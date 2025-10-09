Кризата с боклука в София: СОС обсъжда две предложения за заем, доброволците стават все повече

Столичният общински съвет се събира на важно заседание. На него ще бъдат разгледани две предложения за заем: от бюджета на София към общинското дружество "Софекострой" – така че то да се дооборудва с техника и да може да обхване и кварталите „Люлин“ и „Красно село“, съобщават от Нова телевизия.
Едната предложена сума е за заем в размер на 9 млн. лева, а другата – за 3 млн. лв. След това се очаква да бъде стартирана нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма.
И още – след екипите от доброволци, които помагат да се намали ефектът от кризата с боклука, подкрепа обещаха и от правосъдното министерство. В почистването се включват и хора, лишени от свобода, както и екипи на „Гробищни паркове“ и служители на предприятието „Паркове и градини“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧИЧО
08:06 09.10.2025
2 гръндж
08:07 09.10.2025
3 Всичко
Коментиран от #7
08:09 09.10.2025
4 Трол
08:11 09.10.2025
5 Извод
08:12 09.10.2025
6 То, с толкова
08:16 09.10.2025
7 Ветеран от Протеста
До коментар #3 от "Всичко":Всичко което виждаш е заради вещото се Руско знаме половин век над България и още 30 години след това !!!!
Коментиран от #13
08:16 09.10.2025
8 тиго
08:21 09.10.2025
9 Мафия ни управлява
Българската мафия ще се окаже по безкрупулна от сицилианската !
08:32 09.10.2025
10 Сеянинът с коллото
08:34 09.10.2025
11 ФИРМИТЕ НА ТИКВАТА ЧАКАТ
08:37 09.10.2025
12 Всички
08:38 09.10.2025
13 ТИКВАТА ВАША Е БОСА НА ЧИСТОТАТА
До коментар #7 от "Ветеран от Протеста":И ШИШИ вече иска да лапа
08:38 09.10.2025
14 Бравос
08:44 09.10.2025
15 тиго
08:59 09.10.2025