода са 24 села в региона, а в самия град през нощта нямаше ток в квартал Дружба тъй като са наводнени терените около блоковете, както и избите. Хората извадиха помпи от домовете си, за да отводняват.


България
