Преля река Места в района Хаджидимово, но няма опасност за населени места и пътища

Река Места е преляла на територията на община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населени места и инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Заради обилните валежи в област Благоевград, служители на "Напоителни системи" ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на реката, които се стопанисват от дружеството.

Извършва се също денонощен обход на всички язовирни съоръжения, корекции на реки и предпазни диги в цялата област, изброи news.bg.