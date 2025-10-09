Новини
Калоян Методиев: Кмете, кмете, ушиха те!

Калоян Методиев: Кмете, кмете, ушиха те!

9 Октомври, 2025 16:33

Кмете, боклукът е централен политически въпрос за всяко общество от Римската империя насам, припомни Методиев

Калоян Методиев: Кмете, кмете, ушиха те! - 1
Снимка: Непокорна България
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Кмете, кмете, ушиха те! Пропиля политическия си капитал. Отиде на среща с третия премиер - Желязков. Дадохте обща пресконференция. Желязков каза две важни неща: "Да не се търсят причините за кризата с боклука" и "Боклукът няма политически цвят". И двете са дълбоко грешни и неверни!". Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:

"Първото за отговорността на ГЕРБ за четирите им мандата в София. Второто е абсолютно невярно и в пряк, и в преносен смисъл. Справка - Италия! Назначаването на правосъдния министър Георги Георгиев за координатор по кризата е цинично и морално нелогично. Съдебната система се разпада! Има го във всички международни доклади. Протести. Съд и прокуратура са във война. Георгиев тръгна да оправя боклука на София. Напомням на Терзиев, че Георгиев беше председател на СОС по времето на Фандъкова. Висш кадър на модела на завладяна община, на ремонт на ремонта, на олигархични зависимости. Софиянци избраха Терзиев, за да изхвърлят този модел, а не да се събира с него. Груби политически грешки!

А по време на тази безумна пресконференция Терзиев също изрече една глупост: "Да не се политизира ситуацията!" Кмете, боклукът е централен политически въпрос за всяко общество от Римската империя насам. Ключов проблем, в който се оглежда икономика, екология, здравеопазване, сигурност, устойчиво развитие. Имам усещането, че Терзиев днес направи стратегическа грешка, за която ще плати висока цена. Не се прави така!

Чистим кофите, помагаме на кмета, но няма да позволим да се употребява обществената енергия и нашата солидарност за нечии политически схеми."


  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Важното е че на Столична община се вее гордо украинското знаме.

    16:34 09.10.2025

  • 2 Р. Тасев

    6 8 Отговор
    Провалени политици, като този помияр и неговата любовница царицата на лъжата, пак наливат масло в огъня.

    Коментиран от #5

    16:38 09.10.2025

  • 3 номера от селски вечеринки

    13 2 Отговор
    Георгиев и неуспелият кандидат-кмет Хекимян се надпреварваха да плюят кмета, представям си как си умират да му помагат сега.

    16:47 09.10.2025

  • 4 Този

    6 8 Отговор
    "капацитет" от землянката, какъв се явява, че се изказва , като последна истанция!

    Коментиран от #11

    16:48 09.10.2025

  • 5 хе хе

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Р. Тасев":

    А ти светил ли си им, бе, Мухлев? Провалени политици са онези, за които вече пишат и по чуждестранните вестници! Това наистина е провал!

    16:50 09.10.2025

  • 6 абе тоя кой беше?

    4 3 Отговор
    И има ли политически капитал в него?

    16:51 09.10.2025

  • 7 Така е

    7 0 Отговор
    Боклукът е политически въпрос" това е напълно вярно.
    Системите за сметосъбиране, договорите с частни оператори, общинският контрол и финансирането са дълбоко политически теми. Те касаят:
    • прозрачност на управлението,
    • обществени поръчки,
    • устойчивост на градската среда.
    Да се твърди, че не трябва да се политизира, е наивно или политически удобно – неизбежно е да бъде политизирано, защото това е въпрос на власт, пари и контрол.

    16:55 09.10.2025

  • 8 ГЕРБ и Фандъкова са виновни!

    12 2 Отговор
    ГЕРБ носи отговорност от предишните мандати!
    Напълно справедливо е да се каже, че наследството от управлението на Фандъкова и мнозинството на ГЕРБ в СОС доведе до скандално неефективна система на сметосъбиране, с:
    • непрозрачни и дългосрочни договори с частни фирми (някои свързвани с ДС и подземни кръгове),
    • липса на контрол и санкции при лошо изпълнение,
    • политическо покровителство.

    16:56 09.10.2025

  • 9 И това е вярно!

