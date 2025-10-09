Новини
България »
Асен Василев: Дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки

9 Октомври, 2025 10:53 1 923 34

  • асен василев-
  • бойко борисов-
  • криза-
  • боклук

Вчера Бойко Борисов каза, че ще помага и днес прокуратурата започна да помага като вика хората, които реорганизират чистенето да им губи времето

Асен Василев: Дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това, което виждаме да се случва тази сутрин - с действията на прокуратурата в Столична община, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, виждаме, че ѝ се пречи всячески“.

Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ПП Асен Василев по повод новината, че прокуратурата е привикала на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

„Вчера Бойко Борисов каза, че ще помага и днес прокуратурата започна да помага като вика хората, които реорганизират чистенето да им губи времето. В момента виждаме, че дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки“, добави Василев.

„Ще припомня историята със завода за барут, която беше блокирана с едно решение на ДАНС. Така че, явно и това изпълнение с бухалките са решили, че добре работи и днес искат да го направят за "Нефтохим Бургас“, каза Николай Денков във връзка с евентуалната възможност ДАНС да контролира продажбата на „Лукойл“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Затвор за крадливата мафия на власт

    38 14 Отговор
    ГЕРБ -ИТН -БСП с ментор Пеевски

    10:58 09.10.2025

  • 5 този филм сме го гледали

    26 5 Отговор
    Лицемерието така помага.

    10:58 09.10.2025

  • 6 Дориана

    37 15 Отговор
    Дуото Борисов и Пеевски с типичния си просташки език, характерен за двамата говорят популистки тенденциозни лъжи . Да забият нож в гърба на техните опоненти , които ги застрашават е тяхна запазена мярка. Все по- отвратително и нагло става поведението на Борисов, защото е наясно , че вече е АУТ .

    Коментиран от #26

    10:58 09.10.2025

  • 7 Кит

    21 30 Отговор
    Асена за пореден път огласява реакцията на розовите понита - финансови мошеници!
    Смях!

    Коментиран от #18

    10:59 09.10.2025

  • 8 Тома

    35 14 Отговор
    Боко тиквата говори за мафията а тя е в прокуратурата която го пази повече от 20 години

    11:02 09.10.2025

  • 10 да го ..... бедните

    20 14 Отговор
    Всъщност , в София става приблизително следното : Васко и "боклукчиите" не са се разбрали за размера на кеш-бека и сега играят на нерви . Васко ги плаши , че няма да им клекне , те го плашат , че ще вдигнат още повече мизата. А , софиянци ?! Софиянците да го ...... (по А. Василев).

    11:05 09.10.2025

  • 11 Прокуратурата ми губи времето

    13 8 Отговор
    А аз съм толкова важен, че стоя над закона.

    11:08 09.10.2025

  • 12 развеселен

    19 21 Отговор
    Ндаа ,глупостите и лъжите на Кокорчо могат да запълнят всички томове на енциклопедия "Британика" , това го знаем , по забавното е , че все още има наивни рибоци /от сем. Шаранови/ , които продължават да "кълват" на коланчето от розовото му пеньоарче.

    11:10 09.10.2025

  • 13 Анонимен

    17 14 Отговор
    Ами да не се разследва нищо тогава. А кризата я създадохте сами и то умишлено! Не може да ти отговорят в срок, че имаш нередности в документите и ти месеци наред да си клатиш краката и накрая друг да ти е виновен!

    11:11 09.10.2025

  • 16 Коментар

    14 12 Отговор
    Затворът в Яши (Румъния)чака затворниците Пеевски и Методиев Борисов. Рецидивите на тумора ще бъдат рязани и облъчвани на ГМ Димитров. Сега ще разберат колко е тежка България разни леки "дансаджии" и "прокурори"

    11:15 09.10.2025

  • 18 Кит

    15 17 Отговор

    До коментар #7 от "Кит":

    Дотук осем тъППопитека оспориха двете ми твърдения:

    1. Че Асена е розово пони.
    2. Че това розово пони е съдебно доказан крупен финансов мошеник.

    Поздравления за гениите!

    11:16 09.10.2025

  • 19 Асане

    11 9 Отговор
    Кодзилата нали е там, що ревеш?

    11:17 09.10.2025

  • 20 така е

    15 18 Отговор
    Всъщност Коки е прав - ако прокуратурата си вършеше съвестно работата - Кокорий отдавана-отдавна трябваше да прави компания на Нафърфорий в СЦЗ . Заедно с Парапетко, Парапетка , таткоПетко и останалата им сган.

    Коментиран от #29

    11:22 09.10.2025

  • 21 жжжжжж

    12 16 Отговор
    значи и вие сте некадърни и престъпни но да не ви закачат . само да помагат? много си нагъл асене.

    11:23 09.10.2025

  • 23 Точно така

    12 12 Отговор
    Асенов реве,че не е в ансамбъла

    11:32 09.10.2025

  • 24 Асенчо

    10 7 Отговор
    С аз само въртя обръча !

    11:36 09.10.2025

  • 25 НЯКОЙ

    8 7 Отговор
    Художествената гимнастика с пеньоара, я знаем

    Коментиран от #28

    11:45 09.10.2025

  • 28 ФАКТ

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "НЯКОЙ":

    Някой?? Ти си НИКОЙ!

    12:06 09.10.2025

  • 29 Крали Марко

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "така е":

    Що все забравяте кой ги доведе с вдигнат юмрук на площада ???От главата се вмирисва рибата...

    12:08 09.10.2025

  • 31 Кокорчо

    4 0 Отговор
    Като изиграя обръча,искам една бухалка!

    12:22 09.10.2025

  • 32 българка

    0 1 Отговор
    Голяма подкрепа за мутрите от айлякчиите. Що не си намерите някаква работа, вместо да плещите глупости?!

    12:24 09.10.2025

  • 33 Асене ти кажи за тройката по пеньоар

    1 0 Отговор
    Асене я ти кажи за тройката по пеньоар!

    12:36 09.10.2025

  • 34 Естествено,

    2 0 Отговор
    че ДАНС трябва да контролира сделката за Нефтохим!

    Този какво иска- да продадат завода с Кики и Денкуф на пица с кристали в МС?!

    12:43 09.10.2025

