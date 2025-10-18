Новини
България »
Корнелия Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен

Корнелия Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен

18 Октомври, 2025 08:46, обновена 18 Октомври, 2025 08:49 472 10

  • корнелия нинова-
  • непокорна българия

Позиция на лидера на "Непокорна България", споделена в нейната официална фейсбук-страница

Корнелия Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен. Във вторник, в гневна реч, поиска преформатиране на правителството, смяната на Киселова, оставка на Митов или на професионалното ръководство на МВР и унижи зверски Желязков. Размаза БСП и ИТН, които били взели министерства на концесия. Това беше във вторник. В петък дойде горският, и зависимият, страхлив и наритан Бойко запя друга песен. Възложи на същия премиер да води разговори със същите БСП и ИТН как да узаконят влизането на Пеевски официално във властта. Във вторник, според думите на Борисов, оставането на ГЕРБ в правителството ще доведе до още по-лоши резултати. В петък – това оставане е жизненоважно. Карикатурно поведение. За такова извъртане и психоанализата е безпомощна.

Резултатът от този циркаджилък е:

1. БСП и ИТН са приключени – и морално, и политически. Леле, БСП как лазеха като червеи, само и само да ги оставят във властта.

2. Вече и децата разбраха кой кара влака в държавата. И не е Борисов.
Остава обаче големият въпрос: докога ще търпим шайка разбойници да се гаврят с цял един народ?"


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я ИЗЛЕЗТЕ

    2 0 Отговор
    И СЕ ОПРАВЕТЕ КАТО МЪЖЕ

    08:51 18.10.2025

  • 2 Факт

    0 5 Отговор
    Освен да гледа умно, може ли да прави нещо. От двайсет и пет години разбива опозицията, да бъде само тя!

    08:52 18.10.2025

  • 3 Мдааа

    4 0 Отговор
    Корни, права си, но там в мафията гробнн-бспнн-итнаркомани-дпснн няма морал, съвест принципност, замобирани са на масата на обществените пари, всичко се свежда до една дума... крадене, крадене, крадене.
    Само с пръчка и бой може да се извадят от масата, друг начин няма.

    08:52 18.10.2025

  • 4 Нали знаеш

    2 0 Отговор
    Който се смее последен, най - добре се смее.

    08:55 18.10.2025

  • 5 Развитие

    1 0 Отговор
    Настоящият период за България е критичен. Страната е в дълбока всеобхватна криза. Икономическата криза е с почти над две години непрекъснат спад на промишленото производство, минималното селскостопанско производство, масово развита сива икономика, огромен износ на национален капитал, растяща инфлация и тотално и бързо нарастващи цени, независимо от усилията на НСИ да твърди, че инфлацията е незначителна. Хората на джоба си вярват, не на статистиката. Страната е в демографска катастрофа, огромна бедност и нищета, грамадна емиграция и бързо намаляване на броя на населението (депопулация). Но България се въоръжава и участва във всякакви военни начинания на НАТО, ЕС и Тръмп и най-вече с нелетящи американски самолети, без силна българска армия и с новостроящи се чужди военни бази в страната (Кабиле).

    08:56 18.10.2025

  • 6 Тома

    4 0 Отговор
    Че бати Бойко тиквата от 20 години е пълен смешник понеже аз съм п.рост и вие сте п.рости.Или п.рост съм брат ми и ми е лесно

    08:57 18.10.2025

  • 7 дьвес

    4 0 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, реши да се прави още на бабаит, но другата свиня набързо му издърпа ушите и му каза да почва да слушка, че да не влезе набързо в затвора. Знаят му всичките грабежи и папките са готови и ако иска да е на свобода ще лъска обувките на Шишко. Слава Богу всеки българин им гледа порното на тези крадци.

    08:57 18.10.2025

  • 8 ккк

    2 0 Отговор
    и ние нормалните и независими хора това се питаме До КОга? и не ги ли бутнеме те ще стискат кокала

    08:58 18.10.2025

  • 9 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Господарите на Нинова и Радев напускат Москва . Руските пари свършиха няма да има вече руски партии в България.

    09:00 18.10.2025

  • 10 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Комунистивческо-седесарската Импекса вие на умряло, че е зад борда у водата, а кораба се отдалечава .

    09:00 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове