Потоп в Крумовградско: Придошла река скъса мост и наводни пътища, ниви и помпени станции ВИДЕA+СНИМКИ

В Община Крумовград река скъса мост, който свързва две махали в село Гривка. 12 човека живеят в махала Зиморница, която е откъсната в момента, предаде бТВ.
От общината са в постоянна връзка с хората там и ако имат нужда от храна и лекарства, има багер, който ще премине откъм община Кирково към махалата.
Към момента по информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед няма бедстващи хора.
В самия Крумовград водата на река Крумовица е на 30 см от преливане на моста, който е на републикански път и свързва града с болницата, спешна помощ и пожарната. Има залети много земеделски земи.
Предстои от кметството да известят населението, да не използват водата от чешмите за пиене и готвене, съобщи кметът на Крумовград Себихан Мехмед.
65 литра на квадратен метър дъждът е паднал през нощта в Крумовград, по информация на кмета до 07:30 часа сутринта, а продължавало да вали.
"В момента се намирам на моста на река Крумовица, където има-няма 25-30 см от преливане. Мостът свързва града и общината с Бърза помощ, болницата, пожарната. Тук сме заедно с всички шефове на полицията, Гражданска защита", заяви в пряко включване в ефира на БНТ Себихан Мехмед, кмет на Крумовград. По думите ѝ за една вечер са се изсипали 108 литра дъжд на квадратен метър за една вечер. Наводнени са земеделски земи. Няма бедстващи хора.
"За момента моста сме го затворили, за да оттече водата, но водосборът е огромен. Общината в Крумовград вероятно е единствената община, която точно за този мост отдели пари и със съгласието на "Басейнова дирекция" и на областния управител направи прочистване на реката в радиус от 800 метра, което ако не беше се случило, сигурно щеше да бъде по-опасно", коментира Мехмед.
Тя съобщи също, че има залети помпени станции в Крумовград и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре. Очаква се следобед училищата в общината да бъдат затворени, за да се извозят децата, защото много в населени места има наводнени пътища.
"Целият щаб е на разположение, дежурният на общината е на разположение, кметовете са предупредени, имаме постоянна връзка с тях. За тези, които са откъснати от общината, имаме алтернативен подход към съседната община Кирково, за да им доставим най-необходимите лекарства, хранителни продукти и т.н.", каза още Себихан Мехмед.
1 Хасковски каунь
13:16 07.01.2026
2 Свиквайте
13:24 07.01.2026
3 бою циганина
13:28 07.01.2026
4 амииии
Коментиран от #9
13:33 07.01.2026
5 Последния Софиянец
13:43 07.01.2026
6 Йорданов ден по нов стил
Леле колко во да за мъжко оро....
Леле това довечера като замръзне...😬
Коментиран от #8
13:46 07.01.2026
7 ами
13:47 07.01.2026
8 Гледай
До коментар #6 от "Йорданов ден по нов стил":да си размразиш мозъка, до колкото е възможно разбира се.
13:49 07.01.2026
9 Само
До коментар #4 от "амииии":да не отнесе йеврото!
13:50 07.01.2026