Новини
България »
Кризата с боклука в София: СОС обсъжда две предложения за заем, доброволците стават все повече

Кризата с боклука в София: СОС обсъжда две предложения за заем, доброволците стават все повече

9 Октомври, 2025 08:05 792 15

  • криза-
  • боклук-
  • софия-
  • сос-
  • заем-
  • доброволци

Двете предложения за заем са от бюджета на София към общинското дружество "Софекострой" – така че то да се дооборудва с техника и да може да обхване и кварталите „Люлин“ и „Красно село“

Кризата с боклука в София: СОС обсъжда две предложения за заем, доброволците стават все повече - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столичният общински съвет се събира на важно заседание. На него ще бъдат разгледани две предложения за заем: от бюджета на София към общинското дружество "Софекострой" – така че то да се дооборудва с техника и да може да обхване и кварталите „Люлин“ и „Красно село“, съобщават от Нова телевизия.

Едната предложена сума е за заем в размер на 9 млн. лева, а другата – за 3 млн. лв. След това се очаква да бъде стартирана нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма.

И още – след екипите от доброволци, които помагат да се намали ефектът от кризата с боклука, подкрепа обещаха и от правосъдното министерство. В почистването се включват и хора, лишени от свобода, както и екипи на „Гробищни паркове“ и служители на предприятието „Паркове и градини“.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧИЧО

    10 1 Отговор
    Вътртят сучат,всичко е за пари.

    08:06 09.10.2025

  • 2 гръндж

    5 4 Отговор
    СОСът обсъжда две предложения за заем,от чичко Дони Тръмпов и от администрацията на Макарончото.

    08:07 09.10.2025

  • 3 Всичко

    14 7 Отговор
    е заради веещото се укро-знаме на СОС-а !

    Коментиран от #7

    08:09 09.10.2025

  • 4 Трол

    8 0 Отговор
    Доброволците ще стават все повече и повече и така ще се оптимизират разходи по почистването.

    08:11 09.10.2025

  • 5 Извод

    14 0 Отговор
    Създайте пак фирма Чистота а не Сметна палата !

    08:12 09.10.2025

  • 6 То, с толкова

    6 4 Отговор
    Доброволци, общината май ще се откаже да търси фирма, тъкмо ще си делнат парите за бонуси, нали така добре управляват града!

    08:16 09.10.2025

  • 7 Ветеран от Протеста

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко":

    Всичко което виждаш е заради вещото се Руско знаме половин век над България и още 30 години след това !!!!

    Коментиран от #13

    08:16 09.10.2025

  • 8 тиго

    15 0 Отговор
    Мръсните тиквеници са викнали в прокуратурата още хора от софииската управа! Започват с бухалките време е да извадим тупалките!

    08:21 09.10.2025

  • 9 Мафия ни управлява

    8 0 Отговор
    Мафията си показа рогата !
    Българската мафия ще се окаже по безкрупулна от сицилианската !

    08:32 09.10.2025

  • 10 Сеянинът с коллото

    2 1 Отговор
    Гладен пес пред кебапчийница.

    08:34 09.10.2025

  • 11 ФИРМИТЕ НА ТИКВАТА ЧАКАТ

    6 0 Отговор
    Тиквун изнудва

    08:37 09.10.2025

  • 12 Всички

    4 0 Отговор
    райони в София трябва да се дадат на общинска фирма за почистване. Какъв "бизнес" може да бъде почистването на боклука на публиката. Това си е тъпа далавера

    08:38 09.10.2025

  • 13 ТИКВАТА ВАША Е БОСА НА ЧИСТОТАТА

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ветеран от Протеста":

    И ШИШИ вече иска да лапа

    08:38 09.10.2025

  • 14 Бравос

    2 3 Отговор
    Софиянци, да не забравите след като сами си изчистите боклука да отидете да си платите таксата смет в Общината:)

    08:44 09.10.2025

  • 15 тиго

    1 0 Отговор
    Хора имайте пред вид че в Пазарджик ще има избори за общински съвет ,там също не е тиквенско и ще се купува на поразия или ще има арести като във Варна и София !Тук във Видин кмета е разкопал всичко около Баба Вида отрязани са дървета с 50 и нагоре сантима диаметър ,центъра го копаха близо 2 години всичко е разместено 3 плочки няма в едно ниво !Миналата година правиха „ремонт „ около самата крепост ела да видите колко се е направило за почти година сложили са варовикови плочи за тротоар ! Навсякъде ударно се усвояват пари ,нашите пари .

    08:59 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове