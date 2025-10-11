Новини
България »
Велико Търново »
Търновци излизат на протестно шествие срещу завода за преработка на дървесина на "Кроношпан"

11 Октомври, 2025 05:47, обновена 11 Октомври, 2025 05:49 710 2

  • велико търново-
  • протест-
  • шествие-
  • предприятие-
  • екология-
  • възраждане

Причина е системното замърсяване на въздуха

Търновци излизат на протестно шествие срещу завода за преработка на дървесина на "Кроношпан" - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Велико Търново днес се организира протестно шествие срещу завода за преработка на дървесина на "Кроношпан", заради системното замърсяване на въздуха, предаде БНР.

Преди месец в завода имаше и тежка производствена авария с взривове. За затягане на контрола върху дружеството и спазване на екологичните норми в края на септември се обявиха министърът на околната среда Манол Генов и професор Костадин Ангелов, председател на парламентарната здравна комисия. Протестът днес от 11 часа се организира от партия "Възраждане".

След политическата намеса Регионалната екологична инспекция във Велико Търново затвори незаконно работеща линия в завода и даде предписание на "Кроношпан" да внесе предложение за промяна в комплексното си разрешително за работа, с което да се променят нормите за изпусканите замърсители на въздуха.

Протестът, организиран от "Възраждане", ще тръгне от центъра на квартал "Чолаковци" и ще стигне до портала на завода с настояване държавните органи да наложат на предприятието да спазва стриктно нормите за чистота на атмосферния въздух, както и да използва собствен водоизточник за промишлените нужди, а докато това стане, заводът да бъде затворен.

От "Кроношпан България" излязоха с писмено изявление, че: "не толерират използването на името и дейността на компанията за политически цели, манипулации и спекулации". От дружеството твърдят, че: "непрекъснато инвестират в екологични технологии, подобряване на производствените процеси и опазването на околната среда, както и че спазват законовите норми и изисквания".


Велико Търново / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    1 0 Отговор
    Айшето се прибира от пазар, купила си точилка.
    Асан я гледа и мърмори:
    - У къщи ракия няма, тя мебели купува!

    06:24 11.10.2025

  • 2 Част от Пожарите

    0 0 Отговор
    са умишлени, според експерти. Като изгорят дърветата, ползват дървесината за мебели. А цяла Сгранджа е изсечена, според учени е изключителна планина с много животински видове и растителност. Природни подземни богатства.
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
    Оставка! Те унищожиха България.

    06:53 11.10.2025

Новини по градове:
