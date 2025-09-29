Калоян Методиев: Корупцията на ДАИ омаза световния успех на волейболните ни национали

Корупцията на ДАИ омаза световния успех на волейболните ни национали. Потопи го глобално.
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".
Новината с рекета над екипа на Роби Уилямс обикаля световните агенции и медии - Ройтерс, Франс Прес, "Индипендънт" ....
Дори излезе в официоза на Сингапур - "Страйтс Таймс". В сайта за глобална корупция също.
Огромно петно и резил. Позор.
Навсякъде изведено, че са карали шофьорите на звездата до банкомат, за да теглят парите. Българските превозвачи и частен бизнес са подложени на това от години.
ДАИ да се закрие и преучреди на чисто незабавно. Оставки до кокал.
22:09 29.09.2025
22:13 29.09.2025
22:15 29.09.2025
22:15 29.09.2025
22:21 29.09.2025