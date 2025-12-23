Новини
България »
Всички градове »
МРРБ: ВиК операторите няма да повишават цената на водата в страната от 1 януари 2026 г.

МРРБ: ВиК операторите няма да повишават цената на водата в страната от 1 януари 2026 г.

23 Декември, 2025 10:50 999 27

  • мррб-
  • цена-
  • вода-
  • повишение-
  • вик оператори-
  • 1 януари 2026 г.

Търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната, казват още от регионалното министерство

МРРБ: ВиК операторите няма да повишават цената на водата в страната от 1 януари 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщават от пресцентъра на ведомството. Това важи за почти всички водни дружества в страната. Изключението е за "Софийска вода". Там концесионер е френската компания "Веолия". И увеличението е с 12%, допълват от "24 часа".

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната.

ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Долния геран

    18 0 Отговор
    Всички потребители на ВиК пожелават на некадърниците от МРРБ и КЕВР да се удавят на плитко. В плевенския препиканшадраван примерно.

    10:58 23.12.2025

  • 3 Сзо

    13 1 Отговор
    Егати цирка!

    10:58 23.12.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 1 Отговор
    Важното е да не пипате цените на бананите 1Е/кг

    Цела държава разрушихме за тях !!

    10:59 23.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Отец Ганьо

    14 0 Отговор
    след изборите ще ви сурвакаме с нови цени на водата и местни данъци

    11:00 23.12.2025

  • 7 Ще има и още

    24 0 Отговор
    От 20 години мотивите за увеличение винаги са свързани с "реализацията на инвестиционни програми". За цитирания период цената е скочила с 300 % а "инвестициите" така и не ги виждаме. Аз лично бих гласувал за онзи който организира протест срещу очевидният рекет.

    11:00 23.12.2025

  • 8 Трол

    13 0 Отговор
    Ще я повишат от 02.01.2026 г.

    11:01 23.12.2025

  • 9 6 лева кубик

    15 0 Отговор
    вода в Шумен, срам нямат. Ток с 31% вдигнат 2024 2025. Цени на храни СТО ПРОЦЕНТА повишени от 2020.В Несебър протестират срещу местни данъци и такси 580 лв. повишение. 1.80 лв. нашата вода за износ в Гърция и Турция. Срам нямате. А в София е на гравитачен принцип, и водата отнехте на хората, след достъп до здравеопазване.

    11:02 23.12.2025

  • 10 А кога

    14 0 Отговор
    Ще започнат ВиК дружествата да плащат неустойки на потребителите които са на режим?!? Кога ще започне държавата са дава приоритет на водоснабдяването пред вековете,кога ще започне да иска пари от Гърция за водата която им подаряваме?!

    11:02 23.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 възмутен

    11 0 Отговор
    В Ирландия първите 30 кубика са безплатни .В Дубай водата се добива от морето , обесолява се , за да стане питейна , използват се помпи които се захранват с ток , минава през пречиствателна станция контролирана с компютър , цената на водата в Дубай е 3 лева !!! Аз вода няма да плащам , по конституция нямат право да ми я спрат .

    11:05 23.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Съгласно Годишния доклад на КЕВР за състоянието на ВиК сектора в България за 2023 г......

    "Със загуби над 70% са ВиК операторите на: Монтана, Плевен, Търговище, Разград, Ямбол, Хасково, Добрич, София-област, а над 80% – „ВиК – Сливен“ ООД, АД, „ВиК – Шумен“ ООД и „ВиК“ ООД, Перник."‼️
    Това дава обяснение на израза
    "Вода газим жадни ходим!"

    11:07 23.12.2025

  • 14 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ДА СЕ ОДАВИТЕ ДАНО! ВАШАТА...........

    11:07 23.12.2025

  • 15 123456

    14 0 Отговор
    Какви инвестиции , тя водата беше 2 стотинки на кубик и видяхте колко пари стана .Как досега не им стигнаха парите за инвестиции .Ще има протести и това е ясно , няма да им се размине , по домовете им ще ги търсим

    Коментиран от #17

    11:08 23.12.2025

  • 16 Операторите са крадци

    13 0 Отговор
    Всичкото е за изхвърляне. Водата е на народа.