    6 2 Отговор
    Назначаването на Георгиев е политически спорно!
    Георги Георгиев е човек, дълбоко свързан с модела на ГЕРБ в София, бивш председател на СОС по времето на Фандъкова. Да се натовари точно него със задача да решава кризата с боклука — наистина е циничен политически сигнал, дори и да има техническа логика в участието на Министерство на правосъдието (заради логистичната помощ от затвори и други структури).

    16:57 09.10.2025

  • 10 Това не е вярно!

    7 1 Отговор
    Кое е преувеличено или невярно:
    1. "Терзиев пропиля политическия си капитал" – твърде прибързано заключение
    Да, срещата с премиера и пресконференцията може би са комуникационно неумели, но:
    • Терзиев успя да принуди СОС да го подкрепи с финансиране.
    • Организира граждански натиск, включително млади хора, които излязоха да чистят.
    • Показа решителност да разбие модела на рекет от сметосъбиращите фирми.
    Той не е капитулирал, а маневрира в сложна политическа среда с ограничено мнозинство в СОС и огромен саботаж.

    16:58 09.10.2025

  • 11 И още нвщо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Този":

    Той много бързо забрави как неговата БСП предложи пияндето Вежди Рашидов за шеф на парламента и как пак неговата БСП гласува за отмяна на машинното гласуване

    16:58 09.10.2025

  • 12 Мнение

    8 1 Отговор
    Критиката на Калоян Методиев има своите основания, особено по отношение на:
    • неуспешния опит да се „обезвреди“ политическата криза,
    • проблематичното участие на Георгиев.
    Но изводите, че Терзиев се е провалил, са ЛЪЖА!!!Той все още се справя по-добре от всички свои предшественици при подобна криза – с активна комуникация, реални действия, и отказ да се подчинява на изнудване.

    16:59 09.10.2025

  • 13 Манол

    8 1 Отговор
    Критиките звучат добре в телевизията, но реалните решения се виждат на терен. Терзиев принуди СОС да действа, мобилизира граждани и поиска държавна помощ — вместо да мълчи и да пази непрозрачните договори. Да искаш незабавна утопия е лесно; да работиш последователно и да рушиш омагьосания кръг — е трудно и именно това прави Терзиев.

    17:00 09.10.2025

  • 14 Напротив!

    4 1 Отговор
    Кметът Терзиев НЕ е пропилял политическия си капитал!
    Терзиев не пропиля нищо — той мобилизира гражданско доверие и постигна конкретен резултат (единодушно решение за финансиране на техника от СОС). Политическият капитал не се мери в шоу-пресконференции, а в доверието на хората и в изпълнените решения. Той действаше, а не говореше — и това се вижда.

    17:02 09.10.2025

  • 15 Истината

    4 0 Отговор
    Причините за кризата със сметоизвозването трябва да се търсят и да се назоват. Боклукът е политически въпрос, защото става дума за обществени поръчки, договори, контрол и отговорност. Призивът „да не политизираме“ е удобен за тези, които не искат да поемат отговорност и да разкриват стари сделки.

    17:03 09.10.2025

  • 16 И още

    3 1 Отговор
    Назначаването на Георгиев не е цинично.
    В извънредни ситуации държавата използва наличните ресурси. Ако това означава координация с държавни институции и експерти, това е прагматично, а не цинично. Самият факт, че Терзиев търси помощ и координация, показва сериозно намерение да реши проблема — не „връщане към стария модел

    17:04 09.10.2025

  • 17 Терзиев е обединител на София!

    4 1 Отговор
    Стратегията на Терзиев брилянтна и видима: разгром на монополите чрез прозрачност, привличане на внимание и натиск върху СОС, мобилизиране на граждани и търсене на държавна подкрепа. Да се очаква за седмица да се отстрани 30 години порочни практики е нереалистично — но именно такива последователни стъпки са правилният път.

    17:05 09.10.2025

  • 18 Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!

    4 1 Отговор
    Точно обратното — обществената енергия е най-ценният ресурс в този момент. Тя подтикна СОС да действа, тя направи кризата видима и наложи бързи решения. Да я пренебрегнеш е политическа грешка.

    17:06 09.10.2025

  • 19 гошо

    1 0 Отговор
    ГЕРБ и ДПС мафията са се навряли и окупирали навсякъде.

    17:53 09.10.2025

