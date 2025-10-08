Новини
България »
София »
Борисов за кризата с боклука в София: Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас (ВИДЕО)

Борисов за кризата с боклука в София: Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 10:08 370 6

  • бойко борисов-
  • криза-
  • боклук-
  • софия-
  • кмет-
  • решение

"Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев, още когато "Спаси София" напуснаха коалицията разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата", каза лидерът на ГЕРБ

Борисов за кризата с боклука в София: Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Подавам ръка на софиянци, те не са виновни за игричките, които се играят. Той е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори", запита Борисов кмета Васил Терзиев по кризата с боклука. Той припомни, че когато е бил кмет са затворили сметището в Суходол. "Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев, още когато "Спаси София" напуснаха коалицията разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата", каза Борисов, цитиран от Dariknews.bg.

"Аз предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия през неговите депутати за извънреден закон, да му гласуваме без обществени поръчки, да купи камиони и ще има 66 депутати "ЗА". Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас, за да се пребори. Каквото иска - но да дойде с решение", призова той.

Борисов коментира срещата си с Тръмп-младши.

"Частни срещи с деца на моите приятели, на един неформален обяд, от който, освен да споделяме кой какво е преживял през времето, когато не сме се виждали с баща му - не виждам какво да ви разкажа. Става въпрос за това, което причиниха по същото време, когато причиниха на баща му - незаконни арести, извличане от вкъщи, през това време шампанско и сълзи в МС - това е правовата държава на ПП", каза Борисов.

Той бе запитан дали се опитва да помогне на Владислав Горанов да излезе от "Магнитски". "Опитвам се с всички сили, защото знам, че не е виновен", заключи лидерът на ГЕРБ.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 3 Отговор
    Васко няма нищо да иска от вас, а ще звъни на Вова, за да реши проблема.

    10:13 08.10.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    0 3 Отговор
    Какво очаквате от васко жабето - потомствен олигарх, мек зелен еко джендър. Нали обеща да доведе сървъри на гоогле и амазон!? Целата му работа е такава на тоя.

    10:15 08.10.2025

  • 3 Отегчен

    2 0 Отговор
    Нищо по-досадно от човек който повтаря по сто пъти на ден "аз, аз, аз". И на какво отгоре?

    10:18 08.10.2025

  • 4 Какво

    2 0 Отговор
    може да иска от корумпирани , безродни мошеници ?

    10:18 08.10.2025

  • 5 Истината

    1 0 Отговор
    Борисов не просто коментира кризата с боклука. Той:
    • усеща, че в столицата губи почва;
    • проверява лоялността на институциите и медийния отзвук;
    • и отново се позиционира като “алтернатива на хаоса”, който (иронично) сам създаде преди това.

    10:18 08.10.2025

  • 6 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Повече от 2 седмици столицата беше заринатс боклук, ей при тоЪ тип, дето "сам" бил решиш въпроса!
    Сам е решил да построи къща в Барселона на мис Кюлоти, нищо друго!

    10:19 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове