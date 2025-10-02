Корнелия Нинова: Къде изхарчихте всички тези пари, та хазната е празна?

"Днес (вчера - б.р.) премиерът Желязков с плам в очите обяви, че правителството събрало в повече рекордните 6 млрд. лв. приходи. Много сте смешни. Е как няма да съберете повече като вдигнахте акцизи, осигуровки, винетки. Скочиха цените на ток, вода, газ, парно, храни и оттам влиза повече ДДС и т. н. Пита се в задачата: защо тогава се очертава дефицитът да скочи до 6% (според Фискалния съвет на България)? Ако добавим и взетия рекорден заем от почти 17 млрд. лв., идва вторият въпрос: къде изхарчихте всички тези пари, та хазната е празна?

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.



Отдавна предупреждавах, че управляващите са некадърни и убиват златната кокошка - малкия и среден бизнес, средната класа. 22 месеца има спад на промишленото производство. Пада износът. Падат инвестициите. С рецесията на икономиката в Германия, наш основен партньор и ниския растеж в еврозоната, влизаме в перфектната буря. Вместо мисъл в главите и елементарна загриженост, депутатите и днес ни показаха скандали, ниско езиково ниво и словоблудство на тема бюджет. Едните ще вдигат данъци, другите ще вдигат осигуровки, трети такса смет. И как пък не се намери един да даде решение за вдигането на икономиката. Без нея, нищо, ама нищо не е възможно. Без реален растеж, колкото и да вдигате данъци, нищо няма да получите.



Аз бих направила следните неща:

1. Определят се 4-5 ключови сектори, които са приоритет и които имаме възможност да развиваме.

2. Инвестира се целево европейски и национален ресурс в тях, а не на парче, където ви хрумне.

3. Осигуряват се кадри за тях.

4. Цялата външна политика се превключва на икономическа скорост за намиране на пазари.

5. Намаляват се с 50% регулаторни и лицензионни режими.

6. Спира се рекета върху бизнеса

7. Вместо вдигане на данъци, се въвеждат данъчни облекчения за стартиращи компании.



Гарантирам, че един такъв стратегически подход ще даде резултати.



P. S. Слушам някои анализатори и им се чудя на акъла. Твърдят, че повишеното потребление било проблем за инфлацията. Да, но само то в момента крепи икономиката. Другите и три крака са сгънати. Ако тези неграмотници управляващите ударят и потреблението, румънският сценарии ще ни се види песен."