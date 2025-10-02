Новини
България »
Корнелия Нинова: Къде изхарчихте всички тези пари, та хазната е празна?

2 Октомври, 2025 09:22 1 466 24

Гарантирам, че един такъв стратегически подход ще даде резултати, заяви лидерът на "Непокорна България"

Корнелия Нинова: Къде изхарчихте всички тези пари, та хазната е празна? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Днес (вчера - б.р.) премиерът Желязков с плам в очите обяви, че правителството събрало в повече рекордните 6 млрд. лв. приходи. Много сте смешни. Е как няма да съберете повече като вдигнахте акцизи, осигуровки, винетки. Скочиха цените на ток, вода, газ, парно, храни и оттам влиза повече ДДС и т. н. Пита се в задачата: защо тогава се очертава дефицитът да скочи до 6% (според Фискалния съвет на България)? Ако добавим и взетия рекорден заем от почти 17 млрд. лв., идва вторият въпрос: къде изхарчихте всички тези пари, та хазната е празна?

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Отдавна предупреждавах, че управляващите са некадърни и убиват златната кокошка - малкия и среден бизнес, средната класа. 22 месеца има спад на промишленото производство. Пада износът. Падат инвестициите. С рецесията на икономиката в Германия, наш основен партньор и ниския растеж в еврозоната, влизаме в перфектната буря. Вместо мисъл в главите и елементарна загриженост, депутатите и днес ни показаха скандали, ниско езиково ниво и словоблудство на тема бюджет. Едните ще вдигат данъци, другите ще вдигат осигуровки, трети такса смет. И как пък не се намери един да даде решение за вдигането на икономиката. Без нея, нищо, ама нищо не е възможно. Без реален растеж, колкото и да вдигате данъци, нищо няма да получите.

Аз бих направила следните неща:

1. Определят се 4-5 ключови сектори, които са приоритет и които имаме възможност да развиваме.
2. Инвестира се целево европейски и национален ресурс в тях, а не на парче, където ви хрумне.
3. Осигуряват се кадри за тях.
4. Цялата външна политика се превключва на икономическа скорост за намиране на пазари.
5. Намаляват се с 50% регулаторни и лицензионни режими.
6. Спира се рекета върху бизнеса
7. Вместо вдигане на данъци, се въвеждат данъчни облекчения за стартиращи компании.

Гарантирам, че един такъв стратегически подход ще даде резултати.

P. S. Слушам някои анализатори и им се чудя на акъла. Твърдят, че повишеното потребление било проблем за инфлацията. Да, но само то в момента крепи икономиката. Другите и три крака са сгънати. Ако тези неграмотници управляващите ударят и потреблението, румънският сценарии ще ни се види песен."


България
Оценка 4.3 от 26 гласа.
Оценка 4.3 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    40 10 Отговор
    Хотелът с водопад излезе по скъп от проекта

    09:23 02.10.2025

  • 2 Сорос

    18 19 Отговор
    Вдигнаха до небето пенсиите и заплатите ма

    Коментиран от #9

    09:24 02.10.2025

  • 3 нищичко

    22 16 Отговор
    Видяхме те и теб за 20 г. какво свърши !!!

    09:24 02.10.2025

  • 4 Непокорна Биволица

    19 15 Отговор
    В Техноимпекс ги изхарчихме.

    09:26 02.10.2025

  • 5 Залупен евроатлантически цървул

    35 5 Отговор
    Как къде? Има си го черно на бяло.

    "Politico: България и още 10 държави от ЕС ще теглят заеми за превъоръжаване на Украйна и Европа"

    Коментиран от #19

    09:26 02.10.2025

  • 6 На Роско жената съм

    16 5 Отговор
    Моят все го няма, но си намерих един Терминатор който здаво ме къпе под водопада ! Скъп е , но хубаво къпе , и отвътре търка...

    09:32 02.10.2025

  • 7 жсеса

    20 11 Отговор
    Къде били парите??? Ами в чекмеджето и при свинята. Кое не е ясно??? Има го сниман крдливия циганин от ГЕРБ с чекмедже с евро и злато, има показания как е изнасял в Ливан с правителствения самолет чували с пари, по данни на БНБ са изнесени над 55 милиарда долара в офшорки, и куРнела пита къде са парите??? Ти спа ли ма БСП мутра??? Спахте ли там в БСП??? Виж си другарчетата с кого се гушнаха и правят кабинети. Киро Добре оня ден казал че крадат като за последно колкото могат. Ти се правиш на учудена ли??? Слава на Господ Иисус Христос и глупаците се досещат къде са милиардите, след като минат през ръцете на Винету от банкя и Шишко. Кого се опитваш да излъжеш??? Себе си ли???

