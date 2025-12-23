Кабинетът с редовно заседание ден преди Бъдни вечер

Проект на решение за приемане на Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) ще разгледа Министерският съвет в оставка. Кабинетът ще заседава днес от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 49 точки, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от Dariknews.bg.
Проектът за приемане на мониторинговия доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) отчита напредъка по прилагането на мерките в областта на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищните условия и върховенството на закона.
Кабинетът в оставка ще разгледа още проекти на постановления и решения за изменение и допълнение на нормативни актове, както и предложения за промени по бюджетите на редица министерства за 2025 г., включително на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката и индустрията.
В дневния ред е включен и проект на решение за изменение на решение на Министерския съвет от 2024 г., с което на „Български пощи“ ЕАД е възложено да извършва услуга от общ икономически интерес, свързана с обмяната на банкноти и монети от левове в евро чрез пощенските станции в страната.
Министрите в оставка ще обсъдят още проекти за предоставяне и изменение на концесии за добив на подземни богатства, предложения за одобряване на позиции на Република България по дела пред институциите на Европейския съюз, както и решения, свързани с кадрови назначения и международни споразумения.
