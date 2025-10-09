В Министерски съвет ще бъде подписан Меморандум за изграждане на мрежа от зарядни станции в жп гарите

В Министерския съвет днес ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и „ЕСО Чардж“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията, цитирани от БТА

Подписването на документа дава началото на изграждането на мрежа от публично достъпни електрически зарядни станции на територията на железопътни гари в страната.

Меморандумът ще бъде подписан от генералния директор на НКЖИ Александър Вецков, изпълнителния директор на ЕСО ЕАД Ангелин Цачев и изпълнителния директор на „ЕСО Чардж“ ЕАД Валери Ружин, в присъствието на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на енергетиката Жечо Станков.

Церемонията ще се състои от 09:00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ осигури безплатен безжичен интернет в седем големи жп гари в страната. Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.