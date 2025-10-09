Драгомир Драганов: Янтра е на два метра от преливане при Кривина

Областният управител на РусеДрагомир Драганов извърши днес обиколка на най-рисковите участъци в областта заедно с експерти от администрацията и кметовете на общините от региона. Той увери, че денонощно се следи нивото на реките и язовирите в Русенско и че няма опасност от преливане.

"Нивото на реките Янтра и Русенски Лом продължава да се повишава, но те все още са далеч от критичните нива," заяви Драганов след проверката. По данни от Областния съвет за сигурност, река Янтра е на два метра от преливане при село Кривина. В момента нейното ниво е малко над 3 метра, потвърди областният управител.

Други критични участъци на този етап няма, с изключение на компрометираната дига на язовира в Николово. Там продължава да се следи внимателно ситуацията, като са предприети превантивни мерки за безопасността на жителите.

Драганов коментира, че няма населени места в региона без ток и вода. "Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника," категоричен беше областният управител. Той посочи, че републиканската пътна мрежа е проходима и няма залети участъци.

В град Мартен, където са наводнени близо 300 декара земя, е закаран специален хидропомпен агрегат на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението. Машината изпомпва по около 500 литра в секунда от помпената станция на Мартен и прехвърля водата към река Дунав. Благодарение на това нивото на водата там е спаднало с 10 сантиметра, съобщи Драганов.

На най-рисковите точки, които се намират в най-ниските части, са осигурени денонощни дежурства. От огледите на място областният управител посочи, че е компрометиран железният мост край Ценово. Съоръжението не се използва за преминаване на автомобили, но понякога се използва от земеделците за прекарване на техника и животни.

Най-вероятно ще бъде задействан механизмът за подпомагане по междуведомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет, коментира още Драганов. Ситуацията се следи и от заместник областния управител Георги Георгиев, който също е постоянно на терен.

На Дунав мост ситуацията също е нормална и няма проблем с преминаването на граничния преход между България и Румъния. Усложнена остава обстановката в района на "Свободна зона", отбеляза областният управител.