    09:34 02.10.2025

  • 8 ВИЗИОНЕР

    16 5 Отговор
    БАНКИРСКИТЕ ПИЯВИЦИ СА В ОСНОВАТА НА ЗАТРИВАНЕТО НА ВСЯКАКЪВ БИЗНЕС ТУКА С ЦЕЛ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА КАТО ПО ТОЯ НАЧИН Я ПРИНУЖДАВАТ ДА ТЕГЛИЗАЕМИ ОТ ТЯХ БЕЗСПИР.КРАДЦИТЕ НА ДДС И КРАДЦИТЕ ПОЛИТИЦИ ГИ ЗСЩИТАВАТ ПАК БАНКИТЕ ЗАЩОТО ОТНОВО ПО ТОЯ НАЧИН СЕ ОБЕЗКЪРВЯВА ДЪРЖАВАТА.

    09:36 02.10.2025

  • 9 Затова

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос":

    средствата от ПВУ-то веднага в НОИ !

    09:42 02.10.2025

  • 10 ИГРАТА СВЪРШИ !

    13 9 Отговор
    Хе, хе ! Откакто я изритаха от реалната политика крушовската биволица - много "социална" стана , бе ?! Загрижила се и за хазната , и за цените , и за хората ???!!! Вдигаш пушилка , щото Радев и малкото балами дето (може би) ще гласуват за теб ги отмъкна , нали ? Странно защо ти - дето все си във властта (тайно и явно) от 35 години не беше така "загрижена" и тогава ? Защо , след като ощави БСП и го занули , след като ошушка де-що има стотинка от партийната каса , не рева за "прекомерните разходи" ? Гиди долна , куха демагогке - не разбра ли , че за теб ИГРАТА СВЪРШИ ?

    Коментиран от #13

    09:43 02.10.2025

  • 11 И тази

    5 3 Отговор
    крадлива сврака изказва мнение и дава акъли!

    09:53 02.10.2025

  • 12 Боко

    5 4 Отговор
    Нищо не сме харчили ,скраднахме ги

    09:59 02.10.2025

  • 13 и това не е всичко

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "ИГРАТА СВЪРШИ !":

    Само да допълня, че не само опразни касата на БСП до дъно, но и завеща на наследниците си около 6 милиона дългове.

    10:00 02.10.2025

  • 14 Корнела

    3 4 Отговор
    Останах без пари ,пък на сина разходите са големи в САЩ

    10:02 02.10.2025

  • 15 ЧИЧО

    4 4 Отговор
    Тая не беше ли Министър на икономиката! Защо не ги е направила тогава!

    10:03 02.10.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор
    КОРНИ , ОТВРАТИТЕЛНА И ГНУСНА СИ ВЕЧЕ ......................,. ФАКТ !

    10:04 02.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ниновица

    4 2 Отговор
    Г-н Борисов:
    Къде изхарчихте всички тези пари, та хазната е празна?
    В чекмеджето ли ги прибрахте, или купувате нови Палати в чужбина?

    10:13 02.10.2025

  • 19 Урсулиците:

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Залупен евроатлантически цървул":

    България, ( Боко и Пеев ) ще теглят заеми, докато Фалират дътжавата!

    10:16 02.10.2025

  • 20 ШЕФА

    1 4 Отговор
    Как къде Бе Корнелия,както ти открадна за да си купиш Трансимпекс така и Росен Водопада краде за да си построи хотел,ББ си купи къща в Барселона и си плаща да го пазят,Прасето иска да купи изборите и тн.Какво се правиш на светица като си същата престъпница като тях.Всички сте за раз.....

    10:19 02.10.2025

  • 21 д-р цветеслива бухалова-злобната

    6 0 Отговор
    Браво Корнелче!!! С теб сме!!

    10:22 02.10.2025

  • 22 пери

    4 1 Отговор
    Няма лошо Корнелия да пита. Ама той, Бою, вчера разясни по тв-то за всички - предишните (разбирай ПП/ДБ) били вземали всяка седмица заеми и затова сега имало дефицит. Той и неговите - пак невинни, бели и добри. Другите - винаги виновни. Кое не разбрахте?

    10:29 02.10.2025

  • 23 гочето

    1 1 Отговор
    Корнелке, много добре знаеш къде са кинтите.
    Станаха на оръжие и заминаха за украйна.
    Иначе няма как да сне най-големия донор на муниций за украйна!
    Знаеш ама се правиш на ощипанка.
    Работата е за Народен съд. Ама всяко нещо с времето си....

    10:38 02.10.2025

  • 24 Избирател

    3 0 Отговор
    Още един глас за Корнелия Нинова и " Непокорна България ".

    10:45 02.10.2025

