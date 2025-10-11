Търновци излизат на протестно шествие срещу завода за преработка на дървесина на "Кроношпан"

Във Велико Търново днес се организира протестно шествие срещу завода за преработка на дървесина на "Кроношпан", заради системното замърсяване на въздуха, предаде БНР.

Преди месец в завода имаше и тежка производствена авария с взривове. За затягане на контрола върху дружеството и спазване на екологичните норми в края на септември се обявиха министърът на околната среда Манол Генов и професор Костадин Ангелов, председател на парламентарната здравна комисия. Протестът днес от 11 часа се организира от партия "Възраждане".



След политическата намеса Регионалната екологична инспекция във Велико Търново затвори незаконно работеща линия в завода и даде предписание на "Кроношпан" да внесе предложение за промяна в комплексното си разрешително за работа, с което да се променят нормите за изпусканите замърсители на въздуха.



Протестът, организиран от "Възраждане", ще тръгне от центъра на квартал "Чолаковци" и ще стигне до портала на завода с настояване държавните органи да наложат на предприятието да спазва стриктно нормите за чистота на атмосферния въздух, както и да използва собствен водоизточник за промишлените нужди, а докато това стане, заводът да бъде затворен.



От "Кроношпан България" излязоха с писмено изявление, че: "не толерират използването на името и дейността на компанията за политически цели, манипулации и спекулации". От дружеството твърдят, че: "непрекъснато инвестират в екологични технологии, подобряване на производствените процеси и опазването на околната среда, както и че спазват законовите норми и изисквания".