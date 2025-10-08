Новини
Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря

8 Октомври, 2025 16:31

Народните представители са категорични, че трябват проверки кой и защо е позволил реката в „Елените“ да бъде застроена

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Темата с наводненията по Черноморието предизвика реакции и в парламента. Народните представители са категорични, че трябват проверки кой и защо е позволил реката в „Елените“ да бъде застроена. Но видяха различни виновници за строежите през последните десетилетия по крайбрежието, съобщи бТВ.

След като Министерството на регионалното развитие съобщи за обекти с липсваща документация в „Елените“, Бойко Борисов поиска всички незаконни сгради там да бъдат съборени.

„Който отговаря - ДНСК, всеки който е незаконно строил, да го прибират. Ако са застроени в дерета, да ги събарят“, заяви той.

От ПП-ДБ обвиниха Борисов, че носи вина за застрояването.

„Всичко по Черноморието е резултат на последните 30 години. Борисов раздаде плажовете на приятелите си от СИК. Интересите са за десетки стотици милиони, няма реакция на институциите години наред“, коментира Ивайло Мирчев.

„Възраждане“ поискаха и премиерът Росен Желязков да дойде в парламента за изслушване по темата, но не получиха подкрепа при гласуването.

„Това е конкретна вина на обшинските и държавните власти назад във времето“, заяви Костадин Костадинов от „Възраждане“.

Коментари дойдоха и от "Величие" и МЕЧ, останалите партии не коментираха.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    14 10 Отговор
    Всяка частна постройка изградена с материали он НДК да се конфискува.

    Коментиран от #7

    16:33 08.10.2025

  • 2 Руснск

    10 7 Отговор
    Е как тъй? Платихме на служителите,Вова Каза да строим.бСега отиде коня у ряката.

    Коментиран от #10

    16:35 08.10.2025

  • 3 Не бе

    37 0 Отговор
    Първо да се хванат разрешилите и подписали се .Тия прибралите кръглите сумички и като вземат по една хубава присъда,чак тогава бутане.И то за тяхна сметка ,,капиш’

    Коментиран от #17

    16:35 08.10.2025

  • 4 МЕНТАК И ТОВА

    24 8 Отговор
    Всичко се застрои по време на Костов царя и най вече ти който управлява 15 години и още си на власт със шишко твой. Стига си констатирал лъгал вина на други вменявал а се умитай при бай Ставри.

    Коментиран от #25, #30

    16:36 08.10.2025

  • 5 Гласове от зайчарника в Банкя

    21 4 Отговор
    Бацо не говори така популистки, че да не се огледат в Зайчарника и да го бутнат, че зима иде!

    16:36 08.10.2025

  • 6 Лост

    30 1 Отговор
    Защо бе ? Навремето не строиха ли твоите хора подпорни стени?И какво стана с къщичката за птиченца?

    16:36 08.10.2025

  • 7 Ей боклук

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Денят приключи, прибирай се у дома да ядеш пантофла. Аде Шматкааа

    16:36 08.10.2025

  • 8 Тази на всяка

    17 1 Отговор
    Снимка в кадър зад него. Той ли и заповяда това.

    Коментиран от #15

    16:37 08.10.2025

  • 9 Строг но справедлив

    7 12 Отговор
    А не е ли по удачно да се промени речното корито като се премести от проблемното място?

    Коментиран от #14

    16:38 08.10.2025

  • 10 честен ционист

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Руснск":

    Мястото на бившия курорт Елените е идеално за военноморска база на НАТО. Заливът е дълбок. Могат да газят разрушители.

    Коментиран от #13

    16:38 08.10.2025

  • 11 здравка клинчева

    18 0 Отговор
    корвата му не го изпуска за миг ,

    16:39 08.10.2025

  • 12 Факт

    6 0 Отговор
    Документация не липсва. Води се за дадена за претопяване, а е приватизирана с цел вадене на печалби от собственици!

    16:40 08.10.2025

  • 13 Дай боже

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Скоро братушките да те нага(ъ)зят и теб.

    16:40 08.10.2025

  • 14 Анджо

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Строг но справедлив":

    Не е ли по добре да преместят планината заедно с реката.

