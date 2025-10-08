Новини
България »
Лекарите в Павликени са готови на колективна оставка

Лекарите в Павликени са готови на колективна оставка

8 Октомври, 2025 08:33 913 20

Причината са промените в ръководството на общинската болница

Лекарите в Павликени са готови на колективна оставка - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Протест в Павликени срещу промени в ръководството на общинската болница. Лекарите са недоволни, че Общинският съвет в града обмисля това да се случи на извънредно заседание, а управата и служителите на болницата са подготвили колективна оставка, посочи "Нова телевизия".

Общинската болница обслужва 30 000 души на територията на поне 2 общини. 150 души работят в лечебното заведение, а 3 месеца продължава процедурата по избор на новия управител. Хората предполагат, че новото предложение ще доведе до катаклизми в управлението на болницата.

“Подкрепяме с мирен протест управителката на нашата болница, която я стабилизира. 16 години беше управител, преведе болницата през много кризи, включително COVID-19. Комисията я класира на второ място с незаслужено ниски оценки, което е недопустимо. Затова хората искат стабилност и управителя да продължи да управлява търговското дружество”, обясни д-р Стоев.

“Кръстева е с много добър управленски опит, стабилизира болницата, повиши заплатите ни. Ние сме един много малък, сплотен колектив, който работи в добра колаборация. Страхуваме се, че болницата ще бъде затворена, а специалистите заплашват, че ще напуснат. След тях ще напуснем и ние, защото няма как да работим по медицинските стандарти”, каза ст. мед. сестра Савова, която от 32 години работи в болницата.

“Дали ще се стигне до колективна оставка зависи от ситуацията. Доста жалка ситуация. Не е нормално. Както сме изпратили депутатите в НС да ни представляват, така и общинските съветници трябва да работят за нас и да ни питат”, смята д-р Вътев, който от 43 години работи в Павликени.

“Комисията е работила по ясни правила, определени от Общински съвет. Хората имат някакви притеснения, че болницата ще затвори и ще напуснат. Не знам на какво основание”, каза председателят на здравната комисия към ОБС - Павликени Цанко Цонев.

“Ние сме избрали управител на база оценки на 7-членна комисия. В нея няма лекари, но има становища от РЗИ, РЗОК и други медицински лица, които са присъствали на изпита”, допълни той.

Дългогодишният управител д-р Ренета Кръстева обясни, че от първото място я делят 12 стотни. “На устния изпит комисията ми каза, че отговорите ми са изчерпателни и предостатъчни”.

“Следвахме определени критерии. Решението на комисията подлежи на гласуване на Общински съвет, което е днес. Към този момент болницата няма действащ управител. Договорът на д-р Кръстева е изтекъл и не е удължен”, каза Цонев.

Служителите ще продължат протеста си пред Общински съвет.


България
  • 1 шам фъстък

    6 0 Отговор
    Ура,другари! Ос на ставка. И здравният министър да подаде същата.

    08:35 08.10.2025

  • 2 Тома

    8 1 Отговор
    А управителката на болницата отчита ли се там където трябва в партийните централи.

    Коментиран от #4

    08:35 08.10.2025

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    Павел и Кени са готови за дублетивна оставка.

    08:37 08.10.2025

  • 4 Дали

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Явно не се, иначе нямаше да искат да я сменят.

    08:39 08.10.2025

  • 5 БЪДЕЩЕ ЗА ПАВЛИКЕНИ

    12 0 Отговор
    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ ИМА МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ,ЛАГЕРИ РЕМЪЦИ,ФИЛТРИ,
    НЕ Е ВИЖДАЛ В ЖИВОТА СИ АПАРАТ ЗА КРЪВНО,СПРИНЦОВКИ,А ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗДРАВНА КОМИСИЯ!!

    СТРАНО РЕШЕНИЕ НА ДЕПУТАТИТЕ В ПАВЛИКЕНИ

    08:40 08.10.2025

  • 6 Фикус

    1 0 Отговор
    Плавноклекни.

    08:43 08.10.2025

  • 7 Д-р МАНОЛОВ

    6 0 Отговор
    ДА НЕ МУ СЕ НАЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ В ПАВЛИКЕНИ ДА ХОДИ В БОЛНИЦАТА

    08:43 08.10.2025

  • 8 Не народ, а м...а!

    9 1 Отговор
    Направо да забранят лекарската, учителската и другите подобни професии, които и без това само мизерстват и пречат на дУпЕтатите. А парите да ги насочат към скъпо платените градинари (онези с камуфлажите) и ченгетата, че това са най-ерудираната и умствено блестяща част на нацията!

    Коментиран от #12, #14, #20

    08:43 08.10.2025

  • 9 Да протестират

    2 1 Отговор
    пред НЗОК и НС. Безобразно източване на НЗОК от чадърите от фирми на властта.. Само за 2025 ДЕСЕТ МИЛИАРДА ЛЕВА бюджет за НЗОК плюс доплащане 50% от пациенти. 20 милиарда лева за НЗОК, а ПАРИ НЯМАЛО. при 6 милиона население. За сравнение 2007 бюджет НЗОК един милиард лева. 1997 г. при над 9 милиона население, бюджет НЗОК 250 милиона лева.
    Свикване на Велико народно Събрание, разследване на корупцията в НЗОК, Строежи на реки, изсичане на гори. Неизгодни Концесии. Наводнения, Безводия, Пожари. Опасност от епидемии, поради кризи сметоизвозване. Унищожаване на Референдуми. Чудовищни милиарди дългове 20 милиарда лева дълг за 2025, инфлация и дефицит, покачване на цени.
    Те, БКП, ИТН, СДС, ДБ, ГЕРБ, ДПС, ПП предизвикаха Национална здравна, водна, икономическа, финансова, военна, образователна, енергийна, земеделска, животновъдна Катастрофи.
    Корупцията убива.

    08:44 08.10.2025

  • 10 НЯМА ДРУГИ КАНДИДАТИ

    5 0 Отговор
    ЕДИНИЯ КАНДИДАТ БИЛ ОСЪЖДАН ЗА ПОДКУП
    ДРУГИА РАСЛЕДВАН ОТ КОМПИ

    ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХМЕ ,НЯМА ЛЕКАРИ

    08:47 08.10.2025

  • 11 редник

    4 0 Отговор
    /“Ние сме избрали управител на база оценки на 7-членна комисия. В нея няма лекари.../

    Конкурс по...нашенски, като конкурсите за директори на училища...

    08:53 08.10.2025

  • 12 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Не народ, а м...а!":

    Точно пък лекарите и учителите да мизерстват:))) Ами на лекарите като не им стигат 50 000 лв месечно, а на учителите 4 000 лв при 6 месеца работа в годината винаги могат да напуснат и станат доброволци в сметопочистването на София:)

    Коментиран от #16

    08:53 08.10.2025

  • 13 БГ смарт WC

    1 0 Отговор
    Всеки иска да си гризне от кокала които свърши.Аз вчера вдигнах заплатите на работниците искаха 3000€. на месец.Казах добре! Наредих 3000€ на бюрото снимах ги
    и им пуснах новата заплата по вайбър. да си е харчат със здраве.

    08:58 08.10.2025

  • 14 Реалност

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Не народ, а м...а!":

    Като знам в момента какви са ни лекарите и учителите нищо чудно полицаите да са доста по ерудирани и умни от тях.

    08:59 08.10.2025

  • 15 Отвратен

    4 0 Отговор
    Това е геноцид , всичко се извършва по план да се унищожи Народа !!! Вън от този сатанински съюз, РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЛЕВА , БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ, ПОДПИСВАЙТЕ СЕ, НУЖНИ СА ОЩЕ 80 000 ПОДПИСА , ОЩЕ МАЛКО ВРЕМЕ ИМА !!! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ !!!

    09:07 08.10.2025

  • 16 редник

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "хахаха":

    /...на учителите 4 000 лв при 6 месеца работа в годината.../
    Брутната заплата на учителите е около 2000 лв, колко остават след удръжките - опитайте да сметнете.
    С много извънредни часове си докарват някой лев отгоре - всъщност, ако имате висше, може да станете учител и да заживеете богато...
    Отпуската е 48 дни, със съботите и неделите - около 2 месеца, но реално те не могат да ги ползват, защото след края на учебната година на 30 юни има издаване на документация, прием на нови ученици, поправителни изпити и други...

    09:27 08.10.2025

  • 17 ИДЕЯТА БИЛА

    2 0 Отговор
    С НОВИА ДИРЕКТОР ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОСЪДЕН ЗА ПОДКУП, БОЛНИЦАТА ДА СЕ ФАЛИРА, И ДА СТАНЕ ХОСПИС ЗА СТАРИ ХОРА

    09:48 08.10.2025

  • 18 БЕЗПЛАТЕН ПРЕГЛЕД

    1 0 Отговор
    ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ В ПАВЛИКЕНИ В КОЯТО НЯМА НИТО ЕДИН ЛЕКАР- ПРЕЦЕДЕНТ!!! НАЧЕЛО С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНЖ,ЦАНКО ЦОНЕВ

    09:50 08.10.2025

  • 19 Аха

    1 0 Отговор
    “Ние сме избрали управител на база оценки на 7-членна комисия. В нея няма лекари, но има становища от РЗИ, РЗОК и други медицински лица, които са присъствали на изпита”
    Това ми е достатъчна като информация за това как са избирали управител на болницата. В комисията няма нито един лекар.... България-Ново Началопще стане Турция-Ново Начало подпуправлението на двамата дебели предатели.

    10:00 08.10.2025

  • 20 Забрави

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не народ, а м...а!":

    За необразованите шофери на градския транспорт! Горките се мъчат с по 4-5 бона заплата, дакота тия лекари си клатят по цял ден краката.

    10:02 08.10.2025

