От днес водата в София поскъпва с близо 12%

Питейната вода за битовите потребители в София от днес поскъпва с 11,8 на сто до 4,10 лева за кубик. Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година.
БТА припомня, че решението на КЕВР предвиждаше водата за битовите потребители в повечето населени места да поскъпне от днес. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи ден след решението на регулатора, че ВиК операторите, част от системата на министерството в състава на "Български ВиК холдинг" ЕАД, както и ВиК-Русе и ВиК-Йовковци (обл. Велико Търново), няма да повишават от 1 януари 2026 г. цените на водата, а се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.
На сайта на "Софийска вода" е публикувано съобщението, че във връзка с преминаването към единната европейска валута от 1 януари работещите системи на дружеството ще бъдат пренастройвани до 4 януари. Това налага в периода преустановяването на услугите, предоставяни от телефонния център на дружеството, с изключение на приемането на спешни експлоатационни сигнали. Възможно е временно ограничение на онлайн плащанията, както и на някои от другите услуги през сайта и мобилното приложение. На 5 януари ще бъдат възстановени всички услуги, предоставяни от телефонния център.
Клиентските центрове на "Софийска вода" също ще отворят врати на 5 януари с обичайното си работно време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факти
Коментиран от #20, #26
10:35 01.01.2026
2 12 или 120
10:35 01.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1551
ТуууТуууу
10:37 01.01.2026
5 таксиджия 🚖
Амазон и Гоогле отварят офиси в София Тех парк. 8000 еуро стартова заплата. Глад за програмисти, пращайте СВ. Еурото ни докара инвестиции и работни места! Ура!
Коментиран от #8, #9, #12
10:38 01.01.2026
6 12% за кибик
10:40 01.01.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #14
10:41 01.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":Амазон съкращава 600 000 човека заради изкуствен интелект.
10:43 01.01.2026
10 Механик
Нали ми вервате?!
10:43 01.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Делю Хайдутин
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":Зарежи таксито и отивай!
10:44 01.01.2026
13 сиреч мигрантите
До коментар #7 от "Последния Софиянец":шти дават повече парички
10:45 01.01.2026
14 таксиджия 🚖
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Очевидно краварските акции не са в тоя еуро клуб, защото последния месец са всеки ден надоло. Амазон паднаха от 258$ на 230$ и са всеки ден на загуба.
10:45 01.01.2026
15 НЕЩО ГЛОБА ЗА ЧАСТНАТА ФРЕНСКА
Коментиран от #19
10:46 01.01.2026
16 Браво
Не ви чувам софийски европейци! Кой не скача е... какво?
10:47 01.01.2026
17 Баце
А за много години.
10:47 01.01.2026
18 таксиджия 🚖
До коментар #8 от "бакш":Ивелине надувай го 🎈
🍀 ще те таксува двойна цена от днес
10:47 01.01.2026
19 КВУ Проверки НАПРАУ да я изритват
До коментар #15 от "НЕЩО ГЛОБА ЗА ЧАСТНАТА ФРЕНСКА":към франция..СОФИЯНСКИ Я ДОКАРА И СЯ СИ ХАААААААРЧИИИИ...
10:48 01.01.2026
20 Нали
До коментар #1 от "факти":Друго си е в клуба на богатите
10:51 01.01.2026
21 Водопада
10:52 01.01.2026
22 Пенсионер
10:56 01.01.2026
23 Айде
Коментиран от #25, #36
11:03 01.01.2026
24 az СВО Победа 80
Започва се!
Чакат ни глад, студ и мизерия...
11:05 01.01.2026
25 Най-малкият генерал
До коментар #23 от "Айде":Има аргументи и те са от сферата на нац. сигурност, а именно: на брега на язовир Искър има тайна руска база и трябва да се унищожи, ама никой не ме слуша.
11:08 01.01.2026
26 2020
До коментар #1 от "факти":Нали всичко щеше да преизчислява ясно, прозрачно, честно по 1.95583????
Ха, честито, лъжцци.
11:13 01.01.2026
27 Тото 1 и Тото 2
11:15 01.01.2026
28 доктор ОХ боли
Коментиран от #35
11:18 01.01.2026
29 Смях и Сеир
11:18 01.01.2026
30 кумчо ВЪЛЧО
11:19 01.01.2026
31 Ото фон Щирлиц
11:20 01.01.2026
32 Ян БибиЯН
11:21 01.01.2026
33 Само Питам
11:22 01.01.2026
34 Мдаааа
11:24 01.01.2026
35 Мдаааа
До коментар #28 от "доктор ОХ боли":И аз осещам дългата ръка на Путин в френската Веолия... генеерачето веднага да сезира ДАНС!
11:29 01.01.2026
36 Баце
До коментар #23 от "Айде":има един и той мисля е достатъчен и не го казвам аз, а още преди няколко месеца го каза един френски министър на финансите:
Дългът на Франция расте с 5000 евро всяка секунда!
11:45 01.01.2026