Плевен има вода

От няколко дни водата в Плевен не е спирала. Въпреки това обявеният режим все още не е отменен, съобщава бТВ.
От началото на седмицата над областния град, Троян и региона вали интензивен дъжд.
Това повиши нивата на реките, във водоснабдителна група "Черни Осъм", откъдето се черпи вода.
От областния кризисен щаб заявиха, че режимът не е отменян, а повече подробности ще изнесат по време на заседанието на щаба, което е в петък.
Последните два месеца плевенчани прекараха в протести с искания за вода и цялостна подмяна на водопреносната мрежа.
1 Сила
Коментиран от #8, #10, #11
16:09 08.10.2025
2 Факт
16:10 08.10.2025
3 сега да изиграят ганкиното на площада
Последните два месеца плевенчани прекараха в протести с искания за вода и цялостна подмяна на водопреносната мрежа.
16:11 08.10.2025
4 ББ от Банкя
16:15 08.10.2025
5 Жони
16:20 08.10.2025
6 Съвършено вярно
Коментиран от #12
16:21 08.10.2025
7 Уса
16:28 08.10.2025
8 дегето
До коментар #1 от "Сила":до ден-два след дъжда
16:29 08.10.2025
9 Факт
16:30 08.10.2025
10 честен ционист
До коментар #1 от "Сила":Нали имаше загуби 80% по мрежата, да означавали това, че водата е в прираст 80% за няколко дни?
16:35 08.10.2025
11 ООрана държава
До коментар #1 от "Сила":Докато вали, тя се оттича водицата
16:36 08.10.2025
12 Лост
До коментар #6 от "Съвършено вярно":Да ама в язовир Камчия няма.
16:39 08.10.2025
13 Нещастници
16:43 08.10.2025
14 фен
16:47 08.10.2025
15 А имаше заседания
16:51 08.10.2025