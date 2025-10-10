Новини
Изследване на INSAIT разкрива, че популярните GPT модели са склонни да „решават“ грешни математически задачи

10 Октомври, 2025

Екип от INSAIT, институт към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ETH Цюрих представи BrokenMath — първия в света сравнителен тест, който системно оценява склонността на големите езикови модели (LLMs) към сляпо съгласие (sycophancy) при решаване и доказване на математически твърдения.

BrokenMath разкрива важен недостатък на съвременните модели за изкуствен интелект: те често уверено се съгласяват с грешни твърдения, вместо да ги опровергаят. В математиката това означава, че моделите могат да създават убедителни, но напълно грешни доказателства, което поставя под съмнение тяхната надеждност при научни и образователни приложения.

Резултатите показват, че дори GPT-5 „доказва“ неверни твърдения в около 29% от случаите. Колкото по-сложна е задачата, толкова по-голяма е вероятността моделът да се подведе. Тествани са различни подходи за ограничаване на този ефект — като промени в начина на задаване на въпросите, агентно разсъждение и допълнително обучение — но засега нито един не решава проблема.

Подобно поведение може да е опасно в контекста на нарастващото навлизане на ИИ в образованието. Ако системи, използвани от ученици или преподаватели, могат уверено да представят грешни решения като верни, това би могло да доведе до натрупване на погрешни знания и подкопаване на критичното мислене. Затова надеждността и проверката на фактите са ключови за безопасното прилагане на ИИ технологии в учебния процес и научните изследвания.

Изследването е проведено от Иво Петров (докторант в INSAIT), Джаспър Деконинк (ETH Zurich) и проф. Мартин Вечев (научен директор на INSAIT).

  • 1 ежко

    1 0 Отговор
    Използването на база данни все още не е интелект, а се опитват да ни убедят,че е :)

    12:29 10.10.2025

