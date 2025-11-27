Новини
България »
Всички градове »
Бивши премиери, финансови министри и зам.-министри с предложение до МС и НС за 5 реформи в бюджетната политика

Бивши премиери, финансови министри и зам.-министри с предложение до МС и НС за 5 реформи в бюджетната политика

27 Ноември, 2025 16:53 947 7

  • премиери-
  • министри-
  • предложение-
  • министерски съвет-
  • народно събрание-
  • реформи-
  • бюджет 2026

Декларацията е подписана от Огнян Герджиков, Милен Велчев, Калин Христов, Николай Василев, Милко Ковачев, Мирослав Севлиевски, Левон Хампарцумян, Никола Янков, Николай Николов и Милен Керемедчиев. Написана е на 7 ноември

Бивши премиери, финансови министри и зам.-министри с предложение до МС и НС за 5 реформи в бюджетната политика - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бивши премиери, финансови и икономически министри и заместник-министри изпратиха до Министерски съвет и Народното събрание предложение за 5 реформи в бюджетната политика. Това става ясно от съобщение, изпратено до медиите, цитирано от "Фокус".

Декларацията е подписана от Огнян Герджиков, Милен Велчев, Калин Христов, Николай Василев, Милко Ковачев, Мирослав Севлиевски, Левон Хампарцумян, Никола Янков, Николай Николов и Милен Керемедчиев. Написана е на 7 ноември.

Предложенията за Бюджет 2026 са:

1. Да прекъснат бюджетните дефицити от 3 и много повече % от БВП и да постигнат балансирани бюджети и излишъци.

2. Да спрат увеличението на публичния дълг и да преминат към неговото намаляване като процент от БВП и дори в номинално изражение.

3. Да прекъснат раздутите бюджетни разходи между 45 и 50% от БВП и да се върнат към разходи до 40% от БВП, както е написано в Закона за публичните финанси.

4. Да не увеличават данъци и осигуровки.

5. Да предприемат мащабни реформи и оптимизации в целия публичен сектор.

Декларацията е подписана и от 7 двустранни търговски камари, представляващи бизнеса от Гърция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания.

Подкрепата е събрана между 7 и 26 ноември 2025 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България си отива

    7 0 Отговор
    В сайта факти има статия - "МВР разследва случая с плезещия се срещу протестиращите полицай". Във фейсбук има публична група и там е публикувано цялото видео. Полицая заедно с група други полицаи отстъпва назад от протестиращите със спрей със сълзотворен газ в ръка. Протестиращ се обръща към него "Това ли сте полицаите ,ти ли си полицай я се виж" и полицая се плези като върви назад и отговаря " да аз съм полицай и вземам 6 пъти повече от такива като вас" и после идват други полицаи и пръскат със спрейовете към протестиращите граждани..

    Коментиран от #6

    17:13 27.11.2025

  • 2 Бивши крадци

    6 1 Отговор
    Се тюхкат че сегашните крадци крадат повече от тях.

    17:15 27.11.2025

  • 3 Гръмотен Пулицай

    3 1 Отговор
    На пулицаите динете и тоа месец заплуатата с пейсе пруцента!

    17:24 27.11.2025

  • 4 Дориана

    5 0 Отговор
    Всички се впрегнаха да помагат на некомпетентността на Теменужка Петкова зависима от Пеевски и изпълнявайки неговите желания, раздели хората в цяла България. Побъркаха народа !

    17:25 27.11.2025

  • 5 Шопо

    7 0 Отговор
    Като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши, ще може да теглим още кредити.
    Пари има, действайте.

    17:30 27.11.2025

  • 6 Герасимов

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "България си отива":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    17:33 27.11.2025

  • 7 К.ДИНЕВ

    0 0 Отговор
    А ДАНО ДАНЕ СЕ СЛУЧАТ ПРЕПОРЪКИТЕ ТАЯ ПЕТАТА ЗА ПУБЛ.СЕКТОР ЧЕ ТАКА НИ Е ДОБРЕ С КОЛЕГИТЕ В ОБЩИНАТА РАХАТЛЪК ПАШЕЛЪК.ДАЖЕ СИ И ПОСПИВАМЕ ПОВЕЧКО НА ОБЕД СЛЕД ХАПВАНЕ И НИ Е ТОПЛО.БОЙКО.ПЛАЩА АААААА. НЕКА ВИ Е ЯД
    ПО ДОБРЕ СМЕ И.ОТ ДЕПУТАТИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ША ЗИМАМЕ И БОНУСИ И ТРИНАЙСТА ЗАПЛАТА ПАК. НЕ Е ШУД ТОЯ КОЙТО ЯДЕ БАНИЦАТА А ТОЯ КОЙТО МУ Я ДАВА.А ТОВА СА ПОЗНАЙТЕ КОЯ ПАРТИЯ И ПРЕСЪЙДИНИЛИТЕ СЕ МНОЗИНСТВООО. ЧАКАМИ И НА НАС ДА ВДИГНАТ ЗАПЛАТИТЕ 10,20% ОЩЕ ДОБРЕ ДОШЛО. ША ГЛАСУВАМЕ С ДВЕТЕ РАЦЕ И ДВАТА КРАКА ПА ЗА ГЕРБИТЕ. ДОБРЕ СЕ ГРИЖАТ ЗА НАС САЖЕ И НАПАЛНЯХМЕ МАЛКО Е ИВАНОВА СТАНА 120 КИЛА ОТ КАК ГЕРБИТЕ СА НАШИ ХОРА КМЕТО И ТО ОТ ГЕРБ.УРАААААА

    17:58 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол