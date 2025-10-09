Новини
В Министерски съвет ще бъде подписан Меморандум за изграждане на мрежа от зарядни станции в жп гарите

9 Октомври, 2025 08:20

Церемонията ще се състои от 09:00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

Милен Ганев

В Министерския съвет днес ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и „ЕСО Чардж“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията, цитирани от БТА

Подписването на документа дава началото на изграждането на мрежа от публично достъпни електрически зарядни станции на територията на железопътни гари в страната.

Меморандумът ще бъде подписан от генералния директор на НКЖИ Александър Вецков, изпълнителния директор на ЕСО ЕАД Ангелин Цачев и изпълнителния директор на „ЕСО Чардж“ ЕАД Валери Ружин, в присъствието на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на енергетиката Жечо Станков.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ осигури безплатен безжичен интернет в седем големи жп гари в страната. Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичката

    4 0 Отговор
    Мара втасала , че си я и сресала !

    08:25 09.10.2025

  • 2 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    08:26 09.10.2025

  • 3 таквизи ми работи

    0 0 Отговор
    Зарядните станции ще слизат за зарядка в помещения на ж.п. гарите.

    08:31 09.10.2025

  • 4 влък

    0 0 Отговор
    А ОНИЯ ОТ ДОМАТЕНИЯ СОС КВО РЕКОХА?

    08:36 09.10.2025

  • 5 Бравос

    0 0 Отговор
    на тия тиквеници !

    08:52 09.10.2025

