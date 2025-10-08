Новини
Общински съветник: Нещо около яз. Йовковци не е както трябва

8 Октомври, 2025 14:54 1 104 9

Притеснително е, а няма никаква реакция от министъра на околната среда и водите Манол Генов

Общински съветник: Нещо около яз. Йовковци не е както трябва - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нещо около яз. Йовковци не е както трябва. Въпреки продължителните обилни валежи състоянието на язовира остава нестабилно. Това заяви Петко Тюфекчиев, общински съветник от Непокорна България в ОбС - Велико Търново и допълни:

"Той е един от най-големите по площ язовири в България, който е източник за питейни и битови нужди на над 250 000 души. Според официалния дневен бюлетин на МОСВ към 07.10.25 г. разполагаемият му обем е 46.91 % .

Притеснително е, а няма никаква реакция от министъра на околната среда и водите Манол Генов, че количеството вода от обилните валежи покрива само дневния разход без да се натрупва нивото на нов обем. Къде отива толкова вода? Защо и кой позволява нови 250 000 души да са застрашени от водна криза? Има ли назначена проверка относно количеството загуби по водопреносната мрежа за района? Жителите стават още по-неспокойни, тъй като вероятно някой е позволил да се използва питейна вода за промишлени нужди или принудително източване на язовира от частни ВЕЦ-ове. Има ли незаконна сеч в района? Министерството дължи спешни отговори! Природата често се оказва безсилна пред корупцията! Незабавни адекватни мерки и проверки относно причините за загубите на вода и тяхното количество. Безхаберието краде от джоба на данъкоплатците!”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВТърново

    13 1 Отговор
    Манол Генов източва всичко наред, подписва, отнема лицензи. Този ще свали кабинета.

    Коментиран от #3

    14:56 08.10.2025

  • 2 Кое ? Около Кое ?

    3 1 Отговор
    Кое ? Около Кое ?

    В България !

    Е Както Трябва ?

    14:59 08.10.2025

  • 3 Този ще свали кабинета.

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВТърново":

    "Този ще свали кабинета. "

    Ха !

    Дано !

    15:00 08.10.2025

  • 4 Алфонсьо

    8 1 Отговор
    Всичко е разграбено

    15:02 08.10.2025

  • 5 Лост

    9 1 Отговор
    Интересно е да дадат данни и за язовир "Ясна поляна",че в Странджа се изсипа голямо количество дъжд.

    15:03 08.10.2025

  • 6 Българина от минало време

    4 1 Отговор
    Сега ли се сети , че въпреки дъждовете язовирите са празни ? Дали има причина ? Дали има остнали хидроинженери , ВиК експерти , или последните истински бяха през соца ? Дали пък някой не е продал водите на България , дори май се сещаме кой е ? Дали няма нарушен водосбор ? Дали нарочно не изтезават населението от 35 години насам ? Сетил се бил общинския съветник , че имало нещо ........

    Коментиран от #9

    15:22 08.10.2025

  • 7 коко

    3 0 Отговор
    Водата от язовира през ВЕЦ тече и някое софийче кара ново БМВ...А останалата рая от кирчовци,боковци и копейковци ГО духат...

    15:25 08.10.2025

  • 8 ВЕЙ

    3 0 Отговор
    Къде отива ли? В двата ВЕЦ-а. Единият на Тим а другият на едно друго наше момче. От там в канала.

    15:28 08.10.2025

  • 9 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българина от минало време":

    На първо време бива да се видят ВЕЦ-овете под язовирите, и по-конкретно - техните собственици, разрешенията им за водоползване, ако въобще имат, и такива "дреболийки".

    15:30 08.10.2025