    Коментиран от #61

    16:40 08.10.2025

  • 15 Лост

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тази на всяка":

    Имаш предвид Костадинка Ангелова зад гърба му ли?

    16:43 08.10.2025

  • 16 архитект

    11 1 Отговор
    Зайчарника е незаконен.Събаряй!

    16:43 08.10.2025

  • 17 Прав си!

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не бе":

    Първи в редичката окован с вериги ще е простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    16:46 08.10.2025

  • 18 Ухааааа

    10 1 Отговор
    Ейййй, Баце, ами то няма вече незастроена река бре. Язовирите ги изпразнихте и там взехте да строите хотели. Аз хотел нямам. Ама вие имате много. Все законни са бре. Ама по вашия закон. Голяма лакомия. Ама природата си знае работата. Само дето и обикновените хорица горят покрай вас!

    16:46 08.10.2025

  • 19 Нещастници

    10 1 Отговор
    Не разбрах сега бащинията Нефтохим и тръбата, на кой и срещу каква индулгенция ще ги продадеш? Шефа на ДАНС, ще стане ли акционер, щото от него зависи????

    16:46 08.10.2025

  • 20 Жбръц

    7 1 Отговор
    Като ги бутнат,ще накривят нивелира на инвеститорите.Ще го отнесат стотиците укри и руснаци,който почти изцяло са изкупили жилищата там.За което хич не ми е през моя нивелир.

    16:47 08.10.2025

  • 21 Уса

    6 1 Отговор
    Боко разрешава всичко на мутрите с условието,че ако нещо стане да си носят последствията,за да не изгори той.Така се прави в България.Някой ще изгори друг няма

    16:47 08.10.2025

  • 22 Майна

    3 5 Отговор
    Евала баце, ако го направиш ще гласувам за теб цял живот

    Коментиран от #33

    16:48 08.10.2025

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 1 Отговор
    Тиквата къде беше 20 години. че не видя незаконното строителство по черноморието? Ярък пример е "подпорната стена на Алепу", където се подигравахте, че било убежище за птичките!

    16:48 08.10.2025

  • 24 Дедо ви...

    5 0 Отговор
    Екипи на полицията са влезли в сградите на Община Несебър и РДНСК Бургас, униформени има и пред сградата на РИОСВ в Бургас. Служители на "Икономическа полиция“ влязоха при директора на екоинспекцията в Бургас Павел Маринов.

    Коментиран от #40, #43

    16:48 08.10.2025

  • 25 Анджо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "МЕНТАК И ТОВА":

    Не е вярно, всичко започна от тройната коалиция и от Станишев, тогава имаше бум на строителството и се изпраха много пари мафиотски. Станишев даже се хвалеше за бума в строителството. В строителство тогава се переха много пари, защото половината работеха без усигоровки и се плащаше под масата. Това съм го преживял и го знам.

    Коментиран от #44

    16:49 08.10.2025

  • 26 Я па тоя

    8 0 Отговор
    Верваш ли си? И кой ще обезщети хората? Те какво са виновни?
    Който е пописвал документацията- да оди да бута и да плаща.
    Ако не бяха чужденци и пръста си нямаше да мръднеш.
    В Банкя кога ще събаряш? И дам г з до гз.

    16:49 08.10.2025

  • 27 Борисов - брутално нагъл

    14 0 Отговор
    Застроеното в Елените е строено именно при 15-годишното управление на бат ви Бойко Борисов!!!

    16:50 08.10.2025

  • 28 Банкя

    9 1 Отговор
    Направено от ГЕРБ - безводие в Плевен,потоп в Елените, Царево -рев,няма смисъл да продължавам!

    Коментиран от #34

    16:52 08.10.2025

  • 29 брег

    9 1 Отговор
    Връщай парите сикаджииска мутро банкянска

    16:52 08.10.2025

  • 30 Анджо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "МЕНТАК И ТОВА":

    Костов направи криминалната превитизацията, въпреки ,че тя започнала още при Виденов.

