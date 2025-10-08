Общински съветник: Нещо около яз. Йовковци не е както трябва

Нещо около яз. Йовковци не е както трябва. Въпреки продължителните обилни валежи състоянието на язовира остава нестабилно. Това заяви Петко Тюфекчиев, общински съветник от Непокорна България в ОбС - Велико Търново и допълни:
"Той е един от най-големите по площ язовири в България, който е източник за питейни и битови нужди на над 250 000 души. Според официалния дневен бюлетин на МОСВ към 07.10.25 г. разполагаемият му обем е 46.91 % .
Притеснително е, а няма никаква реакция от министъра на околната среда и водите Манол Генов, че количеството вода от обилните валежи покрива само дневния разход без да се натрупва нивото на нов обем. Къде отива толкова вода? Защо и кой позволява нови 250 000 души да са застрашени от водна криза? Има ли назначена проверка относно количеството загуби по водопреносната мрежа за района? Жителите стават още по-неспокойни, тъй като вероятно някой е позволил да се използва питейна вода за промишлени нужди или принудително източване на язовира от частни ВЕЦ-ове. Има ли незаконна сеч в района? Министерството дължи спешни отговори! Природата често се оказва безсилна пред корупцията! Незабавни адекватни мерки и проверки относно причините за загубите на вода и тяхното количество. Безхаберието краде от джоба на данъкоплатците!”
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВТърново
Коментиран от #3
14:56 08.10.2025
2 Кое ? Около Кое ?
В България !
Е Както Трябва ?
14:59 08.10.2025
3 Този ще свали кабинета.
До коментар #1 от "ВТърново":"Този ще свали кабинета. "
Ха !
Дано !
15:00 08.10.2025
4 Алфонсьо
15:02 08.10.2025
5 Лост
15:03 08.10.2025
6 Българина от минало време
Коментиран от #9
15:22 08.10.2025
7 коко
15:25 08.10.2025
8 ВЕЙ
15:28 08.10.2025
9 Ти да видиш
До коментар #6 от "Българина от минало време":На първо време бива да се видят ВЕЦ-овете под язовирите, и по-конкретно - техните собственици, разрешенията им за водоползване, ако въобще имат, и такива "дреболийки".
15:30 08.10.2025