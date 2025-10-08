Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря

Темата с наводненията по Черноморието предизвика реакции и в парламента. Народните представители са категорични, че трябват проверки кой и защо е позволил реката в „Елените“ да бъде застроена. Но видяха различни виновници за строежите през последните десетилетия по крайбрежието, съобщи бТВ.
След като Министерството на регионалното развитие съобщи за обекти с липсваща документация в „Елените“, Бойко Борисов поиска всички незаконни сгради там да бъдат съборени.
„Който отговаря - ДНСК, всеки който е незаконно строил, да го прибират. Ако са застроени в дерета, да ги събарят“, заяви той.
От ПП-ДБ обвиниха Борисов, че носи вина за застрояването.
„Всичко по Черноморието е резултат на последните 30 години. Борисов раздаде плажовете на приятелите си от СИК. Интересите са за десетки стотици милиони, няма реакция на институциите години наред“, коментира Ивайло Мирчев.
„Възраждане“ поискаха и премиерът Росен Желязков да дойде в парламента за изслушване по темата, но не получиха подкрепа при гласуването.
„Това е конкретна вина на обшинските и държавните власти назад във времето“, заяви Костадин Костадинов от „Възраждане“.
Коментари дойдоха и от "Величие" и МЕЧ, останалите партии не коментираха.
Мястото на бившия курорт Елените е идеално за военноморска база на НАТО. Заливът е дълбок. Могат да газят разрушители.
Скоро братушките да те нага(ъ)зят и теб.
Не е ли по добре да преместят планината заедно с реката.
Имаш предвид Костадинка Ангелова зад гърба му ли?
Първи в редичката окован с вериги ще е простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
Не е вярно, всичко започна от тройната коалиция и от Станишев, тогава имаше бум на строителството и се изпраха много пари мафиотски. Станишев даже се хвалеше за бума в строителството. В строителство тогава се переха много пари, защото половината работеха без усигоровки и се плащаше под масата. Това съм го преживял и го знам.
Който е пописвал документацията- да оди да бута и да плаща.
Ако не бяха чужденци и пръста си нямаше да мръднеш.
В Банкя кога ще събаряш? И дам г з до гз.
16:49 08.10.2025
Костов направи криминалната превитизацията, въпреки ,че тя започнала още при Виденов.
А сега на колко си?
Той баце е пътник.
Той баце е пътник.
16:56 08.10.2025
С тия последните с Радев какво правиха, изтеглиха 18 милиарда и така не разбрахме как бяха похарчени.
Забравих стаипишлоф. Защо си спомням тогава живеех в чужбина и кога се връщах понеже съм от черноморието южното ми направи най голямо впечатление това строителство. От Бургас до Приморско и слънчака Несебър всичко беше оградено и ровеха. А при ""строителя пътен инжинер"" беше бума.
Турски поток“ и срещата на Бойко Борисов с Тръмп-младши.
Мандатът на Бойко Борисов (като депутат) да обсъжда международни енергийни проекти от такава важност.
Легитимността и прозрачността на тези разговори, особено в контекста на обвинения за лобизъм с цел смекчаване на санкции по „Магнитски“.
Това е сериозно обвинение, защото засегнати са Националните Интереси и международният имидж на България!! Ако Борисов е действал извън официален мандат, това повдига въпроси за държавната сигурност и влиянието на частни интереси.
Към момента, за който се говори, Борисов е не е бил част от изпълнителната власт (т.е. не е бил премиер или министър).
Като обикновен депутат, той НЯМА ПРАВО да води от името на Държавата преговори с чужди представители, да предлага инвестиционни проекти от името на България, нито да преговаря за сваляне на санкции.
Това е превишаване на правомощия и самоуправство от страна на Бойко Борисов, особено ако е правил това без знанието или съгласието на правителството или външното министерство.
След като темата стана публична, Борисов първоначално отричаше или омаловажаваше, после заяви, че е говорил за „Горанов“, но не за „Пеевски“.
Това бягство от яснота и отговорност създава съмнение, че се е водил ЗАДКУЛИСЕН ДИАЛОГ.
Бойко Боршсов се е страхувал от реакция на обществото или партньорите на България (особено САЩ).
Бойко Боршсов потенциално съзнателно е прикривал НЕЕТИЧНА комуникация!
• енергийна инфраструктура (като „Турски поток“),
• санкции от САЩ (като „Магнитски“),
това:
• може да обърка дипломатическите позиции на страната,
• да подкопае външната политика и сигурността,
• да постави под съмнение националния суверенитет.
Това не е просто въпрос на морал, а на национална отговорност. Ако един политик води такива разговори без мандат и без прозрачност, той ЗАСТРАШАВА ДЪРЖАВТИЯ ИНТЕРЕС в полза на личен или партийно-олигархичен интерес.
И затова въпросите на Димитър Стоянов не са празна реторика, а напълно легитимни и важни за:
• институционалната прозрачност,
• върховенството на закона,
• и доверието на гражданите.
Ако темата бъде потулена, това ще е поредният сигнал, че в България задкулисието още е по-силно от закона.
Институциите, които трябва да дадат отговор са Външно министерство, НСО или Прокуратурата.
е критикуван в доклади на ЕК и ОЛАФ за блокирани реформи, неработеща съдебна система и политически натиск.
Борисов е добре познат в Европа – не с величие, а с компромати. Европейските лидери го търпят, но никога не са го посочвали за пример. Нито един.
Защо не е информирано Външно министерство?
Какво точно е обещал? От чие име?
Това не е повод за хвалба. Това е предмет на разследване – дали някой лобира извън рамките на закона за чужди или олигархични интереси.
Въпросите са: Защо Бойко Борисов го е направил ЗАДКУЛИСНО и тайно от българския Парламент и НАРОДА?
Защо не е уведомил официалните институции?
Защо е била нужна намеса на медия като Wall Street Journal, за да разберем за това?
• в най-добрия случай неофициални и ненадеждни;
• в най-лошия – лобистки, скрити, и потенциално незаконни.
• Само официално упълномощени лица (министри, премиер, президент, посланици) могат да:
• водят международни преговори,
• изразяват официална позиция от името на държавата,
• обещават инвестиции или ангажименти от нейно име.
дискутира смекчаване на санкции, особено наложени по международно право (напр. "Магнитски"),
или се представя като официален говорител на българската държава,
тогава той не действа като обикновен гражданин, а узурпира функции на изпълнителната власт, което е НЕЛИГИТИМНО и ОПАСНО!!
Планина зор е да се мести но едно сухо речно корито се прави за месец.
