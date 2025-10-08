Министър Генов след трагедията в Елените: Ще бъдем безкомпромисни

Бедствието през последната седмица отне живота на 4 човека. Уверявам ви, че ние работим за възстановяване на справедливостта. Разполагаме с данни от два доклада. Част от тях обявихме вчера. Обща отговорност на изпълнителната власт е да изясни кога, защо и с чии правомощия застрояването е станало и е провокирало невижданата стихия. Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на брифинг по повод наводненията по Южното Черноморие.

Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична електронна и на хартия документация съществува. Електронната система на МОСВ е от 2012 година, информира Генов.

Тепърва ще проверяваме защо е липсвало сезиране на институции, дали някой не е спирал тези проверки. Що се отнася до проверката на РИОСВ-Бургас, от нея се разбира, че за 15 години не е извършвана нито една процедура за оценка на въздействието в местността Козлука, разкри той, цитирайки данни от докладите.

Министър Генов призна: „Озадачава ме фактът, че за толкова години не е имало процедура за оценка на въздействие на река Козлука”.

„Чухме позицията на ръководството на „Елените” и на компетентните органи, но ние сме длъжни да проверим цялостната документация. Предприели сме проверки, за да стигнем до истината до край. Не можем да кажем кой е виновен през последните 20 години, но оттук-нататък в мое лице, ще има пълно съдействие”, подчерта екоминистърът и се закани да бъдат бзкомпромисни.

Той съобщи, че "Басейнова дирекция Черноморски район" не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояване в селище Елените. Няма документални следи за това, каза министърът.

От думите му стана ясно, че през годините е имало подавани сигнали за застрояване на коритото на реката. До 1998 година не може да се намери нищо. Още през 2009 г. в МОСВ е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена до общината, местните строителен контрол, прокуратура и областен управител. Басейнова дирекция уведомява прокуратурата, каза още той.

От данните от проверката РИОСВ Бургас се разбира, че в архива на дирекция "Превантивна дейност" има подавани процедури по реда на Закона за опазване на околна среда и Закона за биологично разнообразие. В значителна част от тази документация - общо 11 преписки се оказва, че е записано заключението да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за процедури по преписки от 2014 до 2016 г., и една от 2019 г., информира министърът. Той уточни, че става въпрос за проверки в урбанизирана територия местност Козлука.

"Проверките ни продължават", обяви министър Генов.