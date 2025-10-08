Новини
Плевен има вода

8 Октомври, 2025 16:05 1 234 15

Oт няколко дни не е спирала

Плевен има вода - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От няколко дни водата в Плевен не е спирала. Въпреки това обявеният режим все още не е отменен, съобщава бТВ.

От началото на седмицата над областния град, Троян и региона вали интензивен дъжд.

Това повиши нивата на реките, във водоснабдителна група "Черни Осъм", откъдето се черпи вода.

От областния кризисен щаб заявиха, че режимът не е отменян, а повече подробности ще изнесат по време на заседанието на щаба, което е в петък.

Последните два месеца плевенчани прекараха в протести с искания за вода и цялостна подмяна на водопреносната мрежа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    17 1 Отговор
    Въпроса е ....ДО КОГА ??!

    Коментиран от #8, #10, #11

    16:09 08.10.2025

  • 2 Факт

    8 4 Отговор
    Най-сетне хубава новина!!!

    16:10 08.10.2025

  • 3 сега да изиграят ганкиното на площада

    15 2 Отговор
    от радост и пак да гласуват за гроб

    Последните два месеца плевенчани прекараха в протести с искания за вода и цялостна подмяна на водопреносната мрежа.

    16:11 08.10.2025

  • 4 ББ от Банкя

    17 0 Отговор
    Обещавам, догодина лятото пак на сухо

    16:15 08.10.2025

  • 5 Жони

    4 1 Отговор
    Еми дал бог има от дупетатите нее

    16:20 08.10.2025

  • 6 Съвършено вярно

    12 0 Отговор
    И Царево а и къмпинг Елените също имат.

    Коментиран от #12

    16:21 08.10.2025

  • 7 Уса

    3 0 Отговор
    Водата никога не е спирала,вода си има извира и пада от горе.Скоро ще забравят и гласуват за гроб отново

    16:28 08.10.2025

  • 8 дегето

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    до ден-два след дъжда

    16:29 08.10.2025

  • 9 Факт

    0 1 Отговор
    Ясно е, че тази година има месец два за подмяна на тръбопроводи!

    16:30 08.10.2025

  • 10 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Нали имаше загуби 80% по мрежата, да означавали това, че водата е в прираст 80% за няколко дни?

    16:35 08.10.2025

  • 11 ООрана държава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Докато вали, тя се оттича водицата

    16:36 08.10.2025

  • 12 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Съвършено вярно":

    Да ама в язовир Камчия няма.

    16:39 08.10.2025

  • 13 Нещастници

    0 0 Отговор
    Което са о доказва, че без вода в реката и язовира тръби не се пълнят! А как арабите са си напълнило тръбите въпреки целогодишната суша, ПРОЗЗЗТОТО ПЛЕМЕ ЩЕ РАЗБЕРЕ когато и София стане като Плевен. Това няма да е скоро по метеорологични и генетични причини.

    16:43 08.10.2025

  • 14 фен

    0 0 Отговор
    Гатанка: Когато има вода, пия уиски. Когато няма вода, пия вода. Какво работя? /Отговор/: Имам ВЕЦ. 68-69г. живях в Г. Оряховица. Жесток режим. По същото време и в Шумен. Редовния сух режим по южното Черноморие през 70-те, поне по къмпингите. Живял съм в София, Дупница, Разград, 10 г. неизменна почивка на Троянския Балкан, никакви водни проблеми. Всичко, което ни се трупа на главите е, меко казано, човешка грешка. Грубо казано...нямам думи.

    16:47 08.10.2025

  • 15 А имаше заседания

    0 0 Отговор
    Специални планове бяха правени, обсъждания, важни решения бяха взети на държавно и областно ниво. Всичко беше да се отчете дейност, да се отбие номера, да се създаде впечатление, че правителството мисли по въпроса. Междувременно, дъждецът капна и няма вече нужда от мерки до другото лято, което може и да не е сухо.

    16:51 08.10.2025

