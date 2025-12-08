Новини
Министерски съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Министерски съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

8 Декември, 2025 15:47, обновена 8 Декември, 2025 15:52

Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2026 г. е заложен да бъде в размер на 2,4 млрд. евро

Министерски съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

Освен, че правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, актуализира и средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., представляваща мотиви към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., уточни БНТ.

Бюджет 2026 се изготви в съответствие с приетия първи Национален средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 г., който съдържа политики, приоритети, реформи и планове за инвестиции в средносрочен хоризонт, съответно същите се отразиха и в националните бюджетни документи. По отношение на фискалната политика се запазва приоритетът за гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси с цел повишаване на доверието в страната и създаване на предвидима инвестиционна и стопанска среда.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. информацията и документите по бюджетната процедура за 2026 г. са изготвени в евро при официален валутен курс съгласно чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – 1,95583 лева за 1 евро.

Първоначално разработените проекти на бюджетни закони за 2026 г., които бяха одобрени от Министерския съвет и внесени за разглеждане в Народното събрание през м. ноември тази година, бяха оттеглени с Решение № 839 от 2 декември 2025 г. на Министерския съвет.

Разчетите за периода 2026-2028 г. отразяват тенденциите в есенната макроикономическа прогноза за развитието на националната икономика, основните допускания и оценките за ефекта от приходните и разходните дискреционни мерки.

Есенната макроикономическа прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растежът на икономиката да достигне до 2,7% през 2026 г. В периода 2027-2028 г. растежът на БВП се очаква да бъде в рамките на 2,5-2,4%. Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г. - 3,5%, и ще се забави до 2,9% през 2027 г. и до 2,5% през 2028 г. Прогнозата е потвърдена и от Фискалния съвет. Същата е близка до очакванията на международни институции като ЕК, ОИСР и други.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0% от БВП през 2026 г., 2,8% от БВП през 2027 г. и 2,4% от БВП през 2028 г. Запазването на нивото на дефицита в рамките на ограниченията гарантира осигуряването на редица разходни политики, обезпечени със съответните приходни мерки.

Въз основа на допусканията през периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 година. През 2026 г. максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,0 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2026 г. е заложен да бъде в размер на 2,4 млрд. евро.

От 1 януари 2026 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е в размер на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица е в размер на 2 300 евро за 2026 г., на 2 505 евро за 2027 г. и на 2 659 евро за 2028 г.

Данъчната политика ще е ориентирана към постигане на макроикономическа и бюджетна стабилност в средносрочен и дългосрочен план и осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на разходните политики на правителството. Основните цели на данъчната политика за периода отново са насочени към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, борбата с данъчните злоупотреби и повишаване на фискалната устойчивост.

Размерът на приходите, помощите и даренията по КФП е съответно - 50 402,3 млн. евро през 2026 г., 51 546,9 млн. евро през 2027 г., и 54 745,6 млн. евро през 2028 г., като ръстът през 2026 г. спрямо очакваното ниво от 44 499,2 млн. евро през 2025 г. се дължи основно на заложените нови приходни мерки и очаквания ефект от такива, приети през 2025 г., които не се проявиха в пълен обем поради по-късното приемане на Бюджет 2025.

При прогнозиране на постъпленията от данъци са взети предвид следните предложения за изменения в данъчното законодателство:

  1. • Разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск;
  2. • Разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск;
  3. • Въвеждане на данъчно облекчение в Закона за корпоративното подоходно облагане за извършване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД), при което на данъчно задължените лица, извършващи НИРД, ще бъдат признати за данъчни цели допълнително 25 на сто от разходите им за НИРД, в годината на отчитането им, когато са изпълнени определени условия. В случай че в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага данъчно задълженото лице да има право да увеличи с 25 на сто данъчната амортизируема стойност на този актив;
  4. • Продължаващо действие на въведения от 01.05.2025 г. нов акцизен календар за акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия с цел балансирано поетапно увеличаване на акцизните ставки върху тютюна и тютюневите изделия;
  5. • Продължаване на политиката за ползване на данъчни облекчения по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ (за деца и за деца с увреждания) в увеличен размер и през 2026 г.;
  6. • Предоставяне на възможност за по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили.
  7. От 1 януари 2026 г. е предвидено увеличение на променливата част на таксата по чл. 30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за лицензиите за организиране на хазартни игри от 20 на сто на 22 на сто.
  8. Параметрите на разходите за прогнозния период са съобразени с възможностите на бюджета за финансиране на политиките, както и с перспективите за развитие на публичните сфери, фискалните цели и приоритети на правителството. Размерът на общите разходи по КФП по годините от периода е съответно 54 051,9 млн. евро през 2026 г., 55 091,2 млн. евро през 2027 г. и 58 007,1 млн. евро през 2028 г.

