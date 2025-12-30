Новини
Авария остави без парно и топла вода центъра на София за Нова година

30 Декември, 2025 15:51 610 8

Спряно е топлоподаването и на сгради в близост, в Зона Б-5, Зона Б-18, "Сердика" и "Крива Река"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма авария спря парното и топлата вода в значителна част от центъра на София, като проблемът вероятно няма да бъде отстранен тази година.

От "Топлофикация София" съобщават, че е засегнат районът между бул. "Сливница", бул. "Христо Ботев", ул. "Ивайло", ул. "Отец Паисий", ул. "Дамян Груев", ул. "Добруджански край", ул. "Княз Борис I", ул. "П. Парчевич", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Доспат", бул. "Тотлебен", бул. "Пенчо Славейков", но информацията все още се актуализира.

Спряно е топлоподаването и на сгради в близост, в Зона Б-5, Зона Б-18, "Сердика" и "Крива Река".

Очаква се парното и топлата вода да бъдат пуснати на 1 януари 2026 г., в 12:00 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    2 1 Отговор
    Няма проблем,имаме си бойлер и климатик. Ще почакаме да се оправят нещата.

    15:55 30.12.2025

  • 2 ристю

    2 0 Отговор
    Дядо ни Мраз ще ни донесе парното и топлата вода за подаръци.

    15:58 30.12.2025

  • 3 тецажия

    5 0 Отговор
    Спокойно! Ще надуем сметките на останалите абонати така, че пак да има за бонуси.

    15:58 30.12.2025

  • 4 Топлофикация ви честити Коледа

    6 0 Отговор
    и пожелава весело посрещане на новата година.

    16:01 30.12.2025

  • 5 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    Еваллата бе!!! И това е 21 век в европейска столица. Като сме последни по всичко в Европа, защо ли пък трябва да ни е добре на празниците. И сега ще започнат да спират и тока в другите квартали под предлог, че се е претоварила мрежата. И после ще излезе тулупа и под формата на монолог ще обясни как всичко е наред и сме получили милиардите по ПВУ и партията му носи основните заслуги за това.

    16:02 30.12.2025

  • 6 Хи хи

    2 0 Отговор
    При комунизма няма ток, а при демокрацията няма парно и вода !!

    16:06 30.12.2025

  • 7 Вальо Топлото

    3 1 Отговор
    Да ви е честита новата перестройка.

    Топлете тенджерите, докато имате ток.

    16:09 30.12.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Ега ти гаврата, брат!🤣🤣🤣 "Видими резултати", както се бе изцепил един престъпник.

    16:12 30.12.2025

