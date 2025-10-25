Новини
Свиленски: Президентът говори за алтернатива отвън. Мисля, че има предвид "Непокорна България"

25 Октомври, 2025 19:06 628 10

  георги свиленски
  румен радев
  непокорна българия
  политика
  корупция

БСП трябва да напусне незабавно коалицията

Свиленски: Президентът говори за алтернатива отвън. Мисля, че има предвид "Непокорна България" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Румен Радев говори за алтернатива, като казва, че тя ще дойде отвън. Затова мисля, че има точно нас предвид - "Непокорна България" - партията на Корнелия Нинова. Това каза бившият зам.-председател на ПГ на БСП Георги Свиленски, който вече е част от "Непокорна България".

"Ако президентът наистина иска да се бори с модела Борисов - Пеевски, значи има предвид нас, само ние не се "прегърнахме" с тях. БСП прие да се включи в управлението и мина на подчинение и зависимост от ГЕРБ. Социалистите нямат нито един министър, докато "ДПС-Ново начало" има министри и при трите партии в коалицията", допълни той.

Свиленски коментира и казуса с отнетите служебни автомобили на НСО от президенстската администрация, впоследствие прехвърлени обратно. "Корнелия Нинова като министър и аз като председател на ПГ не сме ползвали служебни автомобили. Президентът показа отношение, използвайки личното си возило, грижи се за твоите хора", смята той.

По думите му БСП трябва да напусне незабавно коалицията, за да се съхрани и да има основа да отиде на избори. "Колко още време да търпим Борисов и Пеевски, а уж се борихме за демокрация", каза Свиленски.

"Трябва да искаме дерогация - отпадане или отлагане на срока на американските санкции. Проблем в момента има, трябва да се гарантират количествата горива за 90 дни напред. Държавният резерв следва да се пълни отнякъде. Би било добре държавата да влезе в управлението на рафинерията в Бургас, затова има златна акция", коментира Свиленски.


  • 1 Така е!

    3 3 Отговор
    Депутатите от БСП и ИТН са в любовна прегръдка с двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #8

    19:11 25.10.2025

  • 2 Оня с коня

    3 3 Отговор
    вързахме ви капачките за бутилките....... гениално, най-голямото откритие на демокрацията

    19:11 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    3 1 Отговор
    Само предлагането почна!

    19:13 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този

    3 0 Отговор
    Свиленски,от покорните ли е?

    19:20 25.10.2025

  • 7 Ако

    4 1 Отговор
    Зеления чорап се присъедини към така наречената партия, резултата ще е два политически трупа

    19:21 25.10.2025

  • 8 Това е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е!":

    най-стабилното управление от 1989 г.

    19:22 25.10.2025

  • 9 Гъбар

    3 1 Отговор
    От избори има смисъл,само при бариера над 10% !

    19:23 25.10.2025

  • 10 Гост

    1 1 Отговор
    БСП е точно толкова мъртва вече, колкото СДС. Изиграха си ролята отдавна, предадоха малкото останала държава в ръцете на метастазите на ДС и сега само лижат...

    19:35 25.10.2025

