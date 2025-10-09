Новини
България »
Драгомир Драганов: Янтра е на два метра от преливане при Кривина

Драгомир Драганов: Янтра е на два метра от преливане при Кривина

9 Октомври, 2025 18:42 655 5

  • янтра-
  • река-
  • преливане

Други критични участъци на този етап няма, с изключение на компрометираната дига на язовира в Николово

Драгомир Драганов: Янтра е на два метра от преливане при Кривина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Областният управител на РусеДрагомир Драганов извърши днес обиколка на най-рисковите участъци в областта заедно с експерти от администрацията и кметовете на общините от региона. Той увери, че денонощно се следи нивото на реките и язовирите в Русенско и че няма опасност от преливане.

"Нивото на реките Янтра и Русенски Лом продължава да се повишава, но те все още са далеч от критичните нива," заяви Драганов след проверката. По данни от Областния съвет за сигурност, река Янтра е на два метра от преливане при село Кривина. В момента нейното ниво е малко над 3 метра, потвърди областният управител.

Други критични участъци на този етап няма, с изключение на компрометираната дига на язовира в Николово. Там продължава да се следи внимателно ситуацията, като са предприети превантивни мерки за безопасността на жителите.

Драганов коментира, че няма населени места в региона без ток и вода. "Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника," категоричен беше областният управител. Той посочи, че републиканската пътна мрежа е проходима и няма залети участъци.

В град Мартен, където са наводнени близо 300 декара земя, е закаран специален хидропомпен агрегат на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението. Машината изпомпва по около 500 литра в секунда от помпената станция на Мартен и прехвърля водата към река Дунав. Благодарение на това нивото на водата там е спаднало с 10 сантиметра, съобщи Драганов.

На най-рисковите точки, които се намират в най-ниските части, са осигурени денонощни дежурства. От огледите на място областният управител посочи, че е компрометиран железният мост край Ценово. Съоръжението не се използва за преминаване на автомобили, но понякога се използва от земеделците за прекарване на техника и животни.

Най-вероятно ще бъде задействан механизмът за подпомагане по междуведомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет, коментира още Драганов. Ситуацията се следи и от заместник областния управител Георги Георгиев, който също е постоянно на терен.

На Дунав мост ситуацията също е нормална и няма проблем с преминаването на граничния преход между България и Румъния. Усложнена остава обстановката в района на "Свободна зона", отбеляза областният управител.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Ганчо е безсилен през гнева на природата. Вече дори и чудесата на Социализъма не го спасяват, а може само да гледа умно и ръкомаха с ръце в опит да стане някакво чудо.

    18:50 09.10.2025

  • 2 чудя се

    3 0 Отговор
    А тези областни оправители кава работа вършат !!

    Коментиран от #3, #5

    18:52 09.10.2025

  • 3 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "чудя се":

    Снимката ти показва.Нещо като наблюдаващ прокурор -наблюдава и нищо не върши.

    18:54 09.10.2025

  • 4 А бе,

    2 0 Отговор
    при Кривина добре а при Казичене как е ?

    18:57 09.10.2025

  • 5 разпределят

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "чудя се":

    територията за следващите мутрохотели и имоти които като залее пак реката да им ги плати народа...

    19:10 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове