Google с ново дарение от $1 000 000 за българския INSAIT

28 Октомври, 2025 10:29

Досега технологичният гигант е дарил над 6 млн. щ. д. на Института към СУ, а с част от новите средства ще се финансира програмата Explorer за млади български таланти

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

INSAIT получава ново финансиране в размер на 1 000 000 щатски долара от Google. С това общата инвестиция на технологичния гигант в Института към СУ „Св. Климент Охридски” вече надхвърля 6 000 000 долара. Стратегическото им партньорство е насочено към задълбочаване на ангажимента към отворени и приобщаващи изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект в Централна и Източна Европа.

Настоящото дарение ще подкрепи допълнително изследователската дейност в INSAIT с още изчислителни ресурси, както и националната им програма Explorer за талантливи български ученици, които продължават висшето си образование в България в областта на информатиката.

Новият принос надгражда първоначалната подкрепа на Google за Института от 2022 г., която включваше 3 000 000 долара под формата на Google Cloud кредити и две стипендии DeepMind за докторанти. Това спомогна за утвърждаването на INSAIT като водещ център за изследвания и развитие на таланти в областта на изкуствения интелект в България. През 2024 г. Google разшири това сътрудничество с нова подкрепа, включваща над 2 000 0000 долара за обучение на генеративни AI модели, което допринесе за повишаване на научния капацитет и развитието на таланти в Института.

Подкрепата на Google се изразява и чрез отворените езикови модели (LLM), разработени от INSAIT и базирани на серията Gemma на Google. Сред тях е BgGPT - първият български езиков модел, признат от Google DeepMind и Google Research в поредица от публикации в официалния блог на компанията, четен от милиони хора по целия свят. През последните месеци бяха представени и MamayLM моделите – отворени модели от ново поколение за украински език, също базирани на сериите Gemma2 и Gemma3.

Продължаващата подкрепа на Google за INSAIT отразява дългосрочния ангажимент към отговорното развитие на изкуствения интелект, подкрепата на местни таланти и укрепването на изкуствения интелект в екосистемата в България и региона чрез INSAIT.


