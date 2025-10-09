Новини
Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева

Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева

9 Октомври, 2025

Отчисления от продажбата вече са постъпили в община Карлово

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева.

Това разкри в. "24 часа". Имотът е закупен от бизнесмена Георги Самуилов.

Отчисления от продажбата вече са постъпили в община Карлово.

Бившата царска вила е построена през 1929 г. Тя е един от имотите, които царското семейство си върна, малко преди Симеон Сакскобургготски да стане премиер.

Георги Самуилов посочва, че това е частна инвестиция и все още не е решил какво да прави с имота.


