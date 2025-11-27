Бивши премиери, финансови министри и зам.-министри с предложение до МС и НС за 5 реформи в бюджетната политика

Бивши премиери, финансови и икономически министри и заместник-министри изпратиха до Министерски съвет и Народното събрание предложение за 5 реформи в бюджетната политика. Това става ясно от съобщение, изпратено до медиите, цитирано от "Фокус".
Декларацията е подписана от Огнян Герджиков, Милен Велчев, Калин Христов, Николай Василев, Милко Ковачев, Мирослав Севлиевски, Левон Хампарцумян, Никола Янков, Николай Николов и Милен Керемедчиев. Написана е на 7 ноември.
Предложенията за Бюджет 2026 са:
1. Да прекъснат бюджетните дефицити от 3 и много повече % от БВП и да постигнат балансирани бюджети и излишъци.
2. Да спрат увеличението на публичния дълг и да преминат към неговото намаляване като процент от БВП и дори в номинално изражение.
3. Да прекъснат раздутите бюджетни разходи между 45 и 50% от БВП и да се върнат към разходи до 40% от БВП, както е написано в Закона за публичните финанси.
4. Да не увеличават данъци и осигуровки.
5. Да предприемат мащабни реформи и оптимизации в целия публичен сектор.
Декларацията е подписана и от 7 двустранни търговски камари, представляващи бизнеса от Гърция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания.
Подкрепата е събрана между 7 и 26 ноември 2025 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България си отива
Коментиран от #6
17:13 27.11.2025
2 Бивши крадци
17:15 27.11.2025
3 Гръмотен Пулицай
17:24 27.11.2025
4 Дориана
17:25 27.11.2025
5 Шопо
Пари има, действайте.
17:30 27.11.2025
6 Герасимов
До коментар #1 от "България си отива":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
17:33 27.11.2025
7 К.ДИНЕВ
ПО ДОБРЕ СМЕ И.ОТ ДЕПУТАТИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ША ЗИМАМЕ И БОНУСИ И ТРИНАЙСТА ЗАПЛАТА ПАК. НЕ Е ШУД ТОЯ КОЙТО ЯДЕ БАНИЦАТА А ТОЯ КОЙТО МУ Я ДАВА.А ТОВА СА ПОЗНАЙТЕ КОЯ ПАРТИЯ И ПРЕСЪЙДИНИЛИТЕ СЕ МНОЗИНСТВООО. ЧАКАМИ И НА НАС ДА ВДИГНАТ ЗАПЛАТИТЕ 10,20% ОЩЕ ДОБРЕ ДОШЛО. ША ГЛАСУВАМЕ С ДВЕТЕ РАЦЕ И ДВАТА КРАКА ПА ЗА ГЕРБИТЕ. ДОБРЕ СЕ ГРИЖАТ ЗА НАС САЖЕ И НАПАЛНЯХМЕ МАЛКО Е ИВАНОВА СТАНА 120 КИЛА ОТ КАК ГЕРБИТЕ СА НАШИ ХОРА КМЕТО И ТО ОТ ГЕРБ.УРАААААА
17:58 27.11.2025