По националното правило по чл. 28, ал. 1 от Закона за публичните финанси разходите са в размер на 40,1% от БВП за 2026 г., 39,9% от БВП за 2027 г. и 40,0% от БВП за 2028 г. Следва да се отбележи, че при прилагане на активираната клауза за дерогация по отношение на увеличените разходи за отбрана е налице ефект, който води до спадане на тези разходи под 40 на сто.

Основните разходни политики, водещи до повишаване в разходната част на бюджета за периода 2026-2028 г., са както следва:

  1. • Увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. от 550,67 евро на 620,20 евро.
  2. • Осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, считано от 1 юли на съответната година по т.нар. „швейцарско правило“;
  3. • Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 398,81 евро на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;
  4. • Увеличение на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) от 398,81 евро на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;
  5. • Увеличение от 50 на сто на 75 на сто на паричното обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане по чл. 50а от КСО, за неизползване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 54 от КСО и при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл.53г от КСО;
  6. • Прилагане на обща политика по доходите чрез увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 10% и отпадане на автоматичните механизми за определяне на размера на възнагражденията в определени сектори, обвързани със средната работна заплата;
  7. • Запазване на политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование;
  8. • Стартиране на Програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30,0 млн. евро за 2026 г.;
  9. • Увеличени са средствата по бюджетите на общините в резултат на променените натурални показатели в сферата на делегираните от държавата дейности в областта на културата, социалните услуги, здравеопазване и др. Бюджетните взаимоотношения с общините са в размер на 5 077,8 млн. евро за 2026 г. при 4 563,7 млн. евро за 2025 г., или ръст от 11,3%.

Политики и мерки за оптимизация на разходите:

  1. • За периода 2026-2028 г. Министерският съвет и кметовете на общини след преглед и оценка извършват оптимизиране на общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36-38 от Закона за администрацията с цел да се достигне намаление на общата численост с не по-малко от 5 500 щатни бройки, трайно незаети повече от шест месеца, разпределени пропорционално за периода;
  2. • През 2026 г. размерите на индивидуалните основни месечни заплати на централните и териториални органи на изпълнителната власт, както и на посочени в чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията еднолични органи и техните заместници се определят в размер на последната индивидуална основна месечна заплата, определена към 31 декември 2025 г., освен ако в закон е предвидено друго. Промените на индивидуалните заплати на тези органи след 31 декември 2026 г. се определят в рамките на разходите за персонал и съобразно процентното увеличение на заплатите на служителите в публичния сектор.

Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 7,020 млрд. евро, като в т.ч. са тези с национално финансиране от 3,165 млрд. евро и с европейско финансиране от 3,855 млрд. евро (в т.ч. НПВУ).

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на предвидените средства през 2026 г. по сключени споразумения за проекти по приложение № 3 към законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., включително за проекти, които се възлагат и изпълняват от кметовете на райони в градовете с районно деление, е в размер до 920,3 млн. евро. Разплащането ще се извършва от Българската банка за развитие при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 1 Отговор
    Колкото важи чл.5 от Договора за НАТО, толкова ще важи и чл.5 от от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

    15:51 08.12.2025

  • 2 глоги

    5 0 Отговор
    МинистерскиЯТ съвет одобри проектозакона за БюджетА за 2026-та година.

    15:52 08.12.2025

  • 3 Анелия Андреева

    17 0 Отговор
    Бюджет по пижама.

    15:53 08.12.2025

  • 4 Феникс

    24 3 Отговор
    Този бюджет предвижда ли 1.5 милиарда безвъзмездно подаяние за украйна?Защото европейските фашаги толкова искат да ну обрулят!

    Коментиран от #11

    15:53 08.12.2025

  • 5 ТОВА

    2 3 Отговор
    си е негова работа !

    15:54 08.12.2025

  • 6 знаещ

    15 0 Отговор
    Малко избързаха .Следва една дванайста в левове обаче

    15:55 08.12.2025

  • 7 Дориана

    21 1 Отговор
    Желязков не го ли е срам, че е пионка в ръцете на Борисов и Пеевски. Цяла България знае, че от него нищо не зависи той е безгласна буква командвана от Пеевски и Борисов. Къде му е достойството, че реално той не е никакъв премиер и не може да взема никакви решения сам. Или е свикнал да играе тази роля с едничката цел да получава пари , но не и власт , защото от него нищо не зависи. Същата преклонена глава е и пред ЕС. Ако трябва ще падне по очи на Земята за да угоди на Европейските лидери без да отстоява националните интереси на България. Пълен провал е от всякъде , защото е олицетворение на коалиция Магнитски.

