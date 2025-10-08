Новини
Министър Генов след трагедията в Елените: Ще бъдем безкомпромисни

8 Октомври, 2025 16:46 457 10

Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична електронна и на хартия документация съществува

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бедствието през последната седмица отне живота на 4 човека. Уверявам ви, че ние работим за възстановяване на справедливостта. Разполагаме с данни от два доклада. Част от тях обявихме вчера. Обща отговорност на изпълнителната власт е да изясни кога, защо и с чии правомощия застрояването е станало и е провокирало невижданата стихия. Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на брифинг по повод наводненията по Южното Черноморие.

Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична електронна и на хартия документация съществува. Електронната система на МОСВ е от 2012 година, информира Генов.

Тепърва ще проверяваме защо е липсвало сезиране на институции, дали някой не е спирал тези проверки. Що се отнася до проверката на РИОСВ-Бургас, от нея се разбира, че за 15 години не е извършвана нито една процедура за оценка на въздействието в местността Козлука, разкри той, цитирайки данни от докладите.

Министър Генов призна: „Озадачава ме фактът, че за толкова години не е имало процедура за оценка на въздействие на река Козлука”.

„Чухме позицията на ръководството на „Елените” и на компетентните органи, но ние сме длъжни да проверим цялостната документация. Предприели сме проверки, за да стигнем до истината до край. Не можем да кажем кой е виновен през последните 20 години, но оттук-нататък в мое лице, ще има пълно съдействие”, подчерта екоминистърът и се закани да бъдат бзкомпромисни.

Той съобщи, че "Басейнова дирекция Черноморски район" не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояване в селище Елените. Няма документални следи за това, каза министърът.

От думите му стана ясно, че през годините е имало подавани сигнали за застрояване на коритото на реката. До 1998 година не може да се намери нищо. Още през 2009 г. в МОСВ е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена до общината, местните строителен контрол, прокуратура и областен управител. Басейнова дирекция уведомява прокуратурата, каза още той.

От данните от проверката РИОСВ Бургас се разбира, че в архива на дирекция "Превантивна дейност" има подавани процедури по реда на Закона за опазване на околна среда и Закона за биологично разнообразие. В значителна част от тази документация - общо 11 преписки се оказва, че е записано заключението да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за процедури по преписки от 2014 до 2016 г., и една от 2019 г., информира министърът. Той уточни, че става въпрос за проверки в урбанизирана територия местност Козлука.

"Проверките ни продължават", обяви министър Генов.


България
  • 1 си дзън

    5 2 Отговор
    Уверявам ви, че ние работим за възстановяване на справедливостта: ще компенсираме
    на 100% перачите на Путин и всички руснаци, вместо да ги изгоним

    Коментиран от #8

    16:49 08.10.2025

  • 2 Естет

    6 1 Отговор
    Господине, хората ви нямат доверие вече. Печелите избори с далавери и яко кеш под масата! Българина не е глупав! Ще гласува за Меч, Възраждане...

    16:50 08.10.2025

  • 3 Бай Георги

    5 0 Отговор
    Ха да видим.Нищо няма да направиш,като си толкова смел,набутай Ники от Несебър и Димов в затвора.

    16:50 08.10.2025

  • 4 ЗЗ топ

    3 0 Отговор
    А 15 години кой управлява кочината?

    16:52 08.10.2025

  • 5 Василев

    5 0 Отговор
    Само сподели,кои са влезли в общината,да не същите от хората на П.Колев,дето се опитаха да потулят оня с атв-то.

    16:53 08.10.2025

  • 6 Индиеца

    2 0 Отговор
    Ха-ха-ха! "Безкомпромисни". Развесели ме, г-н министър! Бас ловя, че който си плати няма да го пипнете.

    16:57 08.10.2025

  • 7 Джо

    0 0 Отговор
    А сега защо не сте?

    17:02 08.10.2025

  • 8 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    а ше докараш ли още от ухилянтите

    17:05 08.10.2025

  • 9 Опааа

    2 0 Отговор
    Тоз пък! ТЪ пак!

    17:12 08.10.2025

  • 10 ГЛЕЙ СИГА

    0 0 Отговор
    НИ МОЕШ ДА СИ БЕЗКОМПРОМИСЕН
    ЩОТ СИ УВЪРТОЛЕН
    МОЕШ ДА БЪДЕШ САМО ТЪ....П
    АМА ЩО НЕ СИ МЪЛЧИШ
    БАРЕМ НИ ТЪ ВИДЯТ

    17:15 08.10.2025

