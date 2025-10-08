Борисов за кризата с боклука в София: Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Подавам ръка на софиянци, те не са виновни за игричките, които се играят. Той е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори", запита Борисов кмета Васил Терзиев по кризата с боклука. Той припомни, че когато е бил кмет са затворили сметището в Суходол. "Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев, още когато "Спаси София" напуснаха коалицията разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата", каза Борисов, цитиран от Dariknews.bg.

"Аз предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия през неговите депутати за извънреден закон, да му гласуваме без обществени поръчки, да купи камиони и ще има 66 депутати "ЗА". Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас, за да се пребори. Каквото иска - но да дойде с решение", призова той.

Борисов коментира срещата си с Тръмп-младши.

"Частни срещи с деца на моите приятели, на един неформален обяд, от който, освен да споделяме кой какво е преживял през времето, когато не сме се виждали с баща му - не виждам какво да ви разкажа. Става въпрос за това, което причиниха по същото време, когато причиниха на баща му - незаконни арести, извличане от вкъщи, през това време шампанско и сълзи в МС - това е правовата държава на ПП", каза Борисов.

Той бе запитан дали се опитва да помогне на Владислав Горанов да излезе от "Магнитски". "Опитвам се с всички сили, защото знам, че не е виновен", заключи лидерът на ГЕРБ.