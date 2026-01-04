Новини
България »
Протестиращи блокираха Нова Загора след двойна смърт на пътя

Протестиращи блокираха Нова Загора след двойна смърт на пътя

4 Януари, 2026 18:06 1 868 28

  • стара загора-
  • протест-
  • катастрофа

Фаталният сблъсък е станал на 31 декември, броени часове преди настъпването на 2026 година

Протестиращи блокираха Нова Загора след двойна смърт на пътя - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Стотици жители на Нова Загора блокираха ключово кръстовище в града днес следобед в знак на протест срещу системната безнаказаност на пътя. Недоволството ескалира след тежка катастрофа навръх Нова година, при която загинаха двама души. Инцидентът разкрива сериозни пропуски в работата на институциите, тъй като виновният водач е шофирал с отнета книжка, след употреба на алкохол и в условията на полицейско преследване.

"Искаме по-строги закони за шофьорите и превенции, които да спасяват човешки животи, а не реакции след смърт. Защото отнемането на човешки живот вече не е грешка, а престъпление," заяви Иванка Кашкаваладжиева, организатор на протеста, цитирана от БГНЕС.

Фаталният сблъсък е станал на 31 декември, броени часове преди настъпването на 2026 година. Според свидетелски разкази, трагедията е предшествана от гонка с полицията. Патрулните автомобили са преследвали нарушителя по пътя към село Каменово и обратно към града, след като той отказал да спре на стоп-палка.

"Полицаите го гонят от тук до Каменово. Обръщат, и пак го гонят. И цялата работа става вече, когато колата минава на червено и става белята," разказва очевидец на събитията. В опита си да избяга от органите на реда, шофьорът преминава на червен светофар и помита автомобила на жертвите, които се прибирали след пазаруване за празника.

Протестът осветли и публична тайна за корупционни схеми, позволяващи на неправоспособни водачи да се върнат на пътя. Гражданите открито говорят за закупуване на шофьорски книжки от съседна Гърция.

"Не може да иде в Гърция и да си купи за 5000 лева книжка и да стават убийства по пътя," коментират протестиращите.

Иванка Драганова, дългогодишен шофьор със "златен талон" и 40 години стаж зад волана, попита риторично защо законите важат само за съвестните граждани, докато рецидивистите се ползват с фактическа имунитет до момента на фатален инцидент.

Организаторите връчиха списък с шест конкретни искания към МВР и местната власт. Сред тях са настояване за "нулева толерантност", ежедневни проверки за алкохол и наркотици и публичен месечен отчет от Районното управление на МВР – Нова Загора.

Гражданите изискват още промени в инфраструктурата на града – поставяне на "легнали полицаи", камери за скорост и пълна реорганизация на движението на кръговото кръстовище на улица "Патриарх Евтимий".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 5 Отговор
    Разходите за ремонт на пътища са съкратени за да вържем фалшив бюджетен дефицит.

    Коментиран от #11

    18:09 04.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    16 17 Отговор
    Ако МИЛИЦИЯТА не се беше правила на велика, всички щяха да са си в къщите!

    Дадоха им коли и право да преследват като в холувудски екшъни и непрекъснато има катастрофи и загинали при "полицейски акции"

    Така че тия протестиращи да си адресират исканията

    Коментиран от #10

    18:13 04.01.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    11 5 Отговор
    ЗАКОНЪТ ВЕЧЕ ПОЗВОЛЯВА ДОЖИВОТ!

    18:14 04.01.2026

  • 4 На пътя е страшно нещо

    7 8 Отговор
    Там протестъри и митингари нямат работа. Отговорни за подръжка и безопасност са легитимни . Трагедии.

    18:18 04.01.2026

  • 5 Това

    14 11 Отговор
    е всичко заради еврозоната. Долу еврото, искаме си Левът!

    18:19 04.01.2026

  • 6 АНТИ-КОМУНИ$Т

    9 6 Отговор
    НОВИТ€ €ВРО-ПАРТИЙЦИ(Г€РБ, ДП$-НН, Б$П, А$П,ПП-ДБ, ИТН....)-МАЙКОПРОДАВЦИ ХВЪРЛИХА НАРОДА НА $и ган$ ко-мутр€н$кия Произвол!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    ОСТАВКА ЗА К А Р М А З Ъ Ф А Т М А К!
    81г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    18:21 04.01.2026

  • 7 Забелязъл

    24 0 Отговор
    А какво ще кажем по въпроса, че наште роми ходят в Германия и без образование карат курса там и им издават шофьорски книжки ????

    Коментиран от #18

    18:22 04.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пловдив

    24 1 Отговор
    А защо като е отказал да спре при преследването не са го застреляли?! Ако го бяха гръмнали, както си му е редът, нямаше да убие хората!

