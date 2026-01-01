Новини
От днес водата в София поскъпва с близо 12%

1 Януари, 2026 10:33 812 36

Клиентските центрове на "Софийска вода" също ще отворят врати на 5 януари с обичайното си работно време

От днес водата в София поскъпва с близо 12% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Питейната вода за битовите потребители в София от днес поскъпва с 11,8 на сто до 4,10 лева за кубик. Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година.

БТА припомня, че решението на КЕВР предвиждаше водата за битовите потребители в повечето населени места да поскъпне от днес. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи ден след решението на регулатора, че ВиК операторите, част от системата на министерството в състава на "Български ВиК холдинг" ЕАД, както и ВиК-Русе и ВиК-Йовковци (обл. Велико Търново), няма да повишават от 1 януари 2026 г. цените на водата, а се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

На сайта на "Софийска вода" е публикувано съобщението, че във връзка с преминаването към единната европейска валута от 1 януари работещите системи на дружеството ще бъдат пренастройвани до 4 януари. Това налага в периода преустановяването на услугите, предоставяни от телефонния център на дружеството, с изключение на приемането на спешни експлоатационни сигнали. Възможно е временно ограничение на онлайн плащанията, както и на някои от другите услуги през сайта и мобилното приложение. На 5 януари ще бъдат възстановени всички услуги, предоставяни от телефонния център.

Клиентските центрове на "Софийска вода" също ще отворят врати на 5 януари с обичайното си работно време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факти

    22 0 Отговор
    честито!

    Коментиран от #20, #26

    10:35 01.01.2026

  • 2 12 или 120

    9 0 Отговор
    колко последно?

    10:35 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1551

    30 1 Отговор
    Честито ЕВРО
    ТуууТуууу

    10:37 01.01.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    13 5 Отговор
    Вече с е богати, можем да си го позволим 🤬

    Амазон и Гоогле отварят офиси в София Тех парк. 8000 еуро стартова заплата. Глад за програмисти, пращайте СВ. Еурото ни докара инвестиции и работни места! Ура!

    Коментиран от #8, #9, #12

    10:38 01.01.2026

  • 6 12% за кибик

    14 0 Отговор
    Ха хааааа... Честиту

    10:40 01.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    В Клуба на Богатите всичко е скъпо.

    Коментиран от #13, #14

    10:41 01.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    Амазон съкращава 600 000 човека заради изкуствен интелект.

    10:43 01.01.2026

  • 10 Механик

    21 3 Отговор
    Искам да бъдете сигурни, че това няма, ама нищо общо с еврото! Уверявам ви, че всяко поскъпване на каквото и да било няма връзка с еврото.
    Нали ми вервате?!

    10:43 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Делю Хайдутин

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    Зарежи таксито и отивай!

    10:44 01.01.2026

  • 13 сиреч мигрантите

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    шти дават повече парички

    10:45 01.01.2026

  • 14 таксиджия 🚖

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Очевидно краварските акции не са в тоя еуро клуб, защото последния месец са всеки ден надоло. Амазон паднаха от 258$ на 230$ и са всеки ден на загуба.

    10:45 01.01.2026

  • 15 НЕЩО ГЛОБА ЗА ЧАСТНАТА ФРЕНСКА

    17 0 Отговор
    СОФИЙСКА ВОДА........ОТДЕ НАКЪДЕ ША КРАДЪТ ОТ БЪЛГАРЧЕТАТА.. За УВЕЛИЧЕН МАГДАНОЗ В СЕЛСКИЯ МАГАЗИН ПРОВЕРКИ, ГЛОБИ.... А ЗА ЖИЗНЕНИЯ ПРОДУКТ ВОДА .....С МИЛИОННО ДРАНЕ............СПАНЕ...

    Коментиран от #19

    10:46 01.01.2026

  • 16 Браво

    11 1 Отговор
    Полага се на новобогаташчетата от клуба на богатите.

    Не ви чувам софийски европейци! Кой не скача е... какво?

    10:47 01.01.2026

  • 17 Баце

    9 0 Отговор
    Не знам за вазе, ама на мене половината от парите ми ги нема по сметката.
    А за много години.

    10:47 01.01.2026

  • 18 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "бакш":

    Ивелине надувай го 🎈

    🍀 ще те таксува двойна цена от днес

    10:47 01.01.2026

  • 19 КВУ Проверки НАПРАУ да я изритват

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "НЕЩО ГЛОБА ЗА ЧАСТНАТА ФРЕНСКА":

    към франция..СОФИЯНСКИ Я ДОКАРА И СЯ СИ ХАААААААРЧИИИИ...

    10:48 01.01.2026

  • 20 Нали

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "факти":

    Друго си е в клуба на богатите

    10:51 01.01.2026

  • 21 Водопада

    8 0 Отговор
    Днес в София, утре навсякъде.

    10:52 01.01.2026

  • 22 Пенсионер

    5 0 Отговор
    Всичките 12% увеличение за лекарства и свещички да отидат дано..

    10:56 01.01.2026

  • 23 Айде

    7 0 Отговор
    Няма нито един аргумент, за да поскъпва водата в София! Концесията с Веолиа трябва да се прекрати незабавно!

    Коментиран от #25, #36

    11:03 01.01.2026

  • 24 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Честито евро! 🤣🤣🤣

    Започва се!
    Чакат ни глад, студ и мизерия...

    11:05 01.01.2026

  • 25 Най-малкият генерал

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Айде":

    Има аргументи и те са от сферата на нац. сигурност, а именно: на брега на язовир Искър има тайна руска база и трябва да се унищожи, ама никой не ме слуша.

    11:08 01.01.2026

  • 26 2020

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "факти":

    Нали всичко щеше да преизчислява ясно, прозрачно, честно по 1.95583????
    Ха, честито, лъжцци.

    11:13 01.01.2026

  • 27 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Честито МОКРО влизане в Клуба на Богатите !

    11:15 01.01.2026

  • 28 доктор ОХ боли

    1 0 Отговор
    Само Путин , Русия , Китай и разни други противници , са виновни за цената на водата ! Така ще да е ....май !

    Коментиран от #35

    11:18 01.01.2026

  • 29 Смях и Сеир

    1 0 Отговор
    Днес в София , утре и в другите градове и села !

    11:18 01.01.2026

  • 30 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор
    Това ЛОША или ДОБРА новина е ?

    11:19 01.01.2026

  • 31 Ото фон Щирлиц

    2 0 Отговор
    Ама защо само с 12 % ?

    11:20 01.01.2026

  • 32 Ян БибиЯН

    1 0 Отговор
    Нали батко Делян с Шишкавото Тяло , каза и нареди ДА НЕ СЕ ВДИГА цената на водата ? Дори го каза официално пред медиите ! Не са ли го чули ?

    11:21 01.01.2026

  • 33 Само Питам

    1 0 Отговор
    За КАЧЕСТВЕНА услуга се плаща СКЪПО , нали ?

    11:22 01.01.2026

  • 34 Мдаааа

    1 0 Отговор
    С еврото ще пием чаша студена вода.... ммма и тя вече е скъпа...

    11:24 01.01.2026

  • 35 Мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "доктор ОХ боли":

    И аз осещам дългата ръка на Путин в френската Веолия... генеерачето веднага да сезира ДАНС!

    11:29 01.01.2026

  • 36 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Айде":

    има един и той мисля е достатъчен и не го казвам аз, а още преди няколко месеца го каза един френски министър на финансите:
    Дългът на Франция расте с 5000 евро всяка секунда!

    11:45 01.01.2026

