С нови над 1 млн. лева дарения от бизнеса INSAIT започва прием за EXPLORER

Наред с компании като Amazon, SiteGround и ManGroup за първа година с финансиране за програмата се включва и Google

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет обяви новото издание на EXPLORER - програмата, която задържа и развива младите технологични таланти на България. Участниците в програмата получават стипендия на обща стойност 36 000 евро за срока на следването им и възможност за платени летни инженерни стажове във водещи технологични компании.

Инициативата се утвърждава сред най-значимите AI и Deep Tech програми, като събраната подкрепа от бизнеса за нея през тази година надхвърля 1 000 000 лв., а сред дарителите за първи път се нарежда и технологичният гигант Google.

EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) е насочена към завършващи средно образование ученици, както и към студенти в началото на своето обучение в специалност „Информатика“ във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Тя комбинира бакалавърско обучение във ФМИ с участие в научноизследователски проекти в INSAIT и десетседмични платени летни стажове в партньорски компании или в Института.

„EXPLORER е идеална програма за студенти, които се стремят да постигнат успех на световно ниво в информатиката и изкуствения интелект. Тя успешно съчетава три ключови компонента: фундаментално образование в университета, топ изследвания в INSAIT и развойни проекти във високотехнологични компании – именно това е комбинацията, която прави програмата уникална не само в България, но и в световен мащаб“, подчерта основателят и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев.

Още с първите два випуска резултатите са налице - приети статии на стипендианти във водещи конференции за изкуствен интелект и компютърни технологии на световно ниво, успешни стажове във водещи технологични компании и др. Заедно с това редица български таланти избраха да останат в INSAIT и ФМИ пред някои от най-авторитетните университети в света.

„EXPLORER постави ново начало за съвместна инициатива с ФМИ, която повишава качеството на образование в специалност „Информатика“. С общи усилия ще разширяваме тази инициатива и към други специалности“, допълни проф. д-р Мая Стоянова, декан на ФМИ.

Финансирането на програмата е осигурено предимно от дарения на водещи технологични компании, като освен Google участват още фондация “За пример”, основана от мениджмънт екипа на SiteGround, Amazon, Graphwise, Ampeco, Alcatraz AI, Man Group, LatticeFlow AI, фондовете за рисков капитал PostScriptum, LAUNCHub Ventures, фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Кандидатстването за EXPLORER е отворено в периода 3 декември 2025 г. - 2 февруари 2026 г. Детайлна информация за структурата на обучението, срокове, условията за прием и отговори на най-често задаваните въпроси може да бъде намерена на новия специално създаден сайт за програмата http://explorer.insait.ai


