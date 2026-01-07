Новини
Потоп в Крумовградско: Придошла река скъса мост и наводни пътища, ниви и помпени станции ВИДЕA+СНИМКИ

7 Януари, 2026 13:08, обновена 7 Януари, 2026 13:36 2 084 9

  • крумовград-
  • наводнение-
  • крумовица-
  • река-
  • порой-
  • дъжд

Река Крумовица преля, населението е предупредено да не ползва вода от чешмата

Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В Община Крумовград река скъса мост, който свързва две махали в село Гривка. 12 човека живеят в махала Зиморница, която е откъсната в момента, предаде бТВ.

От общината са в постоянна връзка с хората там и ако имат нужда от храна и лекарства, има багер, който ще премине откъм община Кирково към махалата.

Към момента по информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед няма бедстващи хора.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

В самия Крумовград водата на река Крумовица е на 30 см от преливане на моста, който е на републикански път и свързва града с болницата, спешна помощ и пожарната. Има залети много земеделски земи.

Предстои от кметството да известят населението, да не използват водата от чешмите за пиене и готвене, съобщи кметът на Крумовград Себихан Мехмед.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

65 литра на квадратен метър дъждът е паднал през нощта в Крумовград, по информация на кмета до 07:30 часа сутринта, а продължавало да вали.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

"В момента се намирам на моста на река Крумовица, където има-няма 25-30 см от преливане. Мостът свързва града и общината с Бърза помощ, болницата, пожарната. Тук сме заедно с всички шефове на полицията, Гражданска защита", заяви в пряко включване в ефира на БНТ Себихан Мехмед, кмет на Крумовград. По думите ѝ за една вечер са се изсипали 108 литра дъжд на квадратен метър за една вечер. Наводнени са земеделски земи. Няма бедстващи хора.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

"За момента моста сме го затворили, за да оттече водата, но водосборът е огромен. Общината в Крумовград вероятно е единствената община, която точно за този мост отдели пари и със съгласието на "Басейнова дирекция" и на областния управител направи прочистване на реката в радиус от 800 метра, което ако не беше се случило, сигурно щеше да бъде по-опасно", коментира Мехмед.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

Тя съобщи също, че има залети помпени станции в Крумовград и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре. Очаква се следобед училищата в общината да бъдат затворени, за да се извозят децата, защото много в населени места има наводнени пътища.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

"Целият щаб е на разположение, дежурният на общината е на разположение, кметовете са предупредени, имаме постоянна връзка с тях. За тези, които са откъснати от общината, имаме алтернативен подход към съседната община Кирково, за да им доставим най-необходимите лекарства, хранителни продукти и т.н.", каза още Себихан Мехмед.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
  • 1 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Обикалял съм тези маали от другата страна на Крумовица. Живи да ги олачиш. Иначе са перфектни хора Дано сега златодобивниците са направили нещо.

    13:16 07.01.2026

  • 2 Свиквайте

    1 0 Отговор
    С тези бедствия климата ще се озлобява

    13:24 07.01.2026

  • 3 бою циганина

    5 0 Отговор
    едно ново начало за града за ХОРАТА

    13:28 07.01.2026

  • 4 амииии

    6 0 Отговор
    вода бол така е в клуба на богатите

    Коментиран от #9

    13:33 07.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Избирателите на Новото Начало.

    13:43 07.01.2026

  • 6 Йорданов ден по нов стил

    0 1 Отговор
    Сега....
    Леле колко во да за мъжко оро....
    Леле това довечера като замръзне...😬

    Коментиран от #8

    13:46 07.01.2026

  • 7 ами

    4 0 Отговор
    Викайте дебелия спасител, той ша ва упрай.

    13:47 07.01.2026

  • 8 Гледай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Йорданов ден по нов стил":

    да си размразиш мозъка, до колкото е възможно разбира се.

    13:49 07.01.2026

  • 9 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "амииии":

    да не отнесе йеврото!

    13:50 07.01.2026

