Потоп в Крумовградско: Придошла река скъса мост и наводни пътища, ниви и помпени станции ВИДЕA+СНИМКИ

В Община Крумовград река скъса мост, който свързва две махали в село Гривка. 12 човека живеят в махала Зиморница, която е откъсната в момента, предаде бТВ.

От общината са в постоянна връзка с хората там и ако имат нужда от храна и лекарства, има багер, който ще премине откъм община Кирково към махалата.

Към момента по информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед няма бедстващи хора.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

В самия Крумовград водата на река Крумовица е на 30 см от преливане на моста, който е на републикански път и свързва града с болницата, спешна помощ и пожарната. Има залети много земеделски земи.

Предстои от кметството да известят населението, да не използват водата от чешмите за пиене и готвене, съобщи кметът на Крумовград Себихан Мехмед.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

65 литра на квадратен метър дъждът е паднал през нощта в Крумовград, по информация на кмета до 07:30 часа сутринта, а продължавало да вали.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

"В момента се намирам на моста на река Крумовица, където има-няма 25-30 см от преливане. Мостът свързва града и общината с Бърза помощ, болницата, пожарната. Тук сме заедно с всички шефове на полицията, Гражданска защита", заяви в пряко включване в ефира на БНТ Себихан Мехмед, кмет на Крумовград. По думите ѝ за една вечер са се изсипали 108 литра дъжд на квадратен метър за една вечер. Наводнени са земеделски земи. Няма бедстващи хора.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

"За момента моста сме го затворили, за да оттече водата, но водосборът е огромен. Общината в Крумовград вероятно е единствената община, която точно за този мост отдели пари и със съгласието на "Басейнова дирекция" и на областния управител направи прочистване на реката в радиус от 800 метра, което ако не беше се случило, сигурно щеше да бъде по-опасно", коментира Мехмед.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

Тя съобщи също, че има залети помпени станции в Крумовград и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре. Очаква се следобед училищата в общината да бъдат затворени, за да се извозят децата, защото много в населени места има наводнени пътища.

Снимка: Фейсбук/Meteo Bulgaria

"Целият щаб е на разположение, дежурният на общината е на разположение, кметовете са предупредени, имаме постоянна връзка с тях. За тези, които са откъснати от общината, имаме алтернативен подход към съседната община Кирково, за да им доставим най-необходимите лекарства, хранителни продукти и т.н.", каза още Себихан Мехмед.