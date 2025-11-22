Преля река Места в района Хаджидимово, но няма опасност за населени места и пътища

Река Места е преляла на територията на община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населени места и инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Заради обилните валежи в област Благоевград, служители на "Напоителни системи" ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на реката, които се стопанисват от дружеството.
Извършва се също денонощен обход на всички язовирни съоръжения, корекции на реки и предпазни диги в цялата област, изброи news.bg.
