Новини
България »
"Топлофикация София" с нов график

"Топлофикация София" с нов график

12 Октомври, 2025 17:20 784 8

  • топлофикация софия-
  • график-
  • кв. дружба

Дружеството изтегля с по-ранна дата спирането на топлоподаването в някои части на квартал "Дружба"

"Топлофикация София" с нов график - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове с номера 260, 261 и 262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.

От там предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график на 20 октомври.

Промяна има и за карето от блокове с номера 251, 252 и 253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон, съобщават още от "Топлофикация София".

От дружеството прилагат на сайта си актуализиран график с новите срокове за обектите.

В началото на месеца енергийният министър Жечо Станков каза пред ресорната парламентарна комисия, че с директора на "Топлофикация София" са се обединили около становището, че не може топлоподаването в столичния район да бъде спряно за 90 дни и заради това е изготвен подробен график, по който ще се извършват ремонтните дейности. Предвижда се те да обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    6 1 Отговор
    Какъв е графикът за начало на отоплителния сезон за цялата София? Децата ни се изпоразболяха от грипове и настинки. Все пак, когато сме купували жилищата си, по договор те са с парно отопление. Ако е било предвидено да се отопляват с електричество, инсталациите щяха да са други.

    Коментиран от #7, #8

    17:27 12.10.2025

  • 2 Въпроси

    1 1 Отговор
    Някой има ли представа какво ще се случи с въздуха в София, ако във всички сгради, които са с комини хората преминат на твърдо гориво? Пне един от общинската управа знае ли колко са жилищните сгради в София, които нямат комини, защото така е строено по държавна повеля по времето на соца. За назнаещите ще поясня, че някои от панелките са с комини, но явно някогашните управляващи са решили, че да се строят сгради без комини е по-изгодно.

    17:30 12.10.2025

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    А, ЦЯЛО ЛЯТО КАКВО ПРАВИХТЕ????? ТОВА Е НЕЧОВЕШКО. КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ СМЕ ВИДЯЛИ ИЛИ ЧУЛИ.???? КАКВО ОТНОВО " ГОТВИТЕ " НА СОФИЯНЦИ, ОСВЕН ЧЕ С БОКЛУКА НАПРАВИХА ОГРОМЕН СКАНДАЛ. НО, КОГАТО ХОРАТА СА СПЛОТЕНИ И МИСЛЯТ ДОБРОТО ЗА ГРАЖДАНИТЕ, СЕ ОБЕДИНЯВАТ.ТАКА СЕ ДЕЙСТВА. ВСИЧКИ ЗАЕДНО. И ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЩЕ СМЕНИМ ЗАВИНАГИ ТОВА, КОЕТО ПРИЧИНИХТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ, МИЗЕРИЯТА И КРАДЕНЕТО. БЪЛГАРИНЪТ Е " ТИХ " ДО ВРЕМЕ, НО НАСТЪПИШ ЛИ МАЗОЛА, БЯГАЙ ДАЛЕЧЕ. 😢🥹😠

    17:33 12.10.2025

  • 4 Само

    0 0 Отговор
    от Топлофикация ли не разбраха, че отоплителният сезон започна от началото на октомври - с тях или без тях!
    Това, че те не си изпълняват "графика" не означава, че хората се съобразяват с тях. Камъни ли трябва да падат или температурите да станат -30оС, че да пускат отоплението.
    Див социализъм - чакат да стане 15 ноември или да го пуснат по-рано на 10.11. и потърпевшите да се счупят от благодарности

    18:04 12.10.2025

  • 5 оня с коня

    0 1 Отговор
    Ще спирате парното?Оставете го да си работи бе.бюджета го плаща с данъците от цяла България.Нека си работи.

    18:04 12.10.2025

  • 6 оня с коня

    0 2 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    18:05 12.10.2025

  • 7 ей кеелеш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    алоо селянина дошъл да живее в софия , ти не си софиянец, заминавай си на село от където си дошъл

    много нагли сте станали всички селяни!

    18:06 12.10.2025

  • 8 Ддд

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Пали огън на средата на стаята, ида пускаш димни сигнали да търсиш Фандъкова.

    18:15 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове