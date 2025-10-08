Лекарите в Павликени са готови на колективна оставка

Протест в Павликени срещу промени в ръководството на общинската болница. Лекарите са недоволни, че Общинският съвет в града обмисля това да се случи на извънредно заседание, а управата и служителите на болницата са подготвили колективна оставка, посочи "Нова телевизия".
Общинската болница обслужва 30 000 души на територията на поне 2 общини. 150 души работят в лечебното заведение, а 3 месеца продължава процедурата по избор на новия управител. Хората предполагат, че новото предложение ще доведе до катаклизми в управлението на болницата.
“Подкрепяме с мирен протест управителката на нашата болница, която я стабилизира. 16 години беше управител, преведе болницата през много кризи, включително COVID-19. Комисията я класира на второ място с незаслужено ниски оценки, което е недопустимо. Затова хората искат стабилност и управителя да продължи да управлява търговското дружество”, обясни д-р Стоев.
“Кръстева е с много добър управленски опит, стабилизира болницата, повиши заплатите ни. Ние сме един много малък, сплотен колектив, който работи в добра колаборация. Страхуваме се, че болницата ще бъде затворена, а специалистите заплашват, че ще напуснат. След тях ще напуснем и ние, защото няма как да работим по медицинските стандарти”, каза ст. мед. сестра Савова, която от 32 години работи в болницата.
“Дали ще се стигне до колективна оставка зависи от ситуацията. Доста жалка ситуация. Не е нормално. Както сме изпратили депутатите в НС да ни представляват, така и общинските съветници трябва да работят за нас и да ни питат”, смята д-р Вътев, който от 43 години работи в Павликени.
“Комисията е работила по ясни правила, определени от Общински съвет. Хората имат някакви притеснения, че болницата ще затвори и ще напуснат. Не знам на какво основание”, каза председателят на здравната комисия към ОБС - Павликени Цанко Цонев.
“Ние сме избрали управител на база оценки на 7-членна комисия. В нея няма лекари, но има становища от РЗИ, РЗОК и други медицински лица, които са присъствали на изпита”, допълни той.
Дългогодишният управител д-р Ренета Кръстева обясни, че от първото място я делят 12 стотни. “На устния изпит комисията ми каза, че отговорите ми са изчерпателни и предостатъчни”.
“Следвахме определени критерии. Решението на комисията подлежи на гласуване на Общински съвет, което е днес. Към този момент болницата няма действащ управител. Договорът на д-р Кръстева е изтекъл и не е удължен”, каза Цонев.
Служителите ще продължат протеста си пред Общински съвет.
1 шам фъстък
08:35 08.10.2025
2 Тома
Коментиран от #4
08:35 08.10.2025
3 в кратце
08:37 08.10.2025
4 Дали
До коментар #2 от "Тома":Явно не се, иначе нямаше да искат да я сменят.
08:39 08.10.2025
5 БЪДЕЩЕ ЗА ПАВЛИКЕНИ
НЕ Е ВИЖДАЛ В ЖИВОТА СИ АПАРАТ ЗА КРЪВНО,СПРИНЦОВКИ,А ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗДРАВНА КОМИСИЯ!!
СТРАНО РЕШЕНИЕ НА ДЕПУТАТИТЕ В ПАВЛИКЕНИ
08:40 08.10.2025
6 Фикус
08:43 08.10.2025
7 Д-р МАНОЛОВ
08:43 08.10.2025
8 Не народ, а м...а!
Коментиран от #12, #14, #20
08:43 08.10.2025
9 Да протестират
Свикване на Велико народно Събрание, разследване на корупцията в НЗОК, Строежи на реки, изсичане на гори. Неизгодни Концесии. Наводнения, Безводия, Пожари. Опасност от епидемии, поради кризи сметоизвозване. Унищожаване на Референдуми. Чудовищни милиарди дългове 20 милиарда лева дълг за 2025, инфлация и дефицит, покачване на цени.
Те, БКП, ИТН, СДС, ДБ, ГЕРБ, ДПС, ПП предизвикаха Национална здравна, водна, икономическа, финансова, военна, образователна, енергийна, земеделска, животновъдна Катастрофи.
Корупцията убива.
08:44 08.10.2025
10 НЯМА ДРУГИ КАНДИДАТИ
ДРУГИА РАСЛЕДВАН ОТ КОМПИ
ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХМЕ ,НЯМА ЛЕКАРИ
08:47 08.10.2025
11 редник
Конкурс по...нашенски, като конкурсите за директори на училища...
08:53 08.10.2025
12 хахаха
До коментар #8 от "Не народ, а м...а!":Точно пък лекарите и учителите да мизерстват:))) Ами на лекарите като не им стигат 50 000 лв месечно, а на учителите 4 000 лв при 6 месеца работа в годината винаги могат да напуснат и станат доброволци в сметопочистването на София:)
Коментиран от #16
08:53 08.10.2025
13 БГ смарт WC
и им пуснах новата заплата по вайбър. да си е харчат със здраве.
08:58 08.10.2025
14 Реалност
До коментар #8 от "Не народ, а м...а!":Като знам в момента какви са ни лекарите и учителите нищо чудно полицаите да са доста по ерудирани и умни от тях.
08:59 08.10.2025
15 Отвратен
09:07 08.10.2025
16 редник
До коментар #12 от "хахаха":/...на учителите 4 000 лв при 6 месеца работа в годината.../
Брутната заплата на учителите е около 2000 лв, колко остават след удръжките - опитайте да сметнете.
С много извънредни часове си докарват някой лев отгоре - всъщност, ако имате висше, може да станете учител и да заживеете богато...
Отпуската е 48 дни, със съботите и неделите - около 2 месеца, но реално те не могат да ги ползват, защото след края на учебната година на 30 юни има издаване на документация, прием на нови ученици, поправителни изпити и други...
09:27 08.10.2025
17 ИДЕЯТА БИЛА
09:48 08.10.2025
18 БЕЗПЛАТЕН ПРЕГЛЕД
09:50 08.10.2025
19 Аха
Това ми е достатъчна като информация за това как са избирали управител на болницата. В комисията няма нито един лекар.... България-Ново Началопще стане Турция-Ново Начало подпуправлението на двамата дебели предатели.
10:00 08.10.2025
20 Забрави
До коментар #8 от "Не народ, а м...а!":За необразованите шофери на градския транспорт! Горките се мъчат с по 4-5 бона заплата, дакота тия лекари си клатят по цял ден краката.
10:02 08.10.2025