    Коментиран от #13

    15:55 08.12.2025

  • 8 космос

    21 0 Отговор
    Имам усещането , че управляващи и народ живеят в различни държави , да не кажа на различни планети .

    Коментиран от #12

    15:55 08.12.2025

  • 9 Боклуците

    10 0 Отговор
    Се спасоватьот удавяне!
    Те оба е отдавна са на дъното и нас ни залякоха в тинята!
    В сряда! Всички! Часът и мястото са известни!

    16:07 08.12.2025

  • 10 Най важното

    13 1 Отговор
    Формулите за бюджетниците обаче остават .......
    Пак измамиха раята!!!

    Коментиран от #20, #24

    16:08 08.12.2025

  • 11 Емигрант

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    След като не разбираш от бюджети и нямаш мозък за разсъждаване не показвай поне, че си зависим от Копейкин и, че животът ще мине под контрол ! Будала !

    Коментиран от #14

    16:08 08.12.2025

  • 12 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "космос":

    Железниьо живее до водопада !

    16:09 08.12.2025

  • 13 Нали

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Външният му вид подсказва ,
    че е много дебелоок..........

    Коментиран от #25

    16:09 08.12.2025

  • 14 Феникс

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Емигрант":

    Спри да се пениш , пий едно соево мляко, разходи се по жълтите павета, след което накарай някой твой приятел да те подкрепи като дружно влезните през изхода! :)

    16:16 08.12.2025

  • 15 Мнение

    6 3 Отговор
    Нито са разбрали какво искат хората, нито са чули, нито ще чуят. Тези незабавно трябва да се махнат, ако трябва с камъни, но и минута не може да останат на власт. Разиграват ни с бюджета, подиграват се с народа, бюджета ни го предлагат не същия, но и още по-лош. Нищо не е променено към по-добро за народа. Хора, те ни лъжата, "разиграват си коня" така, както те са си решили и нищо не ги спира. Загробват ни нас, децата и внуците с непосилни заеми, заеми, които теглят, за да ги открадат, а народът ще ги плаща. Пеевски и Борисов трябва незабавно да ги изхвърлим от властта, иначе сме свършени. Мафията ни унищожи напълно.

    16:17 08.12.2025

  • 16 Кокорчо

    6 2 Отговор
    отвърза заплатите на администрацията- от президента до съдии, прокурори и централни и местни администратори и ги свърза със средната работна заплата.

    Така отвърза торбата с харчовете, дълговете, инфлацията и т.н.

    Тогава на предупрежденията на икономисти ППДБ реагираха с присмех! Помните ли?

    Сега същите розово десни квичат!

    16:17 08.12.2025

  • 17 Гръмотен пулицай с вишо убръзование

    10 0 Отговор
    Дигнаха заплатата с 70 евро. Сигурно това е курвенгенция, нъли?

    16:20 08.12.2025

  • 18 Браво на правителството,

    4 5 Отговор
    ЧЕ ПРЕКРАТЯВА АВТОМАТИЗМА , ВЪВЕДЕН ОТ КОКОРЧО, ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ С РЪСТА НА СРЕДНАТА ЗАПЛАТА!

    Кокорчо въведе тази глупост на инат, въпреки разумните аргументи, че така само ще повиши дефицита и инфлацията!

    ППДБ СА ВРЕДНИ ЗА БЪЛГАРИЯ.

    16:21 08.12.2025

  • 19 Измама в ход

    1 7 Отговор
    Шиши и Боко отърваха кожите... протестите се отлагат !!!

    16:23 08.12.2025

  • 20 Ти прочете ли статията бре?

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Най важното":

    Точно обратното!

    Туй ППДБ сте неграмотни тролове!

    Коментиран от #23

    16:23 08.12.2025

  • 21 Горски

    3 5 Отговор
    Шарлатани, вие един боклук в Люлин не можете да съберете, тръгнали да оправят държавата. По-скапани, нагли, долни и противни женовци никога не е имало на политическата сцена в изтерзаната ни държава. ПП-та и присъдружните им ДБ-та са смотани нещастници и неможачи. Васко ДС-то поотрупа столицата с боклуци. Кокорчето пее по площадите, Мирчев налита на бой показно пред камерите... Циркаджии. До 2020 бюджетите бяха стегнати. След това дойде псевдо революцията.Радев промотира ПП като алтернатива. Вдигна юмрук и бюджетите на Асен Василев почнаха да стават разточителни. Един декември Асен Василев изтегли 9 000 000 000 лв. Незнам с какви очи Асен Василев въобще конентира тази тема.

    16:24 08.12.2025

  • 22 Бюджетът

    1 6 Отговор
    и се гласува в парламента.

    Това е начинът да се приеме!

    Шарлатаните ППДБ явно искат по друг начин- с вресливи протестиращи джендъри да свалят правителството.

    Еми, няма да стане тяхната.

    16:25 08.12.2025

  • 23 До много чел

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ти прочете ли статията бре?":

    Едно четеш, а пък съвсем друго ще стане !
    Пак ще има 3 заплати + 2 заплати ДМС и така няма увеличение на заплатите !?
    Наивно е да им вярваш!

    16:27 08.12.2025

  • 24 НЕ НЯМА ДА НИ ИЗМАМЯТ.

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Най важното":

    ТАМ НА ТРИЪГЪЛНИКА И ПО ПЛОЩАДИТЕ НА ВСИЧКИ ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ ДО ОСТАВКА И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ТЕ ВЪВ ЗАТВОРА. И ПОСЛЕ:: ., ДАНО ДАНО ДАНО СЕ НАМЕРИ ЕДНО ДОБРО СЪЩЕСТВО ДА НИ ИЗБАВИ ОТ ПОШЛОСТТА И НЕКАДЪРНОСТТА НА ТЕЗИ СЕГА.

    16:29 08.12.2025

  • 25 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Нали":

    И подлизурко ! Отвращава не само вида му, но и цялото му поведение и начин на изказване. Борисов и Пеевски точно за това го избраха , защото лесно могат да го манипулират както си искат.

    16:32 08.12.2025

  • 26 Шрьодингер

    6 1 Отговор
    Абе, то този бюджет като моята котка.... Имали го, няма ли го, вързан ли е, отвързан ли е....?

    16:37 08.12.2025

  • 27 Този единствения възможен последен

    2 1 Отговор
    Бюджет ли е, или ще измислите друг,който да ни удовлетворява!!??
    Тези милиарди дето ги теглите кой си мислите ,че ще ги плаща...
    работещите бедни ли....
    Не сте познати!
    Върнете откраднатите от народа пари!

    Коментиран от #29

    16:56 08.12.2025

  • 28 Превратът на ППДБ

    1 4 Отговор
    няма да се случи.
    Ясно е!

    Дори и да успеят да изкарат пак 50000 души в цялата страна, което силно ме съмнява, пак си остават едно малцинство!
    Вресливо и агресивно хулиганско малцинство.

    Възможно е пак да има зулуми от агитката на Черепа!

    Коментиран от #31

    16:58 08.12.2025

  • 29 Дълговата спирала

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Този единствения възможен последен":

    я въведе Кокорчо, що не рева тогава?

    Чети коментарите по долу!

    16:59 08.12.2025

  • 30 протести

    3 1 Отговор
    И да приемат бюджета, това няма да попречи на протестите и правителството на Дебелян и неговия ортак от Банкя, да падне.

    Коментиран от #33

    17:00 08.12.2025

  • 31 Пантелей Пътников

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Превратът на ППДБ":

    Пак ще си говорим.Тия са пътници-двамата дебелаци и тяхната банда грабители.

    17:02 08.12.2025

  • 32 За Пимпири пари има

    0 0 Отговор
    За Перперикони пари има, За Псевдокултурници пари има, За Субсидии на партиите пари има. За увеличение на заплатите на депутатите на всеки 3 месеца пари има,. За НАТЮ и тенекии много пари има. За заводи за барути пари има. За ченгетата пари има. И за касичката ББР пари има ...Ураааа....

    17:02 08.12.2025

  • 33 Ако Боко Меката Мария

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "протести":

    не клекне, правителството няма да падне, понеже алтернативата Радев да вземе пак властта е много по лоша.

    Но пък ако Боко пак клекне, може да се прости с властта занапред.

    Така че, положението е фифти фифти.

    Коментиран от #36

    17:04 08.12.2025

  • 34 Ужасно е да го четеш

    0 1 Отговор
    Че и 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.... че и 1,28 милиарда евро за украинските нацисти ...

    17:05 08.12.2025

  • 35 апартамент

    1 1 Отговор
    Намериха ли новия апартамент на свинята? Къде ще е- на бул. Столетов 21, в Гуантанамо, във Форт Уърт, в Бобовдол, или в Пазарджик?

    17:06 08.12.2025

  • 36 Ако Борисов пак сдаде властта

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ако Боко Меката Мария":

    на Радев, н следващите избори половината ГЕРБ ще гласува за ДПС!

    И ДПС ще са първа сила.

    17:19 08.12.2025

