Общински съветник: Нещо около яз. Йовковци не е както трябва

Нещо около яз. Йовковци не е както трябва. Въпреки продължителните обилни валежи състоянието на язовира остава нестабилно. Това заяви Петко Тюфекчиев, общински съветник от Непокорна България в ОбС - Велико Търново и допълни:

"Той е един от най-големите по площ язовири в България, който е източник за питейни и битови нужди на над 250 000 души. Според официалния дневен бюлетин на МОСВ към 07.10.25 г. разполагаемият му обем е 46.91 % .

Притеснително е, а няма никаква реакция от министъра на околната среда и водите Манол Генов, че количеството вода от обилните валежи покрива само дневния разход без да се натрупва нивото на нов обем. Къде отива толкова вода? Защо и кой позволява нови 250 000 души да са застрашени от водна криза? Има ли назначена проверка относно количеството загуби по водопреносната мрежа за района? Жителите стават още по-неспокойни, тъй като вероятно някой е позволил да се използва питейна вода за промишлени нужди или принудително източване на язовира от частни ВЕЦ-ове. Има ли незаконна сеч в района? Министерството дължи спешни отговори! Природата често се оказва безсилна пред корупцията! Незабавни адекватни мерки и проверки относно причините за загубите на вода и тяхното количество. Безхаберието краде от джоба на данъкоплатците!”