На днешното редовно заседание на правителството министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов внася за разискване предложение - пострадали домакинства от наводненията по южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3 000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия еднократни обезщетения, предаде БНР.
Допълнителна помощ от 3 000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства пострадали от пожарите като условието беше пострадалите домове да са законно построени и основно жилище .
Също днес министрите ще изменят и допълнят Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Ще бъде допълнено и решението, с което са одобрени националните програми за развитие на образованието.
Планира се също страната ни да се присъедини към Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните.
Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.
Никой не е по-силен и богат от природата. Всичко добро, красиво и зелено си отива и започва Възмездието. От Рай направиха Пустиня.
А сега украинските граждани с каква култура са?
