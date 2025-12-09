Новини
От 14:00 ч. вчера фериботният кораб ,,Бдин” не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност

9 Декември, 2025 08:21 479 5

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния

От 14:00 ч. вчера фериботният кораб ,,Бдин” не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 14:00 часа на 8 декември фериботният кораб,,Бдин”, обслужващ линията Никопол-Т. Мъгуреле, не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния.

За границата с Гърция е получена информация, че протестиращите гръцки фермери са преустановили пропускането през граничния преход „Капитан Петко войвода – Орменион“ на тежкотоварни автомобили в двете посоки от 16:00 часа вчера, няма постъпили данни за краен час на блокадата.

На границата с Република Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    1 0 Отговор
    Това е като в курник с един петел.....Петела се разболя,да му мислят кокошките

    08:29 09.12.2025

  • 2 Истината

    0 0 Отговор
    Браво

    08:39 09.12.2025

  • 3 име

    0 0 Отговор
    Това нямаше да е проблем ако пpocтото кире беше направил втори мост но Дунав!

    Коментиран от #4

    08:43 09.12.2025

  • 4 хохо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Умния Живков не можа да направи викаше западни инженери

    Коментиран от #5

    08:50 09.12.2025

  • 5 име

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хохо":

    Поне е имал акъл да прецени какво е нужно и да викне някой, който разбира, че да го свърши. А не да плещи глупости като пpocтото кире, все едно света започва от него.

    09:03 09.12.2025

