Новини
България
Калоян Методиев: Корупцията на ДАИ омаза световния успех на волейболните ни национали

29 Септември, 2025 22:07 536 6

  • калоян методиев-
  • непокорна българия-
  • корупция

Огромно петно и резил! Позор!

Калоян Методиев: Корупцията на ДАИ омаза световния успех на волейболните ни национали - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Корупцията на ДАИ омаза световния успех на волейболните ни национали. Потопи го глобално.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Новината с рекета над екипа на Роби Уилямс обикаля световните агенции и медии - Ройтерс, Франс Прес, "Индипендънт" ....

Дори излезе в официоза на Сингапур - "Страйтс Таймс". В сайта за глобална корупция също.

Огромно петно и резил. Позор.

Навсякъде изведено, че са карали шофьорите на звездата до банкомат, за да теглят парите. Българските превозвачи и частен бизнес са подложени на това от години.

ДАИ да се закрие и преучреди на чисто незабавно. Оставки до кокал.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нещо за

    3 0 Отговор
    Пеевски някой да е чувал?

    22:09 29.09.2025

  • 3 Боко

    1 0 Отговор
    какво мисли ? Де се покри пак ?

    22:13 29.09.2025

  • 4 СЛАМЕНИЯ ЖЕЛЯЗКОВ

    1 0 Отговор
    И той оставка.

    22:15 29.09.2025

  • 5 Шоферо

    2 0 Отговор
    Тия рекетьори за 12 години службарство колко ли мангизи са скътали, открили били 44000 евро, е та те само на едно спиране са искали 350 евро, ако спират 10 камиона на вечер това прави 3500 евро за смяна, значи за половин месец събират 42000 евро....корумпирани лекета

    22:15 29.09.2025

  • 6 Тома

    1 0 Отговор
    Който даде правомощия на ДАИ да спира и проверява камионите защото точно той е човека който прибира парите от рекета

    22:21 29.09.2025

Новини по градове:
