Кабинетът с редовно заседание ден преди Бъдни вечер

Кабинетът с редовно заседание ден преди Бъдни вечер

23 Декември, 2025 07:09 665 28

  • министерски съвет-
  • заседание-
  • бъдни вечер

В дневния ред е включен и проект на решение за изменение на решение на Министерския съвет от 2024 г., с което на „Български пощи“ ЕАД е възложено да извършва услуга от общ икономически интерес, свързана с обмяната на банкноти и монети от левове в евро чрез пощенските станции в страната.

Кабинетът с редовно заседание ден преди Бъдни вечер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проект на решение за приемане на Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) ще разгледа Министерският съвет в оставка. Кабинетът ще заседава днес от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 49 точки, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от Dariknews.bg.

Проектът за приемане на мониторинговия доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) отчита напредъка по прилагането на мерките в областта на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищните условия и върховенството на закона.

Кабинетът в оставка ще разгледа още проекти на постановления и решения за изменение и допълнение на нормативни актове, както и предложения за промени по бюджетите на редица министерства за 2025 г., включително на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката и индустрията.

Министрите в оставка ще обсъдят още проекти за предоставяне и изменение на концесии за добив на подземни богатства, предложения за одобряване на позиции на Република България по дела пред институциите на Европейския съюз, както и решения, свързани с кадрови назначения и международни споразумения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЦЕ ЕООД

    22 1 Отговор
    а са в оставка и знаят, че народа ги мрази и нема нужда да работят

    07:12 23.12.2025

  • 2 Пак ли ще си повишават Заплатките

    15 1 Отговор
    Цял месец не са ги повишавали. или ще приемат 59 пол

    Коментиран от #6

    07:12 23.12.2025

  • 3 стоян георгиев

    20 1 Отговор
    долни мишоци

    07:12 23.12.2025

  • 4 мъкаааа

    16 1 Отговор
    Тия ще вземат да се преработят. Много бачкане,много нещо. Ръйш?!

    07:13 23.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 0 Отговор
    НЕредовен кабинет на РЕДОВНО заседание🤔🤔🤔

    07:13 23.12.2025

  • 6 традиционно

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пак ли ще си повишават Заплатките":

    герб раздават поръчки последните дни от годината

    07:13 23.12.2025

  • 7 аха

    11 1 Отговор
    „Български пощи“ ЕАД е възложено да извършва услуга от общ икономически интерес ... Това ли съсипвате днес?

    07:14 23.12.2025

  • 8 Жайме

    11 1 Отговор
    КАКВО ДА РАБОТЯТ?! НЕ ВЗИМАТ КИРКИТЕ И ДА КОПАЯТ ГРАДИНКИ. БАРАТ СИ ОНИЯ РАБОТИ И ДЕБЕЛИТЕ ПАЧКИ С КИНТИ.

    07:15 23.12.2025

  • 9 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Тиятюфлеци на 5ти януари да са на работа, няма какво да ми почиват до 14ти, нямат какво правят 2 седмици бездействие

    Коментиран от #12

    07:21 23.12.2025

  • 10 ЧЕСТИТА КОЛЕДА

    12 0 Отговор
    Кражби като за последно.

    07:24 23.12.2025

  • 11 пак ви излъгаха

    10 0 Отговор
    ама тия нали уж подадоха оставка какво правят в парламента????

    07:28 23.12.2025

  • 12 ти като напуснеш

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    някоя фирма пак ли ходиш на работа там?

    Коментиран от #22

    07:29 23.12.2025

  • 13 Гост

    6 0 Отговор
    Далаверите са много по-важни от Коледа и някви празници, особено за тия мър"ши

    07:33 23.12.2025

  • 14 НЕ РАЗВАЛЯЙТЕ ПРАЗНИКА

    8 0 Отговор
    Със снимката на тая лукова глава.

    07:33 23.12.2025

  • 15 Голямия Крадлив Плужек!

    4 0 Отговор
    Народа ти казва Б. О. К. Л. У. К.!

    07:35 23.12.2025

  • 16 Кой ти дава право бе случаен самозванец

    5 0 Отговор
    Престъпници, които нямат никакво право да взимат никакви решения за нищо, еле пък за парите ни....Арест, затвор бе....къде в тая армия заспала!?

    07:38 23.12.2025

  • 17 Голямия Крадлив Плужек!

    5 0 Отговор
    Народа ти казва Б. О. К. Л. У. К.!

    07:38 23.12.2025

  • 18 Сега, с прием на Юрошит

    1 0 Отговор
    се правят най-големите далавери и имотни схеми като Козлодуй. Но когато народът спи е така. Ще се усетят много хора с отнемането на основни права и свободи, но ще бъде късно. Първото право, правото на Референдум беше забранено. След това почнаха камери за лицево разпознаване, биометрични данни за паспорти и отказ Кеш НАП и паспортна служба, снимане на деца в тоалети.
    Но това е само началото. Следва ирисова идентефикация, цифрово евро, министерство на истината, сто пола, индивидуални въглеродни отпечатъци. Сега е започнал проблемът с Пощите в провинцията, селата бяха по-свободни, но и това свършва.

    07:42 23.12.2025

  • 19 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    ЩЕ СЕ ЗАГРАБИ НЕЩО...

    07:43 23.12.2025

  • 20 Баба Йоца гледа

    1 0 Отговор
    КАКЪВ КАБИНЕТ!ЕЙ ТИЯ ДО ПОСЛЕДНО ЩЕ КРАДАТ А БИЛИ В ОСТАВКА!!!ВЪН НА МИНУТАТА МАФИОТИ!!!

    07:51 23.12.2025

  • 21 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Вече няколко часа не сте писали нищо за цънцърова, я веднага да постнете една постна статия за мисирката

    07:53 23.12.2025

  • 22 ООрана държава

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ти като напуснеш":

    Гласуваха си конституция в която работят докато не дойде заместника, така че да си спазват конституцията

    07:55 23.12.2025

  • 23 Какъв кабинет

    1 0 Отговор
    Тия са уволнени дисциплинарно от народа!
    Желязков е за убиване! Родоотстъпник

    08:10 23.12.2025

  • 24 Баба Яга

    3 0 Отговор
    Предателският кабинет ще прахосва за последно милиардите, събрани от трудовите хопа. Охлювът да подаде втора оставка, заради подписа му, България да подарява на укра милиарди евро. Ами той да си подари апартамента бе! Тоя предател, не упълномощен от никого, веднага да го пращат на съд за предателство и разхищение на огромни държавни средста. Ало, гл.прокурора, как се казваше, че изобщо те няма където трябва да си!??

    08:11 23.12.2025

  • 25 МВР служител

    1 0 Отговор
    Сламен Желязков кога ще отговаря пред банковия съюз за неправомерно използване на служебно положение за прехвърляне на акции от търговско дружество, хотел хаяши, на бившата си съпруга, за жълти стотинки ?

    08:11 23.12.2025

  • 26 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    Искаме си парите от Ши..ши за купуването на римските гласове в общината на Апостола на свободата.....вече сме към новия месия-Дел...лян Първи Само..държец,,цар и голям мафио...тски бос.

    08:16 23.12.2025

  • 27 Стеф

    0 0 Отговор
    Еее, появи ли се "сламеният" най-накрая?

    08:27 23.12.2025

  • 28 интересно

    0 0 Отговор
    Дали този проукраински н.ацист ще дойде на Шипка на 3 март? Ей така, да почете българските опълченци и да се срещне със съвременните такива. Предлагам да му изпратим специална покана, ако се чувства българин, а не незаконен син на украинец, да дойде на върха, за да му изразим очи в очи благодарността си.

    08:31 23.12.2025