    16:54 08.10.2025

  • 31 Горски

    5 0 Отговор
    Речено сторено. Наместника на Бог за България ,спасителя Буда ще изчисти боклука както оправи софийския градски транспорт т.е. ще си преназначи фирмите на Таки и Вълка. Други фирми не смеят да кандидатстват защото или им палят колите или показват под шлиферите си бухалките. Така е в България територията от ЕС. Нобелов лауреат за цирково изкуство, няма равен царя слънце. Крадец подъл! Окраде всичко и ламти за още. Вземат му властта в София и Варна. Изнудва, заплашва, тропа с крак. типично мутренски методи. Създават ти проблем, а после идва и ти предлага решение. Първо идва групичка надрусани боклуци и ти разсипват кафенето, магазинчето и т.н. после идват яките момчета и казват: виждаш ли какво стана. Но НИЕ ще те защитим от онези, лошите. Боклукът предлага боклуците да приемат временен закон. За решаване на проблема с боклука. "Стълбище и власт се метат от горе надолу. Обратното не става." Боко, Таки и Шиши са мафията, срещу която се бори кмета на София. Тези трима мафиоти искат да вдигнат 3 пъти цената - от 145 на 420 лв. Искат да загробят всички софиянци да пълнят чекмеджетата им. Бойко, върни чувалите с пари от Дубай!

    16:55 08.10.2025

  • 32 кочо чистеменски

    4 1 Отговор
    Едно приказва като знае, че лъже нахално и гадно и в същото време съм сигурен че ги уверява и успокоява бандитите и сикаджиите и опг че нищо няма да се случи със сабарянето на незаконното строетелство на речното корито

    16:56 08.10.2025

  • 33 Майна,

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Майна":

    А сега на колко си?
    Той баце е пътник.

    16:56 08.10.2025

  • 34 Анджо

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Банкя":

    С тия последните с Радев какво правиха, изтеглиха 18 милиарда и така не разбрахме как бяха похарчени.

    16:56 08.10.2025

  • 35 Без арменката

    1 0 Отговор
    Снимка - йок.
    Как беше в Япония. Облечи да те видим с кимоното, нали си на Боко гейшата?

    16:58 08.10.2025

  • 36 Факт

    1 0 Отговор
    Как ще коментират. Нали са в дерето!

    16:59 08.10.2025

  • 37 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Да го "съборят" анадолските м. тоЪ кютюк!!!

    17:00 08.10.2025

  • 38 Утре ще

    4 0 Отговор
    си смени мнението! Ще му звъннат и ще почне да се обяснява!

    17:00 08.10.2025

  • 39 Еш па тоа простак

    4 0 Отговор
    Стига давахте трибуна на тоя чутовен престъпник, бре!!

    Затвор, Буцииии!!!

    17:01 08.10.2025

  • 40 Пиши като излязат

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо ви...":

    Кой са закопчали

    17:01 08.10.2025

  • 41 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор
    Чиновниците, които издават незаконните разрешения за строеж се назначават от ГЕРБ, чиито обръчи от мутренски фирми строят!

    17:02 08.10.2025

  • 42 Наглост без край

    4 0 Отговор
    Близо 20 години цялото южно черноморие е в ръцете на твоите СИКаджийски мутри бе, Боко! Да, на твоите мутри, магистрални бандити като теб и крадци на стотици милиони! Точно те са давали разрешения на СИКаджийски фирми да изсичат вековни гори и да строят в корита на реки и дерета! Точно те! Под твоето "мъдро ръководство"! Какво се парвиш на "дръж ми шапката бе, мутро СИКаджийска"! Ти си най-черната и грагична страница в историята на великата ни някога държава бе, Тикво банкянска! Ти и началникът ти дето тежи 190 кг.!

    17:03 08.10.2025

  • 43 Пушилка за

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо ви...":

    пред медиите!

    17:03 08.10.2025

  • 44 Имат и Костов и царя да

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анджо":

    Забравих стаипишлоф. Защо си спомням тогава живеех в чужбина и кога се връщах понеже съм от черноморието южното ми направи най голямо впечатление това строителство. От Бургас до Приморско и слънчака Несебър всичко беше оградено и ровеха. А при ""строителя пътен инжинер"" беше бума.

