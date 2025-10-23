Новини
България »
Пробив за Европа: Българският INSAIT създаде модел, който дава на роботите триизмерен пространствен интелект

Пробив за Европа: Българският INSAIT създаде модел, който дава на роботите триизмерен пространствен интелект

23 Октомври, 2025 11:35 530 7

  • insait-
  • триизмерен пространствен интелект-
  • роботика

Технологията е значима стъпка към бъдеще, в което роботите ще бъдат част от нашите домове, фабрики и градове, посочват от Института

Пробив за Европа: Българският INSAIT създаде модел, който дава на роботите триизмерен пространствен интелект - 1
Снимка: INSAIT
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обяви пускането на SPEAR-1 – фундаментален AI модел, който предоставя на роботите безпрецедентно 3D пространствено разбиране. Технологията е отворена и ще може да се ползва от изследователи и компании от целия свят безплатно. Това е значима стъпка към бъдеще, в което роботите ще бъдат част от нашите домове, фабрики и градове, посочват от Института.

Новината заема водещо място в редица световни издания, като се прогнозира, че това може да доведе сериозни размествания в световен мащаб. До момента толкова прецизни модели за роботика са разработвани само от мултимилиардни компании, много от които пазят своето ноу-хау в тайна. Отварянето на модела за целия свят може да даде нов тласък в разработването на роботи, които да функционират изключително ефективно в заобикалящия ги свят.

Разликата не е само в това, че моделът е отворен. Пробивът е и в начина, по който обработва физическия свят. Повечето фундаментални модели за роботи се основават на визуално-езикови модели, обучени с плоски 2D изображения. SPEAR-1 обаче използва реални 3D данни, което му позволява да разбира по-добре как обектите се движат и взаимодействат в пространството. Благодарение на този подход моделът използва до 20 пъти по-малко тренировъчни данни в сравнение с традиционните решения в роботиката. SPEAR-1 постига тази ефективност чрез едновременно обучение от данни за роботизирани действия и от триизмерни пространствени данни. Тази иновативна методология преодолява едно от основните предизвикателства в областта – необходимостта от скъпи и трудно достъпни тренировъчни данни от роботи.

Моделът представлява еквивалент на езиковите модели от типа GPT (например BgGPT, ChatGPT и др.), но в света на роботиката. Това означава, че е способен да разбира човешки инструкции и да управлява различни роботи, изпълняващи разнообразни задачи в различни условия и среди. SPEAR-1 е отворен и универсален, което го прави основа за бъдещи изследвания и приложения в сферата на изкуствения интелект и автономните системи.

С разработката на SPEAR-1 INSAIT утвърждава ролята на Европа като водещ център за иновации в роботиката и 3D изчисленията. Зад проекта стои екипът на INSAIT в състав: Николай Николов, Джулиано Албанезе, Сомбит Дей, Александър Янев, проф. Люк Ван Гуул, д-р Ян-Нико Цех и д-р Данда Паудел.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    Всички сме гледали "Аз роботът".
    Надявам се това да НЕ се случи!

    Коментиран от #2, #4

    11:37 23.10.2025

  • 2 Зевс

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Ще се случи, понеже хората сме жадни за пари и власт и това ще ни унищожи скоро.

    Коментиран от #5

    11:43 23.10.2025

  • 3 Тъп Глупънсбъркър

    0 0 Отговор
    Я да вземете да пробиете тук с един робот да ми върши работата, а пък аз да взимам само заплатата. Стига сте ги мислили тези другите работи, от които няма никаква полза.

    11:45 23.10.2025

  • 4 Облъчват ви с фейкове

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Няма да се случи, защото няма изкуствен интелект.

    11:58 23.10.2025

  • 5 Моля

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Прасетата на Оруел да не се бъркат с хората! Прасетата са компютърна програма с много бъгове!

    12:00 23.10.2025

  • 6 Ей Джуджооо

    1 0 Отговор
    Да се пази от Китайски и руски очички и ръчички!

    12:01 23.10.2025

  • 7 Свободен

    1 0 Отговор
    Браво на нашите!
    Само така!

    12:27 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове