Асен Василев: Дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки

„Това, което виждаме да се случва тази сутрин - с действията на прокуратурата в Столична община, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, виждаме, че ѝ се пречи всячески“.

Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ПП Асен Василев по повод новината, че прокуратурата е привикала на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

„Вчера Бойко Борисов каза, че ще помага и днес прокуратурата започна да помага като вика хората, които реорганизират чистенето да им губи времето. В момента виждаме, че дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки“, добави Василев.

„Ще припомня историята със завода за барут, която беше блокирана с едно решение на ДАНС. Така че, явно и това изпълнение с бухалките са решили, че добре работи и днес искат да го направят за "Нефтохим Бургас“, каза Николай Денков във връзка с евентуалната възможност ДАНС да контролира продажбата на „Лукойл“.