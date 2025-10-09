Асен Василев: Дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки

„Това, което виждаме да се случва тази сутрин - с действията на прокуратурата в Столична община, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, виждаме, че ѝ се пречи всячески“.
Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ПП Асен Василев по повод новината, че прокуратурата е привикала на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов.
„Вчера Бойко Борисов каза, че ще помага и днес прокуратурата започна да помага като вика хората, които реорганизират чистенето да им губи времето. В момента виждаме, че дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки“, добави Василев.
„Ще припомня историята със завода за барут, която беше блокирана с едно решение на ДАНС. Така че, явно и това изпълнение с бухалките са решили, че добре работи и днес искат да го направят за "Нефтохим Бургас“, каза Николай Денков във връзка с евентуалната възможност ДАНС да контролира продажбата на „Лукойл“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Затвор за крадливата мафия на власт
10:58 09.10.2025
5 този филм сме го гледали
10:58 09.10.2025
6 Дориана
Коментиран от #26
10:58 09.10.2025
7 Кит
Смях!
Коментиран от #18
10:59 09.10.2025
8 Тома
11:02 09.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 да го ..... бедните
11:05 09.10.2025
11 Прокуратурата ми губи времето
11:08 09.10.2025
12 развеселен
11:10 09.10.2025
13 Анонимен
11:11 09.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Коментар
11:15 09.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кит
До коментар #7 от "Кит":Дотук осем тъППопитека оспориха двете ми твърдения:
1. Че Асена е розово пони.
2. Че това розово пони е съдебно доказан крупен финансов мошеник.
Поздравления за гениите!
11:16 09.10.2025
19 Асане
11:17 09.10.2025
20 така е
Коментиран от #29
11:22 09.10.2025
21 жжжжжж
11:23 09.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Точно така
11:32 09.10.2025
24 Асенчо
11:36 09.10.2025
25 НЯКОЙ
Коментиран от #28
11:45 09.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ФАКТ
До коментар #25 от "НЯКОЙ":Някой?? Ти си НИКОЙ!
12:06 09.10.2025
29 Крали Марко
До коментар #20 от "така е":Що все забравяте кой ги доведе с вдигнат юмрук на площада ???От главата се вмирисва рибата...
12:08 09.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кокорчо
12:22 09.10.2025
32 българка
12:24 09.10.2025
33 Асене ти кажи за тройката по пеньоар
12:36 09.10.2025
34 Естествено,
Този какво иска- да продадат завода с Кики и Денкуф на пица с кристали в МС?!
12:43 09.10.2025