МРРБ: ВиК операторите няма да повишават цената на водата в страната от 1 януари 2026 г.

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщават от пресцентъра на ведомството. Това важи за почти всички водни дружества в страната. Изключението е за "Софийска вода". Там концесионер е френската компания "Веолия". И увеличението е с 12%, допълват от "24 часа".
Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната.
ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Долния геран
10:58 23.12.2025
3 Сзо
10:58 23.12.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Цела държава разрушихме за тях !!
10:59 23.12.2025
6 Отец Ганьо
11:00 23.12.2025
7 Ще има и още
11:00 23.12.2025
8 Трол
11:01 23.12.2025
9 6 лева кубик
11:02 23.12.2025
10 А кога
11:02 23.12.2025
12 възмутен
11:05 23.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Със загуби над 70% са ВиК операторите на: Монтана, Плевен, Търговище, Разград, Ямбол, Хасково, Добрич, София-област, а над 80% – „ВиК – Сливен“ ООД, АД, „ВиК – Шумен“ ООД и „ВиК“ ООД, Перник."‼️
Това дава обяснение на израза
"Вода газим жадни ходим!"
11:07 23.12.2025
14 Боруна Лом
11:07 23.12.2025
15 123456
Коментиран от #17
11:08 23.12.2025
16 Операторите са крадци
11:10 23.12.2025
17 Боруна Лом
До коментар #15 от "123456":ДА СЕ ОДАВИТЕ ДАНО! ВАШАТА...........
НАПРЕД ДРУГАРИ! А СЕГА СКАЧАЙТЕ ПАК!✝️🧹
11:10 23.12.2025
18 ДРТ ПРЧ
11:11 23.12.2025
19 метавселена
11:11 23.12.2025
11:12 23.12.2025
21 протеста
11:14 23.12.2025
22 Ужас
11:15 23.12.2025
23 Тя водата стана 5 лв. без ДДС
11:18 23.12.2025
24 Ъхъъъъ....
11:20 23.12.2025
25 И колко са тея
11:21 23.12.2025
26 А КЕВР?
Цената на суровината (водата) в яз. "Искър" ли е поскъпнала или водата от яз. "Искър" се преработва от чуждия концесионер, или производствените разходи на "Веолия" за доставката на "преработената" вода са се вдигнали, или са се открили нови центрове на "Софийска вода"-АД и персоналът се е увеличил?
Нищо подобно няма, но чуждият концесионер е решил да си натъпче гушата с парите на софиянци.
А софийските овци търпят и КЕВР си затваря очите...
11:30 23.12.2025
27 няма
11:45 23.12.2025