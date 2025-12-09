От 14:00 ч. вчера фериботният кораб ,,Бдин” не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност

От 14:00 часа на 8 декември фериботният кораб,,Бдин”, обслужващ линията Никопол-Т. Мъгуреле, не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.
Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния.
За границата с Гърция е получена информация, че протестиращите гръцки фермери са преустановили пропускането през граничния преход „Капитан Петко войвода – Орменион“ на тежкотоварни автомобили в двете посоки от 16:00 часа вчера, няма постъпили данни за краен час на блокадата.
На границата с Република Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