    18:24 04.01.2026

  • 10 Анонимен

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Сега някой управляващ с "топки" трябва да излезе пред камерите и да разреши и използването на оръжие от полицията. И следващия път като види стоп палка ще си помисли как да реагира

    Коментиран от #14

    18:25 04.01.2026

  • 11 Богдан Милчев

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как МВР „намалява“ загиналите по пътищата – на хартия

    Чрез вътрешни, незаконосъобразни правила МВР изважда ПТП със загинали от официалната статистика. Целта е ясна – под обществен и политически натиск да се отчете фалшиво „подобрение“ на пътната безопасност.

    Така за 2025 г. е отчетен спад от 4,6%, при реален спад от едва 1,5%.

    Как става това?
    • Шофьор убива хора, заявява „прилошаване“ – още на следващия ден жертвите изчезват от статистиката, без да е приключило разследването.
    • Полицейско преследване завършва със загинали – отново няма жертви „по документи“.
    • Смъртни случаи на паркинги също не се броят.

    Здравословни и други оправдания се използват предварително, за да се чисти статистиката. Хората умират, но цифрите изглеждат по-добре.

    18:28 04.01.2026

  • 12 ИПБ

    8 1 Отговор
    Как МВР „намалява“ загиналите по пътищата – на хартия

    Чрез вътрешни, незаконосъобразни правила МВР изважда ПТП със загинали от официалната статистика. Целта е ясна – под обществен и политически натиск да се отчете фалшиво „подобрение“ на пътната безопасност.

    Така за 2025 г. е отчетен спад от 4,6%, при реален спад от едва 1,5%.

    Как става това?
    • Шофьор убива хора, заявява „прилошаване“ – още на следващия ден жертвите изчезват от статистиката, без да е приключило разследването.
    • Полицейско преследване завършва със загинали – отново няма жертви „по документи“.
    • Смъртни случаи на паркинги също не се броят.

    Здравословни и други оправдания се използват предварително, за да се чисти статистиката. Хората умират, но цифрите изглеждат по-добре.

    18:28 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тука

    6 2 Отговор
    няма никаква цензура.

    18:30 04.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тука

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Забелязъл":

    с години не плащат данъци на кола, пък карат. Как и кога минават технически преглед. Нали много проверяват милиционерите.

    18:33 04.01.2026

  • 19 тия хора какво си мислят че ще променят?

    9 2 Отговор
    простнарод брадчее!!! никой закон няма да спре убийците по пътищата докато съзнанието на приматите не се промени все така ще е ама овцете не го разбират мислят че от законите наглите се стряскат!!!

    18:34 04.01.2026

  • 20 Провеждането

    5 5 Отговор
    на манифестаци е хубаво, но да не се пречи на другите хора.

    18:47 04.01.2026

  • 21 Дедо

    4 1 Отговор
    МВР е заето да дебне и глобява хората с тротинетки дали отиват на работа в тъмната част на денонощието.

    18:57 04.01.2026

  • 22 Боздуган

    6 0 Отговор
    Аз освен смъртно наказание, друго смислено наказание за тоя не виждам. Без книжка, пиян, шофира и убива 2-ма.

    18:59 04.01.2026

  • 23 ДЪРЖАВАТА НА ШИШИ И ТИКВУН

    3 0 Отговор
    Е корумпирана изцяло ! Нищо нямапда се оправи а става по- зле от ден на ден

    19:27 04.01.2026

  • 24 Милиционерите

    4 0 Отговор
    Не можаха ли да го гътнат в някоя нива извън града....Представяте ли си С. Каменово е ВТОРОТО село по главния път за Сливен.....От Нова Загора до селото и обратно......Е тия що за некадърни милиционери са за толкова разстояние да не успеят да му намерят цаката.....????!!!!

    19:30 04.01.2026

  • 25 Цццццццц

    3 0 Отговор
    До Каменово и обратно и да го изтърват пак да влезе в Нова Загора........

    19:31 04.01.2026

  • 26 бай ганя

    4 0 Отговор
    Трябва и полицаите да бъдат съдени защото когато не се подченява и има някаква гонка,спокойно виждат номера на колата,а когата гонката е продължителна предпоставка да пострадат невинни хора както в случая,полицая е длъжен да прецени кога да гони и кога не,викат се д.уги патрули да отцепят кръстовища,поне така правят навън,но в БГ не са обучени

    19:33 04.01.2026

  • 27 бай ганя

    2 0 Отговор
    Българска тъпа работа,Съболезнования на близките и да съдят и полицията за тяхната неграмотност

    19:36 04.01.2026

  • 28 Перо

    2 0 Отговор
    В много западни страни преследването на престъпници и нарушители е категорично забранено, заради подобни случаи! Ползват заградителни мероприятия, но Барба Ганьос е с БМВ!

    19:37 04.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове