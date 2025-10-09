Калоян Методиев: Кмете, кмете, ушиха те!

"Кмете, кмете, ушиха те! Пропиля политическия си капитал. Отиде на среща с третия премиер - Желязков. Дадохте обща пресконференция. Желязков каза две важни неща: "Да не се търсят причините за кризата с боклука" и "Боклукът няма политически цвят". И двете са дълбоко грешни и неверни!". Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:
"Първото за отговорността на ГЕРБ за четирите им мандата в София. Второто е абсолютно невярно и в пряк, и в преносен смисъл. Справка - Италия! Назначаването на правосъдния министър Георги Георгиев за координатор по кризата е цинично и морално нелогично. Съдебната система се разпада! Има го във всички международни доклади. Протести. Съд и прокуратура са във война. Георгиев тръгна да оправя боклука на София. Напомням на Терзиев, че Георгиев беше председател на СОС по времето на Фандъкова. Висш кадър на модела на завладяна община, на ремонт на ремонта, на олигархични зависимости. Софиянци избраха Терзиев, за да изхвърлят този модел, а не да се събира с него. Груби политически грешки!
А по време на тази безумна пресконференция Терзиев също изрече една глупост: "Да не се политизира ситуацията!" Кмете, боклукът е централен политически въпрос за всяко общество от Римската империя насам. Ключов проблем, в който се оглежда икономика, екология, здравеопазване, сигурност, устойчиво развитие. Имам усещането, че Терзиев днес направи стратегическа грешка, за която ще плати висока цена. Не се прави така!
Чистим кофите, помагаме на кмета, но няма да позволим да се употребява обществената енергия и нашата солидарност за нечии политически схеми."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:34 09.10.2025
2 Р. Тасев
Коментиран от #5
16:38 09.10.2025
3 номера от селски вечеринки
16:47 09.10.2025
4 Този
Коментиран от #11
16:48 09.10.2025
5 хе хе
До коментар #2 от "Р. Тасев":А ти светил ли си им, бе, Мухлев? Провалени политици са онези, за които вече пишат и по чуждестранните вестници! Това наистина е провал!
16:50 09.10.2025
6 абе тоя кой беше?
16:51 09.10.2025
7 Така е
Системите за сметосъбиране, договорите с частни оператори, общинският контрол и финансирането са дълбоко политически теми. Те касаят:
• прозрачност на управлението,
• обществени поръчки,
• устойчивост на градската среда.
Да се твърди, че не трябва да се политизира, е наивно или политически удобно – неизбежно е да бъде политизирано, защото това е въпрос на власт, пари и контрол.
16:55 09.10.2025
8 ГЕРБ и Фандъкова са виновни!
Напълно справедливо е да се каже, че наследството от управлението на Фандъкова и мнозинството на ГЕРБ в СОС доведе до скандално неефективна система на сметосъбиране, с:
• непрозрачни и дългосрочни договори с частни фирми (някои свързвани с ДС и подземни кръгове),
• липса на контрол и санкции при лошо изпълнение,
• политическо покровителство.
16:56 09.10.2025
9 И това е вярно!
Георги Георгиев е човек, дълбоко свързан с модела на ГЕРБ в София, бивш председател на СОС по времето на Фандъкова. Да се натовари точно него със задача да решава кризата с боклука — наистина е циничен политически сигнал, дори и да има техническа логика в участието на Министерство на правосъдието (заради логистичната помощ от затвори и други структури).
16:57 09.10.2025
10 Това не е вярно!
1. "Терзиев пропиля политическия си капитал" – твърде прибързано заключение
Да, срещата с премиера и пресконференцията може би са комуникационно неумели, но:
• Терзиев успя да принуди СОС да го подкрепи с финансиране.
• Организира граждански натиск, включително млади хора, които излязоха да чистят.
• Показа решителност да разбие модела на рекет от сметосъбиращите фирми.
Той не е капитулирал, а маневрира в сложна политическа среда с ограничено мнозинство в СОС и огромен саботаж.
16:58 09.10.2025
11 И още нвщо
До коментар #4 от "Този":Той много бързо забрави как неговата БСП предложи пияндето Вежди Рашидов за шеф на парламента и как пак неговата БСП гласува за отмяна на машинното гласуване
16:58 09.10.2025
12 Мнение
• неуспешния опит да се „обезвреди“ политическата криза,
• проблематичното участие на Георгиев.
Но изводите, че Терзиев се е провалил, са ЛЪЖА!!!Той все още се справя по-добре от всички свои предшественици при подобна криза – с активна комуникация, реални действия, и отказ да се подчинява на изнудване.
16:59 09.10.2025
13 Манол
17:00 09.10.2025
14 Напротив!
Терзиев не пропиля нищо — той мобилизира гражданско доверие и постигна конкретен резултат (единодушно решение за финансиране на техника от СОС). Политическият капитал не се мери в шоу-пресконференции, а в доверието на хората и в изпълнените решения. Той действаше, а не говореше — и това се вижда.
17:02 09.10.2025
15 Истината
17:03 09.10.2025
16 И още
В извънредни ситуации държавата използва наличните ресурси. Ако това означава координация с държавни институции и експерти, това е прагматично, а не цинично. Самият факт, че Терзиев търси помощ и координация, показва сериозно намерение да реши проблема — не „връщане към стария модел
17:04 09.10.2025
17 Терзиев е обединител на София!
17:05 09.10.2025
18 Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!
17:06 09.10.2025
19 гошо
17:53 09.10.2025