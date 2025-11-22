Новини
България »
Преля река Места в района Хаджидимово, но няма опасност за населени места и пътища

Преля река Места в района Хаджидимово, но няма опасност за населени места и пътища

22 Ноември, 2025 20:24 1 050 6

  • места-
  • река-
  • хаджидимово

Извършва се също денонощен обход на всички язовирни съоръжения, корекции на реки и предпазни диги в цялата област

Преля река Места в района Хаджидимово, но няма опасност за населени места и пътища - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Река Места е преляла на територията на община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населени места и инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Заради обилните валежи в област Благоевград, служители на "Напоителни системи" ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на реката, които се стопанисват от дружеството.

Извършва се също денонощен обход на всички язовирни съоръжения, корекции на реки и предпазни диги в цялата област, изброи news.bg.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаджи Бойко Хаджи

    4 0 Отговор
    Само да смее Бойко да каже, че няма вода в язовирите значи краде вода за ВЕЦ-овете.

    20:27 22.11.2025

  • 2 С една дума подарък за

    4 0 Отговор
    Гърция 👋

    20:33 22.11.2025

  • 3 ще закара тонове

    3 0 Отговор
    с найлони в Гърция

    20:39 22.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гаргамел

    0 0 Отговор
    Мара да не се мотае из Европа, а да ходи да отводнява.

    00:40 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове