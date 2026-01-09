Кристиан Вигенин: Политика се прави с отговорност и решения, не с празни думи

Социалната защита, достъпното здравеопазване, отговорното развитие на изкуствения интелект и нуждата от смислен публичен разговор бяха във фокуса на срещата на българския евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин с български журналисти. Разговорът премина под мотото „Казана дума, хвърлен камък“.

Вигенин изтъкна, че думите в политиката трябва да имат стойност и не могат да бъдат подменени с лозунги: „Много празни думи и лозунги, при това изречени на висок глас, се чуха тази година в българския парламент. Така не се прави политика.“

Евродепутатът заяви, че и през следващата година ще продължи да работи по темите, които са били негов приоритет в Европейския парламент – здравеопазване, социална сигурност, климат и регулация на изкуствения интелект, така че новите технологии да служат на хората, а не обратното.

„Гарантирането на достатъчно медицински персонал – лекари и сестри, достъпът до лекарства, новите терапии и технологиите в здравеопазването – това са въпроси, които пряко засягат хората“, подчерта Вигенин.

По темата за изкуствения интелект той акцентира върху нуждата от баланс между развитие и отговорност: „Европейският съюз трябва да навакса спрямо конкуренти като САЩ и Китай, но не чрез дерегулация. Нужно е развитие с ясни правила, така че изкуственият интелект да служи на гражданите, а не гражданите да служат на него.“

Кристиан Вигенин отвори кутията с пожелания, написани от журналистите по време на миналогодишната среща и запечатани с идеята да бъдат „проверени“ след една година. Той прочете част от тях – за редовно правителство, стабилност, по-малко конфликти, повече спокойствие, по-добри доходи и нормалност в обществения живот, като отбеляза кои от тези очаквания са се сбъднали и кои остават отворена задача и за настоящата година.

По време на срещата евродепутатът се позова и на национално социологическо изследване на агенция „Мяра“, проведено в края на 2025 г. по негова инициатива, което показва много висока обществена подкрепа за политиките, по които работи. „Аз самият бях изненадан от резултатите – близо 80% от българите подкрепят активни мерки срещу климатичната криза. Това показва, че обществото е много по-чувствително по тези теми, отколкото често се твърди“, посочи Вигенин. Изследването отчита ясно одобрение за социални политики, висока чувствителност към здравеопазването и отчетлив дефицит на информация за ЕС – аргумент за нуждата от по-ясен и директен публичен разговор.

Кристиан Вигенин обяви и две инициативи за следващата година. Първата е стартиране на практическа програма за млади хора, насочена не към партийно лидерство, а към разбиране как реално работи държавата и как се правят устойчиви политики. „Най-големият проблем е, когато желанието за промяна не е подплатено със знания. Тогава идват най-големите разочарования“, каза той, подчертавайки, че програмата ще бъде отворена за млади хора с ангажимент към обществото, независимо от политическата им принадлежност.

Втората инициатива е изготвяне на стратегически доклад за развитието на България след пълната ѝ интеграция в ЕС. „Имаме нужда от честен анализ – къде сме, какви са целите ни и как България може да бъде по-конкурентна и хората да живеят по-добре“, заяви Вигенин, като уточни, че в процеса ще бъдат ангажирани експерти от бизнеса, науката и гражданския сектор.

В неформалната част на срещата евродепутатът направи и политическа прогноза: „Смятам, че следващият президент на България ще бъде жена. Мога дори име да кажа, но засега ще се огранича с това.“ В продължение на прогнозата си той очерта и по-широка картина за политическото развитие през 2026 г – според него ще има нови играчи със силно присъствие. „Тази година ще сложи край на тази политическа криза, в която се намираме от 2021 година досега“, смята Вигенин. Той уточни, че тези думи не са пожелание, а личен анализ, който съзнателно оставя „отворен за проверка“ – в духа на мотото на срещата.

Всички участници в разговора написаха по една дума - пожелание за предстоящата година и изтеглиха късмет-камък със символно значение. На Кристиан Вигенин се падна лапис лазули – камъкът на познанието и перспективата, с посланието „смелостта да търсиш смисъла зад фактите“ – символично обобщение на разговора.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/