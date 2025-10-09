Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева.
Това разкри в. "24 часа". Имотът е закупен от бизнесмена Георги Самуилов.
Отчисления от продажбата вече са постъпили в община Карлово.
Бившата царска вила е построена през 1929 г. Тя е един от имотите, които царското семейство си върна, малко преди Симеон Сакскобургготски да стане премиер.
Георги Самуилов посочва, че това е частна инвестиция и все още не е решил какво да прави с имота.
23 Някой
1. Това е нарушение на международни договори (решение на ООН със задна дата, женевска конвенция) за това, че на виновните за ВСВ се отнема имуществото. Все едно да върнат имот на дете на Хитлер;
2. Баща му и дядо му са нанесли такива щети, че ако сега се оценяват с лихвите, са сигурно в трилиони лева. Например междусъюзническата война със загубени над 11 хиляди километра територия и плащане на милиарди златни франка обезщетения. В Борис 3 одобрил преврата на привържениците на италианският фашизъм, където избиват земеделците спечелили избори с 52% месец по-рано. С неща като спогодбата Нойбахер, с която Райха ни завлича с десетки милиарди лева.
За да се получи наследство, първо трябва да се платят дълговете на този от когото наследяваш. Имаш правото на отказ от наследство. Симеончо трябваше да плаща, а не да получава като наследство;
3. На кого се води имуществото. Ако президент напусне, то президентството остава ли негово? подобно с интенданството.
Има късмет Симеончо, че не бил в държава като Франция. Там монарсите са ги пращали на гилотината.
20:27 09.10.2025
