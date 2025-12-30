30 декември 1978 г. Неидентифицирани летящи обекти смущават българите от Софийско, Врачанско и Плевенско

В края на декември 1978 година жителите на Плевен, Враца и София сигнализират за странни феномени в небето, които се наблюдават с невъоръжено око. Рано сутринта на 30 декември много граждани в столицата заявяват, че са свидетели на прелитане на неидентифицирани летящи обекти (НЛО). Очевидците описват светещи тела с необичайна форма и движение, които предизвикват смут сред населението. Ден по-рано същите реакции по повод наблюдение на необясними явления във въздуха идват от Плевен и Враца. Властите излизат с официално обяснение, че всъщност гражданите наблюдават планетата Венера, която по това време е особено ярка. Тази версия се смята за неубедителна от мнозина изследователи и свидетели поради динамиката на движение на обектите.

Това припомня БТА.

В последния си брой за годината френският ежедневник Le Méridional пише материал, посветен на темата, в който се описва наличието на два обекта, абсолютно идентични, които стоят неподвижни на приблизително 1000 метра височина, преди бързо да се издигнат вертикално и да изчезнат на запад. Според статията, телата „изпускат от едната страна силна червена светлина, а от другата – сребриста“.

Председателят на Българския комитет за проучване и използване на космическото пространство професор Кирил Серафимов отхвърля всякакво предположение, което допуска съществуването на „летящи чинии“, идващи от извънземни цивилизации. Запитан от репортер на Българската телеграфна агенция за явлението, той казва, че не е записан звуков ефект и феноменът не е фотографиран. Другият приведен аргумент е спокойствието, запазено от българската противовъздушна отбрана, което го кара да мисли, че това е природно явление.

Главният асистент от Университетската астрономическа обсерватория Симеон Владимиров също е скептичен, че се касае за НЛО. Той повтаря тезата на властите, че в периода 29-31 декември яркият обект в небето всъщност е планетата Венера.

В бюлетин „Вътрешна информация“ на БТА четем за феномена и реакциите в обществото:

Неидентифицирани летящи тела над Плевен?

Плевен, 29 декември 1978 г. /кор. на БТА – Димитър Мустакерски/ Тази сутрин в 05:40 часа над село Бохот, Плевенски окръг, бе забелязано необикновено светещо тяло. В 06:10 часа тялото, според хората, които са го наблюдавали, било голямо колкото Луна и застанало неподвижно на около 1000 метра височина. По-късно то е видяно над Плевен като голяма, ярко светеща звезда, забелязана от стотици граждани. То приличало на кълбо, от едната страна ярко червено, а от другата – сребристо. Около час тялото стояло почти неподвижно над града, а към девет часа бавно се придвижило на запад.

Според сведенията отначало тялото се намирало на 400-500 метра височина. За известно време то попаднало зад облаци, след което набира височина. Към 07:00 часа откъм Бохот се появило второ подобно светещо кълбо, което се придвижило хоризонтално само на 400-500 метра височина. След като се задържало известно време над селото тялото бързо се издигнало вертикално и изчезвало на запад.

Двете тела, наблюдавани с бинокъл били напълно еднакви, с ярка лъчиста светлина със синкав оттенък.

След съобщението на кореспондента, репортер на БТА се свърза с проф. д-р член кор. на БАН Кирил Серафимов – председател на Националния комитет за изследване и използване на космическото пространство и заместник-председател на Българското астронавтическо дружество:

- Според мен не става дума за сериозно явление, защото аз отдавна съм казал сбогом на летящите чинии. Има най-малко шест явления, които могат да се интерпретират като НЛО (неидентифицирани летящи обекти).

Първо – това са разузнавателните балони и средствата за космическото разузнаване – те са с най-странни форми. Но има някои, които не желаят да прочетат многократните изявления на летци за редица свалени такива обекти.

Второ – това са природни явления, където имаме широк спектър – от миража до кълбовидните мълнии, които поразяват човешкото въображение.

Трето – може да се говори за изкуствено въздействие на човека върху природата.

Четвърто – всичко може да бъде плод на обществена психоза, когато един балон може да бъде взет за какво ли не. В случая изключвам това, защото тялото е било видяно от много хора, но за съжаление ние често получаваме редица сведения за летящи чинии и други обекти, които хората съчиняват. И така нататък.

Досега няма проявления на извънземни сили и според мен става дума за чисто земно явление – природно или човешко, което още не е обяснено, защото ние разполагаме с много малка информация.

Не е имало никакви звукови ефекти и тялото не е заснето. Височината не е измерена, а е определена на око. Това, че тялото е било оцветено, ме кара да мисля, че е нещо като балон.

Убеден съм, че действително е имало някакво явление, защото е наблюдавано от много хора, но какво точно явление е то, не може да се каже. Спокойствието, с което се е отнесла нашата противовъздушна отбрана, доказва несъстоятелността на твърдението за неидентифицирани летящи обекти.

***

В центъра на вниманието – Венера

София, 30 декември 1978 г. /БТА/ Днес преди обяд столицата бе смутена от „небесна“ психоза – НЛО над София! Хиляди хора се тълпяха по централните улици и наблюдаваха странно тяло с изменящ се блясък и цвят.

Репортерът на БТА Сергей Наков се свърза с главния асистент от Университетската астрономическа обсерватория Симеон Владимиров.

Ето какво каза той:

- От обсерваторията виждахме Слънцето, Венера и малко облаци.

Венера се виждаше едва-едва, както и би трябвало да бъде. Понякога това светило може да се забележи и денем, но само от хора със силно зрение.

С малък телескоп отидохме в центъра на София, където се бяха събрали много хора. Показаха ни тялото, което смущаваше гражданите. Насочихме астрономическата тръба и видяхме... Венера!

Тя беше много красива и се виждаше като Луната, защото в момента фазата ѝ е 0,4 – т. е полудиск. Както винаги се наблюдаваше изменение в цвета ѝ, тъй като поради силния вятър атмосферата не бе спокойна.

Защо се създаваше илюзия, че наблюдаваното светещо тяло, т. е. Венера се движи?

Ако наблюдаваме нощем тази илюзия няма да я има, защото освен Венера в същата посока ще виждате и много други звезди, а спрямо тях тя се движи незабележимо за окото. През деня ние я наблюдаваме спрямо земни предмети и тъй като човек не може да стои абсолютно неподвижен, а знае, че сградите и другите предмети не се движат, създава се илюзията, че планетата се движи.

За тази илюзия допринася и бързото движение на ниските облаци при Земята. Например на 28 и 29 декември посоката на вятъра във височина над страната беше северозападна със сила 20-40 м/сек, а днес посоката е югозападна със сила 20-45 м/сек. В резултат на смяната на посоката на вятъра се сменя и посоката на движението на облаците.

Явлението, наблюдавано днес в София, е могло да бъде и е наблюдавано и в други части на страната.

И така – място за безпокойство няма. Венера може да се види и утре – на същото място, по същото време..

***

Вятър и небесни тела – допълнителни данни за неидентифицираните „гости“

Враца, 30 декември 1978 г. /кор. на БТА Емил Борисов/ Тук се твърди, че неидентифицираните небесни тела, наблюдавани вчера в Плевен и окръга, са тръгнали на запад с явното намерение да нарушат въздушното пространство на Врачански окръг. Съвсем естествено бе да се предположи, че най-напред са могли да ги видят жителите на Кнежа, Бяла Слатина, Оряхово – градове с по 15 000 жители население, отстоящи недалече от Плевен. Но, както споделиха секретарите на Градските народни съвети Андрей Колчев от Кнежа, Георги Цанев от Бяла Слатина и заместник-председателят на Градския народен съвет – Оряхово Петър Флоров – небесни тела гражданите не са видели.

Не са ги видели и жителите на Враца. За сметка на това, тук в 7 часа сутринта бе измерена температура 15 градуса и се изви силен вятър със скорост 120 километра в час. Той изпотроши прозорци, прекъсна електропроводи, отнесе пране от балконите, свали десетки телевизионни антени от покривите и създаде работа на много мъже, които не искат семействата им да пропуснат новогодишната телевизионна програма. Някои граждани твърдяха, че този вятър е неидентифициран. И че причина за него са появилите се вчера небесни тела в Плевенско. Други рязко се противопоставяха, твърдейки, че и друг път е имало небесен вятър без наоколо да е имало неидентифицирано небесно тяло.

Във всеки случай основна причина да не видят гражданите на Враца и окръга светещите тела е тази, че те са се издигнали много високо, високо.... подлежи на изясняване факта дали това им високо издигане е причината вятърът тук постепенно да затихне...