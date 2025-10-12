"Топлофикация София" с нов график

Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове с номера 260, 261 и 262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.
От там предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график на 20 октомври.
Промяна има и за карето от блокове с номера 251, 252 и 253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.
Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон, съобщават още от "Топлофикация София".
От дружеството прилагат на сайта си актуализиран график с новите срокове за обектите.
В началото на месеца енергийният министър Жечо Станков каза пред ресорната парламентарна комисия, че с директора на "Топлофикация София" са се обединили около становището, че не може топлоподаването в столичния район да бъде спряно за 90 дни и заради това е изготвен подробен график, по който ще се извършват ремонтните дейности. Предвижда се те да обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #7, #8
17:27 12.10.2025
2 Въпроси
17:30 12.10.2025
3 Цвете
17:33 12.10.2025
4 Само
Това, че те не си изпълняват "графика" не означава, че хората се съобразяват с тях. Камъни ли трябва да падат или температурите да станат -30оС, че да пускат отоплението.
Див социализъм - чакат да стане 15 ноември или да го пуснат по-рано на 10.11. и потърпевшите да се счупят от благодарности
18:04 12.10.2025
5 оня с коня
18:04 12.10.2025
6 оня с коня
18:05 12.10.2025
7 ей кеелеш
До коментар #1 от "Софиянец":алоо селянина дошъл да живее в софия , ти не си софиянец, заминавай си на село от където си дошъл
много нагли сте станали всички селяни!
18:06 12.10.2025
8 Ддд
До коментар #1 от "Софиянец":Пали огън на средата на стаята, ида пускаш димни сигнали да търсиш Фандъкова.
18:15 12.10.2025