    11:10 23.12.2025

  • 17 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "123456":

    ДА СЕ ОДАВИТЕ ДАНО! ВАШАТА...........
    НАПРЕД ДРУГАРИ! А СЕГА СКАЧАЙТЕ ПАК!🪏🪏✝️🧹🪏

    11:10 23.12.2025

  • 18 ДРТ ПРЧ

    8 0 Отговор
    НОВА ГОДИНА-НОВИ ЦЕНИ. АМАН ОТ ТЯХНОТО ПЛАВНО ЕЖЕГОДНО АДАПТИРАНЕ. ПРАВЯТ СИ БИЗНЕСПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ЗАБОГАТЯВАНЕ НА ГЪРБА НА ХОРАТА. ЕДНО СЕМЕЙСТВО С ЧЕТИРИ ЧОВЕКА КОНСУМИРА ОКОЛО 20 КУБИКА МЕСЕЧНО. УМНОЖЕНИ ПО 6.44 ЛВ. ПРАВИ 128.80 ЛВ. НЯКЪДЕ НЕ ПЛАЩАТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ТОЛКОВА ПАРИ. НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ ВОДАТА ИМ НЕ СТАВА ЗА ПИЕНЕ. ПЪЛНА Е С ВАРОВИК, ХЛОР И ПЯСЪК. КЕВЪР КОМИСИЯТА: ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРОВЕРКА В СИЛИСТРА. БЕЛКИМ СИ ОТВОРИТЕ ОЧИТЕ И ИМ НАМАЛИТЕ ЦЕНАТА С МИНИНУМ 80%.

    11:11 23.12.2025

  • 19 метавселена

    6 0 Отговор
    Кога ВиК , ще публикуват данни ежедневно за качеството на водата ? Защото доста уран има и на никой не му пука . Кога Вик ще плаща обезщетения на абонатите при воден режим . Казвам ви , народа ще скочи яростно за вода , ток , мобилни и др.

    11:11 23.12.2025

  • 20 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.

    11:12 23.12.2025

  • 21 протеста

    6 0 Отговор
    Държавата сериозно се гъбарка с народа

    11:14 23.12.2025

  • 22 Ужас

    7 0 Отговор
    Какво повишаване бе КРАДЦИ не знаете къде са изворите,тръбите интернитови при теч разкопавате поставяте скобите и гумата и дори не подравнявате изкопите и по 1-2 месеца има зараза ешерихиеколи и 5 лева куб.дано се задръ-т- те

    11:15 23.12.2025

  • 23 Тя водата стана 5 лв. без ДДС

    9 0 Отговор
    Не е ли факт за 75% от страната ? Кое няма да повишават?

    11:18 23.12.2025

  • 24 Ъхъъъъ....

    4 0 Отговор
    Търговските дружества с държавно участие взеха решение .....

    11:20 23.12.2025

  • 25 И колко са тея

    5 0 Отговор
    дружества с държавно участие ? Че то всичко е на концесия

    11:21 23.12.2025

  • 26 А КЕВР?

    2 0 Отговор
    На какво основание КЕВР разрешава на частната френска компания "Веолия" да вдига с 12% цената на водата в София?

    Цената на суровината (водата) в яз. "Искър" ли е поскъпнала или водата от яз. "Искър" се преработва от чуждия концесионер, или производствените разходи на "Веолия" за доставката на "преработената" вода са се вдигнали, или са се открили нови центрове на "Софийска вода"-АД и персоналът се е увеличил?

    Нищо подобно няма, но чуждият концесионер е решил да си натъпче гушата с парите на софиянци.

    А софийските овци търпят и КЕВР си затваря очите...

    11:30 23.12.2025

  • 27 няма

    1 0 Отговор
    да е от 1-ви януари, а от 1-ви февруари.

    11:45 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол