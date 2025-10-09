Важните новини във ФАКТИ на 09.10.2025 г.

Financial Times: Дунав мост е сред ядрените цели на Русия

България е включена в разсекретен списък с 32 европейски обекта, които Русия може да порази с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, разкриват западни медии. Информацията е публикувана първоначално от Financial Times през август 2024 година и е отразена в Daily Express и други международни издания.

Климатичните бедствия изядоха един процент от българската икономика през 2025 година

От началото на годината България преживя рекордни жеги, серия от опустошителни пожари и катастрофални наводнения, които отнеха човешки животи. Климатичните промени вече имат своята цена и тя расте с всяка изминала година. Според ново изследване на Европейската централна банка и университета в Майнхайм, те струваха на Европа около 43 милиарда евро само през 2025 година. Това са предварителни данни, които не отчитат последните природни катаклизми на континента, а годината още не е приключила.

Атанас Зафиров обяви края на водната криза

За водна криза в страната към днешна дата не може да се говори, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров след днешното второ заседание на Националния борд по водите. За 10 дни броят на хората без достъп до питейна вода е намалял наполовина, посочи БНР.

Николай Радулов: Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия

Професорът по национална и международна сигурност и депутат от ПП МЕЧ Николай Радулов направи остри изявления днес в предаването "Делници" с водещ Николай Колев по телевизия Евроком. Той заяви, че "Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия и затова решиха да му отнемат правомощия."

Фекални води във водопроводите на Царево и Несебър след наводнението

Жителите на общините Царево и Несебър не трябва да използват водата за питейни нужди заради риск от инфекции. Регионалната здравна инспекция продължава да следи качеството на водата в засегнатите от наводнението райони след опустошителния потоп от миналия петък.

Татяна Буруджиева: Хоризонтът на правителството е поне до президентските избори

Кризите в страната и спънките пред институциите станаха обект на анализ от страна на политолога доц. Татяна Буруджиева. Според нея прогнозата, че правителството ще падне до 3 месеца е абсолютно обречена. Мнението на експерта е, че няма логика правителството да пада до ранна пролет, защото това би бил тежък удар за всички партии, защото първите няколко месеца от въвеждането на еврото са критични. В предаването „Денят на живо” тя обясни, че няма логика партиите в управлението да търсят избори, защото биха дали голям бонус и на президента. „Няма логика да предадеш властта на най-прекия си конкурент. Това правителство ще хвърли усилия да се задържи поне до президентските избори”, заяви Буруджиева.

Обявиха бедствено положение в Русе

Двудневно бедствено положение се въвежда от днес до 23:59 ч. на 11 октомври в община Русе. Заповедта на кмета Пенчо Милков е във връзка с регистрираните свличания на земни маси в с. Николово, посочи БНР.

Петър Петров: Кризата с боклука още не е започнала – истинските проблеми идват след Нова година

„Кметът две години бездейства – не е направено нищо, за да се подсигури София при отказ на частните фирми“, коментира депутатът от „Възраждане“ Петър Петров в предаването „Денят на живо“.

Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева

Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева.

Над 3500 са трошките в София от началото на годината

От началото на годината до края на месец септември, на територията на Столична община комисии от експерти са поставили стикер – предписание на над 3500 броя моторни превозни средства, които отговарят на критериите за излязло от употреба МПС, съобщават от Столичния инспекторат.

Габриел Вълков, БСП-ОЛ: София плаща на мафията – чистотата трябва да се поеме от общинска фирма

БСП обвини столичния кмет Васил Терзиев, че не се справя с кризата с боклука и че продължава да плаща на "фирмите от мафията", които от десетилетия контролират сектора. Депутатът от "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков заяви в студиото на "Още от деня", че действията на кмета Васил Терзиев показват "или управленска неспособност, или зависимост".

За трети път съдът отложи делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

Окръжният съд в Хасково отложи и насрочи делото за отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани за 14 октомври от 15:00 часа.

Драгомир Драганов: Янтра е на два метра от преливане при Кривина

Областният управител на РусеДрагомир Драганов извърши днес обиколка на най-рисковите участъци в областта заедно с експерти от администрацията и кметовете на общините от региона. Той увери, че денонощно се следи нивото на реките и язовирите в Русенско и че няма опасност от преливане.

Пламен Димитров: Времето на мизерните заплати свърши

Все по-ясно се вижда, че мантрата "не пипаме данъци" не работи. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Meteo Balkans показа симулация на наводнение при Николово

Метеорологичната платформа Meteo Balkans публикува днес във Facebook симулация на евентуално наводнение в района на село Николово и околните населени места. Симулацията показва зоните, които биха били засегнати при най-лош сценарий – скъсване на язовирната стена на езерото в Лесопарк "Липник".

83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП

След изтичане на преходния период за търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, Комисията за защита на потребителите извърши днес засилени проверки на територията на цялата страна. Проверките са насочени както към начина на обозначаване на цените в левове и евро, така и към изискване на информация за движението на цените на определени стоки, за да бъде установено дали е налице обосновано увеличение.

Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“

Общинските съветници отхвърлиха предложението за създаването на фургонно селище в район „Връбница“ до метростанция „Ломско шосе“.

Билетите за градския транспорт в София „влизат“ и в телефоните ни

“Днес софиянци можем да се поздравим с една добра новина - билетите за градския ни транспорт ще влязат и в телефоните ни” заяви Гергин Борисов, общински съветник от “Спаси София” и член на комисията по дигитализация.

Днес в Истанбул проф. Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов се срещнаха с Негово Всесветейшество, Вартоломей I

Днес във Вселенската патриаршия в град Истанбул се състоя официална среща на професор Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов от Българския антарктически институт с Негово Всесветейшество, архиепископа на Константинопол – Новия Рим и Вселенски патриарх Вартоломей I.

Националният борд по водите има своя уебстраница

С цел осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на Националния борд по водите е разработена уебстраница на борда. Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров по време на второто редовно заседание на борда, състояло се днес.

Спортната зала в Русе е подготвена да посрещне евакуирани жители

Зала „Арена Русе“ е подготвена да посреща евакуирани жители. Временно се затваря пътят Николово – Червена вода, а утре ще е неучебен ден в с. Николово.

Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС

Заместник-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда през следващата половин година и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет, научи БНР от съда.

Жечо Станков: Българската енергетика се нуждае от ново поколение професионалисти

Българската енергетика има нужда от млади, знаещи и мотивирани хора – с това послание министърът на енергетиката Жечо Станков се включи в откриването на инициативата „Дни на кариерата – студентите посрещат бизнеса“, организирана в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Калоян Методиев: Кмете, кмете, ушиха те!

"Кмете, кмете, ушиха те! Пропиля политическия си капитал. Отиде на среща с третия премиер - Желязков. Дадохте обща пресконференция. Желязков каза две важни неща: "Да не се търсят причините за кризата с боклука" и "Боклукът няма политически цвят". И двете са дълбоко грешни и неверни!". Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:

Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата

Хората без постоянен достъп до питейна вода в страната е намалял наполовина през последните десет дни - от 310 000 на 160 000 души. Това стана ясно след второто заседание на новосформирания Националнен борд по водите.