    17:04 08.10.2025

  • 45 Бацоооу

    1 0 Отговор
    ако го направиш, както говориш, ще гласувам да теб дорде идеш при бай Ставри

    17:04 08.10.2025

  • 46 Борисов трябва да бъде разследван!!!

    1 0 Отговор
    Този човек е за Прокуратурата за злоупотреба с власт и влияние!
    Турски поток“ и срещата на Бойко Борисов с Тръмп-младши.
    Мандатът на Бойко Борисов (като депутат) да обсъжда международни енергийни проекти от такава важност.
    Легитимността и прозрачността на тези разговори, особено в контекста на обвинения за лобизъм с цел смекчаване на санкции по „Магнитски“.
    Това е сериозно обвинение, защото засегнати са Националните Интереси и международният имидж на България!! Ако Борисов е действал извън официален мандат, това повдига въпроси за държавната сигурност и влиянието на частни интереси.

    17:04 08.10.2025

  • 47 Гневен

    1 0 Отговор
    Това се тълкува като злоупотреба с власт и влияние, особено ако се потвърди, че Бойко Борисов е водил неофициални или нерегламентирани преговори по тема от национално и международно значение — като „Турски поток“ и санкциите по закона „Магнитски“.

    17:05 08.10.2025

  • 48 Превишаване на правомощия и самоуправств

    1 0 Отговор
    Имал ли е обикновения депутат Бойко Борисов мандат да води такива разговори?
    Към момента, за който се говори, Борисов е не е бил част от изпълнителната власт (т.е. не е бил премиер или министър).
    Като обикновен депутат, той НЯМА ПРАВО да води от името на Държавата преговори с чужди представители, да предлага инвестиционни проекти от името на България, нито да преговаря за сваляне на санкции.
    Това е превишаване на правомощия и самоуправство от страна на Бойко Борисов, особено ако е правил това без знанието или съгласието на правителството или външното министерство.

    17:06 08.10.2025

  • 49 Защо Борисов е криел разговора?

    1 0 Отговор
    Самият факт, че информацията излиза първо чрез разследване на Wall Street Journal, а не от българските институции, е показателен.
    След като темата стана публична, Борисов първоначално отричаше или омаловажаваше, после заяви, че е говорил за „Горанов“, но не за „Пеевски“.
    Това бягство от яснота и отговорност създава съмнение, че се е водил ЗАДКУЛИСЕН ДИАЛОГ.
    Бойко Боршсов се е страхувал от реакция на обществото или партньорите на България (особено САЩ).
    Бойко Боршсов потенциално съзнателно е прикривал НЕЕТИЧНА комуникация!

    17:06 08.10.2025

  • 50 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Природата го събори а ти си за затвора с цялата си герберска шайка

    17:07 08.10.2025

  • 51 Държавтият ни интерес е застрашен от Бор

    1 0 Отговор
    Когато политик извън изпълнителната власт Бойко Борисов ВОДИ ТАЙНИ РАЗГОВОРИ с чужди лобисти или представители, особено по теми като:
    • енергийна инфраструктура (като „Турски поток“),
    • санкции от САЩ (като „Магнитски“),
    това:
    • може да обърка дипломатическите позиции на страната,
    • да подкопае външната политика и сигурността,
    • да постави под съмнение националния суверенитет.
    Това не е просто въпрос на морал, а на национална отговорност. Ако един политик води такива разговори без мандат и без прозрачност, той ЗАСТРАШАВА ДЪРЖАВТИЯ ИНТЕРЕС в полза на личен или партийно-олигархичен интерес.

    17:07 08.10.2025

  • 52 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Подобно поведение каквото Бойко Борисов си позволява, може да се разглежда като ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛИЯНИЕ, а мълчанието и неяснотата около срещата – като опит за ПРИКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ и неформални договорки.
    И затова въпросите на Димитър Стоянов не са празна реторика, а напълно легитимни и важни за:
    • институционалната прозрачност,
    • върховенството на закона,
    • и доверието на гражданите.
    Ако темата бъде потулена, това ще е поредният сигнал, че в България задкулисието още е по-силно от закона.
    Институциите, които трябва да дадат отговор са Външно министерство, НСО или Прокуратурата.

