Протестиращи блокираха Нова Загора след двойна смърт на пътя

Стотици жители на Нова Загора блокираха ключово кръстовище в града днес следобед в знак на протест срещу системната безнаказаност на пътя. Недоволството ескалира след тежка катастрофа навръх Нова година, при която загинаха двама души. Инцидентът разкрива сериозни пропуски в работата на институциите, тъй като виновният водач е шофирал с отнета книжка, след употреба на алкохол и в условията на полицейско преследване.
"Искаме по-строги закони за шофьорите и превенции, които да спасяват човешки животи, а не реакции след смърт. Защото отнемането на човешки живот вече не е грешка, а престъпление," заяви Иванка Кашкаваладжиева, организатор на протеста, цитирана от БГНЕС.
Фаталният сблъсък е станал на 31 декември, броени часове преди настъпването на 2026 година. Според свидетелски разкази, трагедията е предшествана от гонка с полицията. Патрулните автомобили са преследвали нарушителя по пътя към село Каменово и обратно към града, след като той отказал да спре на стоп-палка.
"Полицаите го гонят от тук до Каменово. Обръщат, и пак го гонят. И цялата работа става вече, когато колата минава на червено и става белята," разказва очевидец на събитията. В опита си да избяга от органите на реда, шофьорът преминава на червен светофар и помита автомобила на жертвите, които се прибирали след пазаруване за празника.
Протестът осветли и публична тайна за корупционни схеми, позволяващи на неправоспособни водачи да се върнат на пътя. Гражданите открито говорят за закупуване на шофьорски книжки от съседна Гърция.
"Не може да иде в Гърция и да си купи за 5000 лева книжка и да стават убийства по пътя," коментират протестиращите.
Иванка Драганова, дългогодишен шофьор със "златен талон" и 40 години стаж зад волана, попита риторично защо законите важат само за съвестните граждани, докато рецидивистите се ползват с фактическа имунитет до момента на фатален инцидент.
Организаторите връчиха списък с шест конкретни искания към МВР и местната власт. Сред тях са настояване за "нулева толерантност", ежедневни проверки за алкохол и наркотици и публичен месечен отчет от Районното управление на МВР – Нова Загора.
Гражданите изискват още промени в инфраструктурата на града – поставяне на "легнали полицаи", камери за скорост и пълна реорганизация на движението на кръговото кръстовище на улица "Патриарх Евтимий".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
18:09 04.01.2026
2 ДрайвингПлежър
Дадоха им коли и право да преследват като в холувудски екшъни и непрекъснато има катастрофи и загинали при "полицейски акции"
Така че тия протестиращи да си адресират исканията
Коментиран от #10
18:13 04.01.2026
3 Ивелин Михайлов
18:14 04.01.2026
4 На пътя е страшно нещо
18:18 04.01.2026
5 Това
18:19 04.01.2026
7 Забелязъл
Коментиран от #18
18:22 04.01.2026
9 Пловдив
18:24 04.01.2026
10 Анонимен
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Сега някой управляващ с "топки" трябва да излезе пред камерите и да разреши и използването на оръжие от полицията. И следващия път като види стоп палка ще си помисли как да реагира
Коментиран от #14
18:25 04.01.2026
11 Богдан Милчев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как МВР „намалява“ загиналите по пътищата – на хартия
Чрез вътрешни, незаконосъобразни правила МВР изважда ПТП със загинали от официалната статистика. Целта е ясна – под обществен и политически натиск да се отчете фалшиво „подобрение“ на пътната безопасност.
Така за 2025 г. е отчетен спад от 4,6%, при реален спад от едва 1,5%.
Как става това?
• Шофьор убива хора, заявява „прилошаване“ – още на следващия ден жертвите изчезват от статистиката, без да е приключило разследването.
• Полицейско преследване завършва със загинали – отново няма жертви „по документи“.
• Смъртни случаи на паркинги също не се броят.
Здравословни и други оправдания се използват предварително, за да се чисти статистиката. Хората умират, но цифрите изглеждат по-добре.
18:28 04.01.2026
15 Тука
18:30 04.01.2026
18 Тука
До коментар #7 от "Забелязъл":с години не плащат данъци на кола, пък карат. Как и кога минават технически преглед. Нали много проверяват милиционерите.
18:33 04.01.2026
19 тия хора какво си мислят че ще променят?
18:34 04.01.2026
20 Провеждането
18:47 04.01.2026
21 Дедо
18:57 04.01.2026
22 Боздуган
18:59 04.01.2026
23 ДЪРЖАВАТА НА ШИШИ И ТИКВУН
19:27 04.01.2026
24 Милиционерите
19:30 04.01.2026
25 Цццццццц
19:31 04.01.2026
26 бай ганя
19:33 04.01.2026
27 бай ганя
19:36 04.01.2026
28 Перо
19:37 04.01.2026