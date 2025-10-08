Новини
Кабинетът обсъжда допълнителна помощ за пострадалите от наводненията по южното Черноморие

8 Октомври, 2025 05:19, обновена 8 Октомври, 2025 05:23 523 9

Кабинетът обсъжда допълнителна помощ за пострадалите от наводненията по южното Черноморие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешното редовно заседание на правителството министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов внася за разискване предложение - пострадали домакинства от наводненията по южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3 000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия еднократни обезщетения, предаде БНР.

Допълнителна помощ от 3 000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства пострадали от пожарите като условието беше пострадалите домове да са законно построени и основно жилище .

Също днес министрите ще изменят и допълнят Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Ще бъде допълнено и решението, с което са одобрени националните програми за развитие на образованието.

Планира се също страната ни да се присъедини към Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните.

Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.


България
  • 1 Боруна Лом

    18 0 Отговор
    ЗАЩООО? ТЕ СА ЗАПУШИЛИ КОРИТОТО НА РЕКАТА!ИНВЕСТИТОРА ДА ИЗПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ!ИЛИ СА ХОТЕЛИ НА ДЕПУТАТИ И ДРУГ ВИД КЪРЛЕЖИ?

    05:36 08.10.2025

  • 2 Сандо

    12 1 Отговор
    Първо трябва да оправим окраината,после фалиралата Франция,след това потъналата от три години в рецесия Германия,след това са наред закъсалите еврочленове,трябва да си платим и данъка на Хегемона,а след него идват и полагаемите се далаверки на управляващите и ако е останало нещичко в чувала за Нова година Дядо Мраз ще ги зарадва.

    05:36 08.10.2025

  • 3 Каква Помощ?

    17 0 Отговор
    Всеки един от тях да докаже, че строежът му е законен? Строят върху река? Така презастроиха цяла България. В София презастрояването е придобило чудовищни размери. Хората не могат да си продадат апартаментите с години в Овча Купел, Лозенец, МА, Младостите, Дружбите. Апартаментите вече нямат пазарна стойност, защото дивашки презастроиха София. Купувачите като видят унищожените изложения и телевизорите на съседни кооперации и бягат Какъв цинизъм да увеличават данък смет и сгради. Като години наред цели квартали са подложени на чудовищен тормоз от прахови замърсявания и шумове, разбити настилки, рязани дървета, бетоновози, съсипани тротоари и настилки по малки квартални улици от нови строежи. Навремето имаше закон за Здравето, който забраняваше да се строят офиси в жилищни сгради. Увеличете данъка на безбройните офиси, няма къде да паркираш от коли на офиси по цял ден. Има квартали, в които в каре от 200 метра строят по три сгради успоредно.

    05:38 08.10.2025

  • 4 Пак ли да дадем

    10 0 Отговор
    На мутрите милионери а стига бастате са си виновни не ние

    05:48 08.10.2025

  • 5 Дедо Гого

    6 0 Отговор
    Макя му и правителство оставкаааа

    05:51 08.10.2025

  • 6 Корупцията убива!

    4 0 Отговор
    Това е само Началото. 38 години безобразни схеми и усвоявания на държавна брегова собственост. Тотално безхаберие. Инфраструктурата изградена преди 70 години вече се руши: мостове, магистрали, язовири, ВЕЦ-ове, надлези,електропреносни мрежи, ВИК, напоителни системи, тотално обезлесяване на Странджа, и няма как да се скрият безобразията на корумпираните елити. Нови Мазилки и дървета, шахти, некачествени магистрали падат, пропадат и убиват хора. Умишлени палежи и безводия, наводения. Унищожаване на плодородни земи и горски масиви, вижте къде са плъзнали в подножието на Витоша.
    Никой не е по-силен и богат от природата. Всичко добро, красиво и зелено си отива и започва Възмездието. От Рай направиха Пустиня.

    06:11 08.10.2025

  • 7 Браво

    2 0 Отговор
    Доколкото знам там са все Баровци.....излекувайте деца в чужбина с тези пари

    06:14 08.10.2025

  • 8 име

    1 0 Отговор
    Най-малкото трябва да получат глоби за това че създават работа на полиция и пожарна. Ако не и сметка за извършената работа. Никакви пари за обезщетения и разчистване от нашите пари за наглите мутри и селяндури, застроили Елените и Свети Влас.

    06:21 08.10.2025

  • 9 Мокой

    0 0 Отговор
    Що не са се застраховали? Когато бяха наводнени села, питаха бабите имат ли застраховки на къщите си, те нямаха, и ги критикуваха, че били прости и с ниска култура.
    А сега украинските граждани с каква култура са?

    06:25 08.10.2025