    17:08 08.10.2025

  • 53 Лило

    1 0 Отговор
    Това е злоупотреба с власт, корупция и институционална безотговорност. Това не е нещо дребно. Това предполага необходимост от сериозни разследвания и вероятно политически последствия.

    17:08 08.10.2025

  • 54 Реалист

    1 0 Отговор
    Борисов е човек, който е замесен в скандали с кюлчета, шкафчета и пачки; допуска масови корупционни схеми (Хемус, Ларгото, магистрали без договори); допуска санкции по „Магнитски“ срещу свои приближени (Горанов);
    е критикуван в доклади на ЕК и ОЛАФ за блокирани реформи, неработеща съдебна система и политически натиск.
    Борисов е добре познат в Европа – не с величие, а с компромати. Европейските лидери го търпят, но никога не са го посочвали за пример. Нито един.

    17:09 08.10.2025

  • 55 Радул

    1 0 Отговор
    Ако Тръмп младши действително е разговарял САМО с Борисов, това е още по-голям скандал. Защо само един български политик (без изпълнителна власт, без мандат) ще води разговори по геостратегически проекти?
    Защо не е информирано Външно министерство?
    Какво точно е обещал? От чие име?
    Това не е повод за хвалба. Това е предмет на разследване – дали някой лобира извън рамките на закона за чужди или олигархични интереси.

    17:09 08.10.2025

  • 56 Злоупотреба с власт!

    1 0 Отговор
    Бойко Борисов не е говорил просто "като гражданин", а е действал като влиятелен политик, опитващ се да прокарва НЕЧИИ частни интереси извън прозрачния институционален ред!!
    Въпросите са: Защо Бойко Борисов го е направил ЗАДКУЛИСНО и тайно от българския Парламент и НАРОДА?
    Защо не е уведомил официалните институции?
    Защо е била нужна намеса на медия като Wall Street Journal, за да разберем за това?

    17:09 08.10.2025

  • 57 Борисов води НЕЗАКОННИ разговори

    1 0 Отговор
    Всякакви "частни" разговори на тази тема, ако са водени като представител на България, без мандат, са:
    • в най-добрия случай неофициални и ненадеждни;
    • в най-лошия – лобистки, скрити, и потенциално незаконни.

    17:10 08.10.2025

  • 58 Бойко Борисов се е сбъркал

    1 0 Отговор
    Какво казва международната практика и българското право:
    • Само официално упълномощени лица (министри, премиер, президент, посланици) могат да:
    • водят международни преговори,
    • изразяват официална позиция от името на държавата,
    • обещават инвестиции или ангажименти от нейно име.

    17:11 08.10.2025

  • 59 Гого

    1 0 Отговор
    Не в дератата, а в река е строено! И затова отговаря не МЗХ, а Регионалното министерство - твоите любимци Бокич!

    17:11 08.10.2025

  • 60 Ако Борисов:

    1 0 Отговор
    представя енергийни проекти като българска позиция (напр. "ще строим", "ще инвестираме", "ще договаряме"),
    дискутира смекчаване на санкции, особено наложени по международно право (напр. "Магнитски"),
    или се представя като официален говорител на българската държава,
    тогава той не действа като обикновен гражданин, а узурпира функции на изпълнителната власт, което е НЕЛИГИТИМНО и ОПАСНО!!

    17:11 08.10.2025

  • 61 Нокиа 6310

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анджо":

    Планина зор е да се мести но едно сухо речно корито се прави за месец.

    17:13 08.10.2025

  • 62 Неук недодържавник

    1 0 Отговор
    Приказва си, колкото да не заспи. Кой и на какво основание, може да събори законно построена сграда? Имало или нямало нарушения преди построяването, един път узаконена, на сила никой не може да я пипне. Трябва да се национализират т.е., още и да им платим кражбата.

    17:14 08.10.2025

  • 63 Хубаво, да се събори,

    1 0 Отговор
    ама тва не се ли застрои по твое време от твоите приятели мутрите??

    17:16 08.10.2025

