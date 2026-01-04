Протестиращи блокираха Нова Загора след двойна смърт на пътя

Стотици жители на Нова Загора блокираха ключово кръстовище в града днес следобед в знак на протест срещу системната безнаказаност на пътя. Недоволството ескалира след тежка катастрофа навръх Нова година, при която загинаха двама души. Инцидентът разкрива сериозни пропуски в работата на институциите, тъй като виновният водач е шофирал с отнета книжка, след употреба на алкохол и в условията на полицейско преследване.

"Искаме по-строги закони за шофьорите и превенции, които да спасяват човешки животи, а не реакции след смърт. Защото отнемането на човешки живот вече не е грешка, а престъпление," заяви Иванка Кашкаваладжиева, организатор на протеста, цитирана от БГНЕС.

Фаталният сблъсък е станал на 31 декември, броени часове преди настъпването на 2026 година. Според свидетелски разкази, трагедията е предшествана от гонка с полицията. Патрулните автомобили са преследвали нарушителя по пътя към село Каменово и обратно към града, след като той отказал да спре на стоп-палка.

"Полицаите го гонят от тук до Каменово. Обръщат, и пак го гонят. И цялата работа става вече, когато колата минава на червено и става белята," разказва очевидец на събитията. В опита си да избяга от органите на реда, шофьорът преминава на червен светофар и помита автомобила на жертвите, които се прибирали след пазаруване за празника.

Протестът осветли и публична тайна за корупционни схеми, позволяващи на неправоспособни водачи да се върнат на пътя. Гражданите открито говорят за закупуване на шофьорски книжки от съседна Гърция.

"Не може да иде в Гърция и да си купи за 5000 лева книжка и да стават убийства по пътя," коментират протестиращите.

Иванка Драганова, дългогодишен шофьор със "златен талон" и 40 години стаж зад волана, попита риторично защо законите важат само за съвестните граждани, докато рецидивистите се ползват с фактическа имунитет до момента на фатален инцидент.

Организаторите връчиха списък с шест конкретни искания към МВР и местната власт. Сред тях са настояване за "нулева толерантност", ежедневни проверки за алкохол и наркотици и публичен месечен отчет от Районното управление на МВР – Нова Загора.

Гражданите изискват още промени в инфраструктурата на града – поставяне на "легнали полицаи", камери за скорост и пълна реорганизация на движението на кръговото кръстовище на улица "Патриарх Евтимий".