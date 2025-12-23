МРРБ: ВиК операторите няма да повишават цената на водата в страната от 1 януари 2026 г.

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщават от пресцентъра на ведомството. Това важи за почти всички водни дружества в страната. Изключението е за "Софийска вода". Там концесионер е френската компания "Веолия". И увеличението е с 12%, допълват от "24 часа".

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната.

ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.